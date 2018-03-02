Как привлечь успешного мужчину

«Как, как?..» — несется со всех сторон. Как сделать, чтобы чаще звонил? Как добиться, чтобы дарил подарки? Как себя вести, чтобы приглашал на свидания? Как получить предложение руки и сердца?

Есть особые «крючки», на которые женщины «ловят» внимание мужчин, и сегодня мы поговорим именно о них.

1 «крючок»: стиль

Вы должны уделять внимание своему образу. Что вы носите, как выглядите? Вы должны позиционировать себя женщиной, которая может стать достойной супругой статусного мужчины. Топики с голыми животами и обтягивающие мини-юбки однозначно привлекут мужское внимание, но зачем? Вас при этом будут рассматривать в роли любовницы или мимолетного приключения. Какое свое состояние вы демонстрируете окружающим? Это должна быть роль женщины-Жены — изящной, элегантной, женственной.

Рекомендации: Цветовая гамма вашей одежды должна быть притягательной — не кричащей, но и не делающей вас бледной и незаметной. Выбирайте спокойные, но насыщенные цвета, яркие тона без перебора или нейтральные, дополняя их яркими элементами, аксессуарами. Ваш образ должен запоминаться, и его необходимо подчеркивать, создавая свою изюминку — это может быть красиво повязанный шейный платок, кулон на декольте и даже особая прическа. Это позволит мужчине заметить и запомнить вас. И в целом вы должны быть всегда свежи и опрятны, быть ухоженной женщиной.

2 «крючок»: внутреннее состояние

Довольны ли вы своей жизнью? Можете ли вы благодарить ее за любой полученный вами опыт? Часто ли вы находитесь в подавленном или стрессовом состоянии, бегая, словно белка в колесе? Возможно, вас преследуют депрессии, у вас нет уверенности в себе, и вы уже забыли, когда последний раз делали себе приятно. Есть ли в вас та внутренняя гармония, которая притягивает успешных мужчин? Довольны ли вы своей жизнью и состоянием души? Никого не заинтересует женщина в плохом настроении — подавленная, грустная и унылая.

Рекомендации: Интерес мужчины к женщине углубляет ее внутренний стержень, ее «дающую» энергетику. Мужчинам нужен позитив, радость, положительные эмоции — давайте им это! Создавайте себе настроение, пусть ваши глаза лучатся теплом, на губах играет улыбка. Поддерживайте в себе ощущение радости и гармонии. Надо поднимать свое энергетическое состояние, чтобы вы в изобилии фонтанировали силами. Для этого прокачивайте свои внутренние и внешние ресурсы. Уделяйте себе время, занимайтесь приятными вещами, отдыхом, здоровьем.

3 «крючок»: язык тела

Замрите! И посмотрите, как вы сейчас сидите? Нужно следить за своей грацией и осанкой, уметь ее правильно держать, чтобы было приятно стороннему глазу. Как вы движетесь, любите ли танцевать? Умеете ли чувственно позировать для фотосессии? Подавать себя, эффектно сидя перед мужчиной на свидании за столиком в кафе? Это скажет о том, владеете ли вы своим телом, умеете ли управлять им, красиво двигаться, «включать» мужчину своими движениями. Возможно, вы зажимаетесь, а скованность не вызывает у мужчин интереса.

Рекомендации: Учитесь владеть языком тела и использовать его в отношениях с мужчинами. Не будьте безжизненными статуями! Жестикулируйте широко, не принимайте статичные положения. Становитесь более грациозной и пластичной, чтобы ваша походка была легкой, движения чувственными, а позы –притягательными. Используйте мою технику «5 изгибов»:

1. Когда стоите, переносите вес тела на одну ногу, вторую слегка отставьте и согните в колене.

2. Немного выставьте одно бедро, сделав на нем акцент.

3. Спина выгнута, грудь — вперед, держите красивую осанку.

4. Руки не прижимайте к телу, слегка округлите их, чтобы добиться изящного изгиба в локтях.

5. Шею слегка наклоните.

Ваши красивые изгибы тела не останутся без внимания мужчин.

4 «крючок»: общение

Умеете ли вы поддерживать разговор на должном уровне? Интересная ли вы собеседница? Как выйдете из неудобного вопроса или сможете ли заполнить паузу? Знаете ли о мужских проверках-провокациях и удастся ли вам преодолеть их достойно? И вообще — насколько увлекательно вы умеете общаться, заинтересуете ли другого беседой или общаться с вами — тоска смертная? И самое главное: знаете ли вы, о чем нельзя спрашивать у мужчины, а какие темы наиболее выигрышные?

Рекомендации: Вы не должны говорить ни о чем, что так или иначе может погрузить вашего собеседника в негатив. Запретными темами являются все вопросы по поводу его профессиональной деятельности, бывших отношений и его настоящей семьи. Также не надо расспрашивать и о планах на будущее, хочет ли жениться, какой видит будущую супругу, это уже настоящие щипцы с намеками на себя. Не касаемся интимной сферы и различных философских вопросов.

О чем же можно говорить с мужчинами на свидании? Обо всем, что будет вызывать у них приятные ассоциации, позитивные воспоминания. Например, об их хобби — это любимый конек любого мужчины. О путешествиях, можно обсудить места, где вы бывали оба, или спросить совета, что посетить. О кулинарии и новостях, искусстве и спорте. Это практически беспроигрышные варианты.

5 «крючок»: эмоциональность

«На лице все написано» — наверное, это можно сказать о 95% женщин, а может, и больше. Ведь действительно: если мы радуемся, нас выдает улыбка и счастливое выражение лица. Грустим — уголки рта опускаются, бровки домиком, движения замедляются… Злимся — брови сдвигаются, глаза мечут молнии, а руки так и тянутся швырнуть что-нибудь!

Высшее искусство — уметь управлять своими эмоциями, быть загадочной, переходить на разные уровни эмоциональных состояний, используя жесты, мимику, язык тела. Такие женщины привлекают и будоражат мужчин, таких женщин хочется узнавать, изучать.

Рекомендации: Чтобы удерживать мужчин, научитесь сначала контролировать свои эмоции и переключать их в положительное русло. Попрактикуйте технику самоконтроля: в момент стресса

1. Глубоко подышите.

2. Найдите место, где можно увидеть горизонт, посмотрите вдаль — ведь важна перспектива ваших отношений.

3. Вспомните приятное событие из жизни. Заготовьте его заранее, можно несколько. Так делают актеры, когда нужно, например, быстро заплакать. В момент стресса представьте себе этот позитивный момент, чтобы купировать негативное состояние.

6 «крючок»: сексуальность

Сексуальность — это не поведение представительницы древнейшей профессии. Посмотрите, насколько ваше поведение несет мягкую женственную сексуальность? Например, как вы едите: на бегу или смакуя каждый кусочек? Как вы относитесь к своему телу, любите ли его, ухаживаете ли за ним? Как вы разговариваете, умеете ли общаться с мужчинами голосом, который низок и приятен? Расслаблены ли в обществе мужчины, от которого вы без ума? Вы должны вести себя чувственно, открывая в себе настоящую Женщину.

Рекомендации: Используйте мое упражнение «Баловать тело». Начните уделять себе внимание, радуйте красивой одеждой. Развивайте грациозность, танцуйте под чувственную музыку. Оценивайте в зеркало плавность и сексуальность своих движений. Принимая душ, направляйте воду поочередно на разные части тела, прочувствуйте их, расслабляя эти мышцы. Лежите в ванной, перебивая приятные мысли. После ванной поглаживайте свое тело, стряхивая воду, потом вытрите его полотенцем и, массируя, нанесите крем.

В обществе, будучи одетой, проводите руками по бедрам рукам, как будто вы расправляете на себе платье — это очень эффектно привлекает мужское внимание.

Чтобы разжигать интерес у противоположного пола, можно использовать мою технику «Лед и пламя», создавая контрасты везде — от эмоций и одежды до поведения. Мужчине надоест женщина, которая всегда одинаковая. Можно быть чуть более горячей, а после — более спокойной, размеренной. То уютной, то страстной. Примеряйте на себя разные роли. Например, даже просто держать мужчину за руку можно то нежно, то крепко сжимая ее.

7 «крючок»: самореализация

Это очень важная часть жизни. Чтобы вас ценили и уважали в социуме, надо развиваться, быть востребованной как специалист, довольной своей работой — все это дает уверенность в себе. Осознаете ли вы свой жизненный путь, свои стремления и цели? Вам есть, за что гордиться собой? Есть ли хобби, которое дает вам жизненные силы, женскую энергетику? Если у женщины не построен горизонт — ее видение своего будущего — ее не будут рассматривать как партнера для долгосрочных отношений. У нее будет краткосрочная перспектива в виде интимных отношений или мимолетного романа на несколько месяцев.

Рекомендации: Имейте увлечения или работу, чтобы вас эти области наполняли живительным вдохновением. Рисуйте, пойте, вышивайте, катайтесь на велосипеде, пойдите на курсы вождения. Найдите любимое занятие, которое увлечет вас. Изучайте новое, развивайтесь как профессионал. Скачайте и начните читать новую интересную книгу. Запишитесь на танцы, в спортзал, ищите то, что сделает вас лучше — не стойте на месте. Важно видеть цель своего развития — переходить на новый, более высокий уровень, наполняясь дающей энергией. Именно так вы достигните состояния, которое привлечет того мужчину, о котором вы мечтаете.

Изменив себя, вы измените свою жизнь.

Рядом с вами окажутся мужчины совершенно другого, более высокого уровня. И они уже будут исполнять ваши желания до того, как вы еще только подумаете о них. Стремитесь к модели Женщины-Жены, и когда вы достигните ее, вам начнут и постоянно звонить, и приглашать на свидания, и прикладывать все усилия, чтобы вы были рядом. Потому что это будет делать мужчина, любящий вас всей душой и увидевший в вас ту самую женщину, которую не захочется потерять.

А я, Юлия Ланске, эксперт по подбору идеального партнера для отношений и замужества, буду помогать вам своими советами и рекомендациями. Желаю вам счастья.