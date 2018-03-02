Как понять, что вы токсичный человек

Замечаете, что вам сложно общаться с людьми? Что друзья не слишком стремятся к общению с вами, а вы все чаще выступаете инициатором каких бы то ни было встреч? Пора понаблюдать за собой — не повисло ли облако неблагоприятной ауры над вашей головой. Не пора ли снять корону и посмотреть на себя широко открытыми глазами, без обвинений, что все вокруг просто не замечают вашей гениальной доброты и дружелюбности. Скорее всего, вы где-то подцепили токсичные качества и накрываете ими не только себя, но и всех вокруг. Давайте посмотрим, не встречаете ли вы в себе нижеупомянутые симптомы? Возможно, вас ждет не самый приятный сюрприз, но чем раньше вы распознаете в себе токсичного человека, тем скорее сможете поработать с некоторыми собственными изъянами и при желании побороть их.

Вы любите жаловаться

Если практически любой знакомый вам человек — от друга до коллеги — может стать свидетелем монолога о вашей нелегкой судьбе и вам кажется это абсолютно нормальным, то дела плохи. Во-первых, у вас совершенно нет ощущения человеческих границ, во-вторых, пора уже понимать: никому не интересно то, что вы там щебечете и какова глубина вашего недовольства. Вам-то важно взять и вылить на время все свои беды в свободные уши и душу. А дальше — вас и след простыл, а другому человеку с этим как-то жить, даже если и пять-десять минут. Никто не любит «вечную жертву», даже вы сами. Так что признайтесь, что вы — это та самая жертва, и договаривайтесь уже с собой, что делать дальше.

Что ни отношения, то драма

Королева драмы — не самый приятный типаж, хоть и притворяется обычно очаровательной и мечтательной особой. Что она из себя представляет? Во-первых, это энергетический вампир, заставляющий окружающих знать все, что происходит в ее внутреннем мире. Королеве кажется, что каждое ее чувство чрезвычайно важно для окружающих. Что все обязаны знать, каким было ее утро, о чем она замечталась во время первой чашки кофе и на кого оказался похож тот мужчина, о котором, конечно, уже знают все. Все, что нужно драматичной женщине, — это публика и демонстрация меняющихся настроений. Узнаете себя? Любите рассказывать малознакомым людям подробности личной жизни или «интересные» истории, вырванные из контекста? Поздравляем вас! Вы фееричная женщина, способная довести кого угодно за пару минут. Не оттягивайте и бегите с этим диагнозом к психотерапевту. Поверьте, это та самая токсичность, которую не выдержат ни одни крепкие нервы.

Вы — знаменитый критикан

Возможно, в компании вы считаетесь человеком с хорошим чувством юмора, граничащим с сарказмом. Понаблюдайте за самой частой темой ваших шуток — не направлены ли они на критику других людей? Вероятно, что вы замечаете, как никто другой, недостатки или изъяны других — они по умолчанию бросаются вам в глаза. Более того, вы спешите сообщить окружающим о ваших наблюдениях, а в худшем случае опускаетесь до агрессивных наездов на окружающих. Возьмите себя в руки. Сарказм — дело тонкое. Важно всегда помнить, где он уместен, а где нет. Следите за своими комментариями и в общении не забывайте золотое правило: иногда молчание — золото.

Вы не всегда вежливы

Замечали ли вы за собой, как вы ловко делите людей на хороших и плохих? И от этого деления зависит ваше к ним отношение. Ну, например, вы улыбчивы с людьми своего круга, а тех, кого считаете ниже себя, попросту игнорируете. Сигнал этот крайне неприятен. А может быть, вы еще неподобающе общаетесь, например, с продавцами или официантами? Стыд и позор. Это совершенно точно не признак вашей голубой крови, а проявление плохого воспитания и банального неуважения к людям.

Вам хочется контролировать других людей

Скорее всего, вы позиционируете эту особенность как проявление заботы. Вам нравится контролировать самых близких родственников и друзей — больше всего достается, конечно, мужу или парню. Контролировать вы стараетесь абсолютно все — поступки, слова, даже чувства. Если вы можете спросить любимого: «А почему ты здесь подумал вот так, а не иначе?» — то это тревожный звоночек не только для окружающих, но и для вас в первую очередь. Когда у партнера кончится терпение, он обязательно скажет вам «до свидания».

Любимая тема для разговора — вы

Посмотрите на своих друзей: если среди них преобладают спокойные, терпеливые, неяркие на первый взгляд люди, то вы обеспечили себя должной аудиторией. Сильные личности, лидеры по натуре, скорее всего, вам не симпатичны просто потому, что они никогда не будут бесконечно слушать ваши разговоры о себе. Понаблюдайте за диалогами с друзьями. Если вы еле-еле ждете, когда подруга закончит фразу, чтобы поскорее вставить свое «а у меня…», то поздравляем — вы не умеете общаться.

У вас проблемы с эмпатией

Ваши проблемы — это нерешаемый конец света. А вот все, о чем переживают другие люди, — ерунда, которую можно решить в два счета. Вам кажется, что вы весь такой сочувствующий человек, но на самом деле вы сопереживаете исключительно себе — центру мира. С эмоциональным интеллектом, скорее всего, у вас такие же проблемы — вы попросту не умеете искренне сопереживать и ставить себя на место другого.

Без паники! Главное — осознать проблему и начать с ней работать. Нет неразрешимых ситуаций, есть только розовые очки, которые вы не снимаете по каким-то причинам.