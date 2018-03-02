Тихий ужас: чего боятся знаки зодиака

Вы когда-нибудь думали о том, откуда берутся страхи? Философ Лиз Бурбо убеждена, что ноги у фобий растут из детства, но мы уверены, что на это также влияет зодиакальная принадлежность.

Овен

Овен обожает доказывать всем, какая она храбрая и несокрушимая. Храбрости действительно, хоть отбавляй, но до той поры, пока в дверь не постучится рутина в образе скучного мужа и десятка детей, которые будут тормозить ее карьеру, ну, то есть убьют ее наповал. Однообразие и скука пугает даже самых спокойных Овнов, для которых карьера — неизвестное слово. Просто влюбленные в экстрим и разнообразие Овны не смогут выжить в стоячей воде. Телец

Давным-давно непутевая шаманка нагадала Тельцу, что она обанкротится, переедет жить в коробку и начнет охотиться на крыс. С тех пор Телец уверена, что все тылы нужно замуровывать наглухо: откладывать ползарплаты на этот самый бомжепериод, запасаться килограммами консервов, сушить мешками сухари, насильно давать в долг. И все это несмотря на свою тягу к роскоши и неге. Близнецы

Остаться на необитаемом острове в полнейшем одиночестве — страх не только для Близнецов, но и для постояльцев этого острова — мелких животных и насекомых. Дружелюбные Близнецы, достав разговорами свою метафизическую половину, переключался на братьев меньших, которые уже через пару недель начнут вешаться на пальмах и заживо закапывать себя в песок или строить плотину, чтобы отправить Близнецов восвояси. Рак

Еще в младенчестве кто-то умудрился покалечить тонкие эмоции Рака. Наверняка это сделал малыш, который лежал в детской палате напротив двухдневной Рака, смотрел на нее недобрым взглядом и пускал слюну, ну явно, чтобы оскорбить. После этого отношения с людьми не заладились: то незнакомец комплимента не скажет, то сосед доброго утра не пожелает — все против Рака. Бедняжку обижают по пути абсолютно все малодушные невежи. Поэтому на протяжении всей своей жизни Рак укрепляет «психологический панцирь», чтобы окружающие не смогли отравить ее душевную природу. Лев

Если никто с утра комплимент не сказал — считай, утро прошло зря — в этом вся Львица. В смысле вы не заметили ее царственную гриву, кошачью походку и совершенно изящный рык? Ей нужно постоянно говорить о том, что ее неземная красота слепит ваши неподготовленные очи, иначе ласковая кошка превратится в хищную образину, которая сначала захочет вас сожрать, потом, хрустя вашей рукой, начнет истерить, что она никому не нужна и не кто не замечает ее природного обаяния. Дева

Дай Деве волю, она весь дом превратит в один большой полиэтиленовый пакет. Вылизанные до ослепления комнаты — не залог чистоты. По мнению Дев, дом должен быть полностью стерильным, поэтому в ход идут не только чистящие средства, но и полиэтиленовые чехлы для мебели. Хотя нам кажется, что Деву в этом случае сможет спасти только винтовка. В свою очередь маниакальной любовью чистоты правит госпожа ипохондрия. И если Девы отпираются, что к чистоплюйству ее приучили родители, то, скорее всего, родители тараканов, которые обитают в ее голове. Весы

За пределами нашей Вселенной крутится планета Эстетия, на которой живут дипломаты Весы, что закидывают незнакомцев комплиментами и вечно всему рады. Земля же стала им наказанием за то, что однажды они не улыбнулись прохожему. Как еще можно объяснить врожденную тактичность Весов? И если про страх мотать «срок» на нашей планете до последних дней они тупо забыли, то страшилка о том, что можно ненароком ввязаться в какой-нибудь грубый диалог до сих пор бросает их в холодный пот. Скорпион

Скорпион вся из себя такая бесстрашная: дорогу черной кошке перебегает, у разбитого зеркала прихорашивается, язвительные шутки в адрес начальника отпускает, конфеты у незнакомых детей отбирает. Но толкает на это проказницу как раз таки страх, засевший под хитиновой корочкой: Скорпион до ужаса боится показаться слабой и беззащитной. Прикрывает же свой страх псевдогеройством искусно, веришь и аплодируешь. Стрельцы

Козерог Кто-то загрустил, кто-то потерял смысл жизни, кто-то разочаровался в себе? Стрелец спешит на помощь: кулак вверх, разлетается плащ, улыбка на лице — все дела. Стрельцы готовы бороться с пессимизмом всеми руками, ногами, внутренними щупальцами. Главное, чтобы сама Стрелец не взгрустнула, иначе мисс оптимизм превратится в Пьеро, скрещенное с Киану Ривзом , и начнет заражать всех своими меланхоличными цитатами, расфокусированным взглядом и бренностью бытия. Поэтому этот страх пугает не только саму Стрельца, но и ее друзей, родственников, коллег, соседей, домашних животных — всех.

Хотите довести Козерога до сердечного приступа? Смело пообещайте ей что-нибудь, а потом скажите, что вы не поняли, что делать/не справились с задачей/забыли. Секунда, и Козерог уже корчится на полу. Как вам не стыдно? Поднимите бедняжку, поцелуйте, скажите, что шутить вы не умеете и все сделаете в срок. Водолей

Телепатические диалоги со своими близкими — самое важное для Водолея. Возможно, что пока Водолея слышит только Водолей, но она упорно настраивает метафизические волны. А вот быть непонятыми на словах и жестах — страшнее смерти. Дадим отличный совет близким и родным Водолеев: не критикуйте и не высмеивайте безумные идеи эмоциональной подруги, иначе разобьете ей сердце. Рыбы

Внутри большие Рыбки навсегда остаются мальками, которые боятся всего вокруг. Грубость, хамство, злость, лицемерие — все это доводит Рыб до дрожи в плавниках. Бедняжки боятся таких ситуаций оттого, что миролюбивостью это не решишь, а давать отпор — испортить карму. Да и вообще это все неприятно, фу-фу.