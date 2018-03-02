Как увеличить грудь силой мысли

28-летняя Катрин Форс известна как одна из современных волшебниц, которые умеют контролировать реальность и подстраивать ее под себя. Поэтому лайф-коуч уверена, что с помощью силы мысли можно не только менять реальность, но и худеть, и даже… увеличивать грудь. Для WomanHit.ru она раскрыла некоторые тайны.

Как известно, опыты по увеличению груди силой мысли начали проводиться еще в 1974 году. Тогда американские психологи провели эксперимент и велели мысленно представлять мокрое полотенце на груди и горячую лампу напротив, которая давала теплоту и стимулировала увеличение объема.

Никакой магии в этом не было, просто, вводя себя в гипноз, женщины усиливали кровообращение в груди. После этого 28% участниц эксперимента добились желаемого размера, но не захотели останавливаться на достигнутом, а 46% сменили бюстгальтеры на больший размер.

Необычный опыт был описан в «Американском журнале клинического гипноза», где говорилось, что благодаря гипнозу и визуальному воображению можно оказать воздействие на любой орган в теле человека. В1992 году гипнотерапевт из Флориды Майкл Стиверс даже разработал авторский метод для увеличения размеров бюста силой мысли. Одна из его пациенток «вырастила» грудь на 10 сантиметров!

«На самом деле методов самовнушения огромное множество, — говорит Катрин Форс. — Есть действительно проверенные методы увеличения груди.

Вы можете, например, представлять, как в ваши соски пульверизатором закачивается энергия и распределяется по часовой стрелке. Вскоре вы заметите, как грудь словно распирает изнутри.

Представляйте себе, что ваша грудь уже стала подтянутой и большой. Направляйте в нее всю свою нежность и любовь. "Дышите» через грудь — так же, как вы дышите через ноздри, чувствуя холодок при вдохе и тепло при выдохе. Это упражнение, кстати, можно выполнять в течение дня так часто, как хотите, даже на работе. Также хорошо мысленно перенаправлять лишние килограммы из талии в грудь, этот метод тоже работает.

Если к увеличенной груди вы решили добавить еще и тонкую талию, для этого есть несколько методов. Некоторые из них, возможно, покажутся неожиданными, но, по словам специалистов, их нужно просто делать, а не думать, как это работает.

Сделайте себе жесткое внушение: «Я БЕЗРАЗЛИЧНА К ЕДЕ». Очень часто мы передаем лишь потому, что «хотим глазами», а не потому что действительно голодны. Смотрите на вкусные блюда и тренируйте себя не испытывать желания все это поглотить.

Обязательно делитесь едой со своей тарелки с сотрапезниками — отдавая пищу от себя, вы избавляетесь от лишних килограммов (этот психологический прием называется «просад»).

Перед тем, как притронуться к еде, покрутите тарелку несколько раз против часовой стрелки, визуализируя, что вы отматываете аппетит и калории назад. Так ваш мозг автоматически получит команду на снижение аппетита.

Прекратите брать на себя больше ответственности, чем нужно. Хватит заботиться о других больше, чем о себе самой! Взваливать чужие проблемы, стараться выглядеть солиднее и авторитетнее, чем вы есть, вечно все контролировать — такое поведение дает команду мозгу, что вы большая, вас словно распирает изнутри, и вы физически растете. Станьте на некоторое время «маленькой» женщиной в своих мыслях.

Садясь за стол, всегда говорите: «Как много! Леди так много не едят!» Даже если там всего ложка риса, делите ее пополам и безжалостно выбрасывайте половину. Или отдавайте собаке, если она у вас есть. Забудьте мамины слова, которая говорила «Еду на тарелке оставлять нельзя!» Можно и даже нужно! Это, кстати, еще привлекает в жизнь дополнительные деньги. Вы как бы показываете Вселенной и своему мозгу, что вы богаты и у вас так много еды, что вы не можете съесть всю.

Испытывая голод, не бойтесь упасть в обморок или навредить здоровью. Радуйтесь, что чувство голода — это признак того, что жир тает. Если у вас падает сахар, кладите в рот небольшой кусочек пищи, но не набрасывайтесь на еду как животное.

Представляйте периодически, что ваш желудок сжимается вдвое и больше не может потреблять привычный ранее объем пищи.

На ночь ставьте стакан с водой у изголовья кровати, думая, что это — вода для похудения. Утром, просыпаясь, выливайте ее, представляя, что информация о лишнем весе тоже уходит.