Экспресс-тест: 7 уровней вашей привлекательности

Ум или красота? Чувственность или независимость? Нежность или упорство? Конечно, все девушки привлекательны по-своему, но у каждый есть черты, которые делают ее особенной. Речь идет не только о привлекательности для мужчин, но и для близких. Этот экспресс-тест расскажет о главной черте вашего характера. К тому же, возможно, у вас получится сделать вывод о том, чего вам недостает. Может быть, вам не хватает женственности или, наоборот, напористости? Или вы слишком сосредоточены на себе и совсем не проявляете заботу о близких?