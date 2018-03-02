6 цветов, которые расскажут о вашем характере

Черный

Раньше этот цвет ассоциировался с трауром и аскезой. Сейчас — с сексуальностью, элегантностью и тайной. Кроме того, черный воспринимается окружающими как показатель престижа, власти, серьезности, а также интеллекта. Выбор одежды этого цвета говорит о том, что вы стараетесь привлечь внимание к своей личности.

Синий

Этот цвет говорит об уверенности и надежности человека. Он ассоциируется с доверием, эффективностью и спокойствием. Именно поэтому многие форменные костюмы синего цвета. Его предпочитают люди добрые, немного застенчивые, уравновешенные.

Зеленый

Лес, луга, поля, природа — все это внушает радость, оптимизм, чувство удовлетворения и покоя. Эти ассоциации вызывает и человек в зеленой одежде. Это цвет стабильности.

Красный

Цвет страсти и силы. Женщина в красном платье всегда будет заметна среди других. Любые яркие оттенки красного перетягивают на себя все внимание. У окружающих он ассоциируется с энергией, движением и волнением. Его выбирают яркие, легковозбудимые, эгоцентричные люди.

Желтый

Цвет счастья, солнца и смеха. Оттенки желтого в одежде часто используют активные и творческие люди. Его предпочитают фантазеры и авантюристы, готовые исследовать и покорять.

Белый

Символ свободы, чистоты, невинности и простоты. Цвет привлекает надежных людей, они любят свободу и оптимистично смотрят на жизнь.