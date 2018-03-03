Как уснуть в самолете: 5 проверенных способов

Если по долгу службы вам приходится часто путешествовать, но вы никак не можете расслабиться в самолете, то длинные перелеты покажутся вам настоящим кошмаром. Чтобы не чувствовать себя совершенно разбитыми и утомленными после подобного испытания, необходимо научиться полностью абстрагироваться от происходящего и попытаться уснуть. Следуя нашим простым советам, вы сможете мгновенно засыпать, едва лишь опуститесь в кресло.

Выбирайте места возле окна и в конце самолета. Если вы не хотите, чтобы рядом сидящий пассажир постоянно вас отвлекал своими хождениями в туалет, тогда заранее бронируйте место рядом с окном. Также можно опереться на стенку возле иллюминатора и расслабиться. К тому же, согласно статистике, пассажиры с детьми выбирают места в начале самолета, поэтому если вы не хотите всю дорогу слушать детский плач, тогда выбирайте место в хвосте.

Включайте любимую музыку. Ученые доказали, что музыка благотворно влияет на наш организм и помогает снять напряжение. Поэтому заранее составьте плейлист из любимых треков и не забудьте захватить наушники. Спокойный полет вам обеспечен!

Не наедайтесь перед и во время полета. Диетологи уверяют, что плотные перекусы не позволят вам сразу уснуть. Организм будет занят перевариванием пищи и вряд ли отреагирует на ваши попытки отдохнуть во время полета. Поэтому ограничьтесь диетическими блюдами, легким салатом или фруктами.

Выпейте стакан прохладной воды. Медики обращают внимание на то, что если выпить холодной воды, съесть мороженое или охлажденный йогурт, то можно обмануть свой организм и настроить его на продолжительный сон.