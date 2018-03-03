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Как уснуть в самолете: 5 проверенных способов
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Как уснуть в самолете: 5 проверенных способов 

Passion.ru 3 марта 2018
Фото: pixabay.com
Если по долгу службы вам приходится часто путешествовать, но вы никак не можете расслабиться в самолете, то длинные перелеты покажутся вам настоящим кошмаром. Чтобы не чувствовать себя совершенно разбитыми и утомленными после подобного испытания, необходимо научиться полностью абстрагироваться от происходящего и попытаться уснуть. Следуя нашим простым советам, вы сможете мгновенно засыпать, едва лишь опуститесь в кресло.
  • Выбирайте места возле окна и в конце самолета. Если вы не хотите, чтобы рядом сидящий пассажир постоянно вас отвлекал своими хождениями в туалет, тогда заранее бронируйте место рядом с окном. Также можно опереться на стенку возле иллюминатора и расслабиться. К тому же, согласно статистике, пассажиры с детьми выбирают места в начале самолета, поэтому если вы не хотите всю дорогу слушать детский плач, тогда выбирайте место в хвосте.
  • Включайте любимую музыку. Ученые доказали, что музыка благотворно влияет на наш организм и помогает снять напряжение. Поэтому заранее составьте плейлист из любимых треков и не забудьте захватить наушники. Спокойный полет вам обеспечен!
  • Не наедайтесь перед и во время полета. Диетологи уверяют, что плотные перекусы не позволят вам сразу уснуть. Организм будет занят перевариванием пищи и вряд ли отреагирует на ваши попытки отдохнуть во время полета. Поэтому ограничьтесь диетическими блюдами, легким салатом или фруктами.
  • Выпейте стакан прохладной воды. Медики обращают внимание на то, что если выпить холодной воды, съесть мороженое или охлажденный йогурт, то можно обмануть свой организм и настроить его на продолжительный сон.
  • Обопритесь на откидной столик. Авторы масштабного исследования, опубликованного в медицинском издании New England Journal Of Medicine, выяснили, что если наклониться вперед, то сердечный ритм замедлится автоматически. Поэтому если хотите поскорее заснуть, то просто используйте откидной столик в качестве опоры. Можете сверху положить еще надувную подушку — и тогда вы точно сможете отдохнуть с комфортом.
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