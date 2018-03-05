Секс-игрушки, которые меняют жизнь

Если вы все еще воспринимаете секс-игрушки как нечто необязательное, то просто должны прочитать этот материал. В нем мы собрали три истории специальных гаджетов, которые могут изменить жизнь (в прямом смысле, без шуток!)

Снежана, Москва:

Чудо-девайс: вакуумный стимулятор Satisfyer

Как все случилось?

Я привыкла думать о себе как о более-менее фригидном человеке. Секс никогда не играл важную роль в моей жизни, и отсутствие оргазмов, как в кино, где томные героини впивались ногтями в спины своих партнёров и извивались всем телом, будучи не в силах противостоять великой силе оргазма, меня не расстраивало. Ну, почти не расстраивало. Но даже если меня и посещали мысли о моей сексуальной несостоятельности — они довольно быстро меня и покидали. Как-то раз, просматривая видеоролики одного американского портала, где 5 подруг тестируют разные девайсы, процедуры и тренды, я наткнулась на сюжет о вакуумном стимуляторе клитора. В кадре несколько девушек рассказывали о том, что у них никогда в жизни не было оргазма. Далее им протягивали из-за кадра какой-то небольшой агрегат, они пару минут вертели его в руках и торжественно объявляли о намерении вывести производителя, который обещал множественные оргазмы всем без исключения, на чистую воду. Во второй части ролика улыбчивые зардевшиеся девушки возвращались в кадр и наперебой рассказывали о том, что их жизнь больше не будет прежней, потому что они впервые в жизни испытали оргазм. Этот ролик посеял во мне антропологический интерес — захотелось «заиметь» такой агрегат и пополнить ряды улыбчивых девушек. Ну или не пополнить. Спустя неопределенное время моя подруга из Швеции настояла на приобретении девайса — отказаться было сложно, у неё был промокод на скидку. Так в один день ко мне приехал румяный курьер и вручил небольшую картонную коробку, которая таила в себе ответ на вопрос — быть ли оргазму или нет. (Спойлер: быть!)

Что это такое? Вакуумный стимулятор клитора — это небольшой приборчик для (как ни парадоксально) стимуляции клитора с помощью двух видов воздействия — механического и вакуумного. Его не нужно никуда вставлять, что видится мне неоспоримым достоинством, ибо вставлять куда более энергозатратный и менее гигиеничный процесс. Принцип действия следующий: силиконовая насадка мягкими поступательными движениями массирует зону вокруг клитора, а вакуумный механизм одновременно нежно всасывает и отпускает клитор. Всё это обеспечивает наступление оргазма с вероятностью 100%. В течение 1-2 минут. Время — деньги, как известно. Ещё один приятный бонус. У моей модели есть аж 11 скоростей. Почему именно 11 — неведомо, но наличие разных скоростных режимов позволяет регулировать быстроту наступления оргазма. Так что даже если мне надо уложиться в 30 секунд — миссия выполнима.

И что теперь?

У меня была и остаётся прекрасная жизнь с кучей классических составляющих — муж, дочь, работа, друзья, диета. Полноценный набор современной девушки. Страдала ли я от отсутствия оргазмов? Нет, не страдала. Как можно страдать от отсутствия того, чего никогда не пробовал? Стала ли моя жизнь ярче с появлением сатисфаера? Да, стала. К традиционным способам расслабиться и обнулиться добавился ещё один — оргазм. Мне приятно осознавать, что в любой момент — дома, в офисе, в ресторане, да хоть в парке при определённой доле сноровки — я могу получить гарантированное мощное удовольствие. Ещё мне нравится, что это удовольствие не сопряжено ни с кем более. А значит не нужно думать о том, как ты выглядишь или стараться доставить удовольствие партнеру.

Светлана, Новосибирск:

Чудо-девайс: страпон

Как все случилось?

Мы с мужем были в разных странах и переписывалась на тему секса, обсуждали, что бы нам хотелось попробовать. В процессе выяснилось, что нас обоих заводит идея страпона. Я и так была в курсе, что он больше любит подчинение (как и я, кстати), а не доминирование, но что он готов к такому эксперименту — стало сюрпризом! Для меня это история про доминирование и доверие партнеров одновременно, но после такого опыта я себя иначе ощутила в пространстве и времени. Мы 12 лет вместе, и в постели у нас всегда было все хорошо, я рада этому, потому что секс очень важен для меня, если бы не это, я бы точно не была верной женой!

Что это такое?

Это такая матовая силиконовая матовая штука, которая с одной стороны вставляется во влагалище, а другая, которая похожа на маленький член, остается снаружи. Кстати, «моя» внутренняя часть отлично стимулирует зону G и клитор.

И что теперь?

Наверное, это не пустые разговоры про «зависть к члену». В процессе ты чувствуешь, что контролируешь ситуацию и что ты именно «даешь», а не принимаешь, ты — инициатор. В доминирующей позе наездницы такого ощущения нет. Вместе с силой начинаешь чувствовать какую-то особую нежность к партнеру. Видя его в пассивной позиции, заводишься от мысли, что его удовольствие в твоих (условно) «руках». Уверена, многим парням такой опыт был бы приятен, я не воспринимаю это как что-то унизительное. Для многих пар анальный секс в позиции мужчина-доминант — норма, а в обратном случае срабатывает гендерный стереотип: мол, такое только для геев. Давайте тогда скажем, что фингеринг только для лесбиянок! По-моему, это та область, в которой можно расширить границы даже консерватору, просто постепенно, к тому же мужчины часто стесняются своих настоящих фантазий.

Елена, Казань:

Чудо-девайс: вибратор, стимулирующий точку G

Как все случилось?

Довольно банальная история — меня бросил парень, и подруги в качестве утешения подарили вибратор с шутками о том, что «теперь мне и парень не нужен», «парня лучше этого будет сложно найти» и так далее. На самом деле они довольно серьезно подошли к проблеме, купили не первый попавшийся вибратор, а хорошо изучили рынок и купили на самом деле классную вещь — модный и самое главное чудодейственный Lelo.

Что это такое?

то вибратор, устройство которого позволяет одновременно массировать точку G и клитор. В итоге выясняется, что точка G — никакой не миф, она на самом деле существует и ее можно даже «тренировать», то есть повышать чувствительность.

И что теперь?

Шутки подруг стали явью, а вибратор — идеальным утешением. Раньше для меня рассказы о точке G были где-то на уровне легенд и мифов Древней Греции, теперь я точно знаю, где она находится. Удивительно, но регулярные «занятия» с вибратором как бы повышают ее чувствительность. Вообще прекрасная вещь — ты изучаешь свое тело, себя, в итоге учишься не просто чувствовать, но и формулировать желания. Так что я даже рада, что тот парень меня бросил, так бы и не узнала, что такое крутой оргазм.