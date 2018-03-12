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Тест: какая черта характера ведет вас по жизни
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Тест: какая черта характера ведет вас по жизни 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Головоломка"
Каждый человек обладает уникальным характером. Но, как известно, в нас "намешано" столько всего, что порой даже опытным психологам трудно разобраться в хитросплетениях психологических факторов, которые определяют наше поведение и роль в обществе.
Черты характера всегда влияют на поступки человека, а значит, именно оттого, какие из них преобладают, зависит очень многое в нашей жизни. Говорят, предупрежден, значит, вооружен. И зная свои достоинства и недостатки, можно пытаться сглаживать острые углы.
А вы знаете, какая черта вашего характера помогает или, напротив, мешает вам жить?
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