В чем опасность кэтколлинга

Сколько раз тебе, идущей домой в тёмное время суток, сигналила проезжающая мимо машина? Сколько раз та же машина останавливалась и медленно ехала рядом, а из неё тебя с хохотом звала компания незнакомцев? Иными словами, как часто ты сталкиваешься с кэтколлингом?

Кэтколлинг является одной из форм насилия. Потому что в нём нет никаких позитивных посылов по отношению к женщине. Как пишет на своём сайте российская блоггерка Татьяна Никонова , «оценки твоей внешности сводятся к оценке способности ублажить мужчину, требования „дать телефончик“ намекают, что сталкинг одобряем, а отказ коммуницировать расценивается как нарушение мужского права на использование женского тела по собственному усмотрению и необходимость наказания». Нет в нём также и уважения, искреннего восхищения и желания сделать конкретной женщине приятное, понимания того, что происходит вторжение в её личное пространство и что ситуация напрямую угрожает её чувству безопасности. Кроме того, даже попытка призвать мужчин поставить себя на место женщины в аналогичной ситуации вряд ли сработает — у мужчин просто нет эмоционального опыта беззащитности перед опасностью со стороны другого, в котором вырастают и живут женщины.

К сожалению, кэтколлинг — чрезвычайно распространённая проблема, столкновение с которой девушки впервые проходят в юном и крайне уязвимом возрасте. Так, исследование Корнелльского университетапоказало, что 85% американок впервые сталкиваются с уличным насилием до 17 лет (при этом больше 35% из них — в возрасте до 12 лет включительно). В Европе преследованиям и домогательствам до 17 летподвергались в среднем 81,5% женщин. В России аналогичные исследования не проводились. Да и в целом проблема уличного харрассмента остается скорее тем, над чем смеются и что обесценивают, чем тем, что признают и принимают всерьёз.

Более того, уровень и интенсивность уличных домогательств, вопреки распространенным стереотипам, никак не связана с одеждой пострадавших. Скорее, наоборот, нападению подвергаются те, кто с наименьшей вероятностью может дать агрессору отпор (это объясняет, к примеру, почему подавляющее большинство женщин впервые подвергаются харассменту в ранние тинейджерские годы).