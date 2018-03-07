Исповедь элитной проститутки: чего хотят мужчины

22-летняя австралийка Белла Ляру (Bella Laroue) совсем недавно работала обычной офисной служащей. Но, разочаровавшись в такой жизни, она решила все кардинально поменять. Теперь девушка трудится в сфере секс-услуг, ведет двойную жизнь и не стесняется открыто говорить об этом. За час эта «эскортница высокого класса» зарабатывает 550 долларов (около 31 тысячи рублей). В удачную неделю она может заработать до 10 тысяч долларов (570 тысяч рублей).

Белла откровенно рассказала о том, чего на самом деле хотят мужчины и почему она оставила работу в офисе ради секс-индустрии.

Роскошные обеды, прогулки на яхтах, пятизвездочные отели, дизайнерские вещи и перелеты на частных самолетах по всему миру — все это есть в жизни 22-летней Беллы Ляру, уроженки австралийского города Перт, которая всего пару лет назад была скромной офисной служащей. То, что в жизни пора что-то менять, девушка поняла после того, как перестала получать удовлетворение от работы в офисе.

«Мне не нравилась обстановка в офисе, люди там были опустошенными и несчастными. Ко мне подходили коллеги и постоянно жаловались, как им все надоело, как они ненавидят работу. Тогда я поняла, что пора что-то менять», — вспоминает Белла.

Впервые Белла узнала об эскорте в возрасте 19 лет, когда жила в Азии.

«Я открыла для себя эскорт в 2015 году, когда жила в Сингапуре. Тогда я просто наткнулась на сайты и начала изучать эту сферу, — рассказывает Белла. — Мне нравится образ жизни и свобода, которую дает мне эскорт».

«Вы можете подумать, что, говоря «образ жизни», я подразумеваю дизайнерскую одежду, сумки, дорогую обувь и тому подобное. Но это не так. Я имею в виду возможность выбрать часы работы и не быть привязанной к графику — например, уехать в отпуск тогда, когда захочется».

В качестве эскортницы Белла предлагает сопровождение мужчин на важных мероприятиях, походы в ресторан, поездки на выходные, встречи в отелях или частных резиденциях. В постели девушка тоже очень универсальна: ее услуги варьируются от классического секса до фетишизма, от доминирования до секса втроем. Иногда к ней обращаются даже семейные пары. Бывают и неопытные клиенты, которые могут накопить для свидания с ней достаточно денег.

«Я спала со студентами, туристами, женатыми и разведенными мужчинами, бизнесменами, юристами, хирургами, учителями, инженерами, офисными работниками и мультимиллионерами, — хвастается Белла, но уточняет, что в контактах она очень избирательна: — Перед тем как с кем-то встретиться, я обязательно сначала проведу проверку. Как — не буду объяснять. Но если у меня появится хоть какое-то недоверие, встречи не будет».

Белла занималась эскортом с 2015 года, но работать в элитном эскорт-агентстве начала в прошлом году, вернувшись в родной город Перт в Австралии.

«Я росла уверенной в себе девушкой и всегда знала, что нравлюсь мужчинам, — признается Белла. — Более того, рядом со мной всегда были богатые люди. Поэтому неудивительно, что я стала эскортницей».

«Чаще всего я встречаюсь с клиентами в отеле или в их частных резиденциях. Это также может быть простой ужин в ресторане. Число моих клиентов варьируется от недели к неделе. Во время работы я посещала светские мероприятия, балы, развлекала клиентов на их частных яхтах, летала на личном самолете с американским бизнесменом вместе со своей коллегой».

Ее ставка составляет 550 долларов за час, и в удачную неделю она может заработать до 10 тысяч долларов. Самые щедрые чаевые, которые когда-либо давал ей клиент, были эквивалентны 5 тысячам долларов. Но неделя неделе рознь, и порой у девушки может быть мало работы несколько месяцев подряд.

Являясь эскортницей высокого класса, Белла говорит, что с увеличением доходов у нее увеличились и расходы.

«Сейчас у меня уже есть машина моей мечты, но я надеюсь когда-нибудь заработать на квартиру или дом. Хотя с детства я много переезжала с места на место, поэтому не хотела бы жить в одном и том же городе всю свою жизнь».

Клиенты не только платят ей, но и делают подарки: от дорогого нижнего белья до драгоценностей. Из последнего — браслет Cartier с розовыми бриллиантами. Белла уверена, что в ней мужчин привлекает не только внешность.

«Я миниатюрная блондинка с зелено-голубыми глазами и такой же очаровательной личностью. Помимо внешности, мужчин привлекает мой характер. Я понимающая, искренне забочусь о людях, легко поддержу разговор. У меня аналитический склад ума, но я люблю и посмеяться. Я уверена в себе, но у меня не завышенная самооценка. Похоже, для мужчин это оптимальное сочетание».

«Да, я молода и красива, но многие говорили мне, что просто хотели увидеться со мной и поговорить, потому что давно были заинтригованы моим образом и хотели поближе узнать меня, мою личность», — говорит она.

После встреч с мужчинами Белла поняла, что есть много причин, по которым они возвращаются к эскортницам, и во многих случаях это далеко не секс.

«Женатые мужчины идут к эскортницам, если у них нет активных сексуальных отношений с женой или они чувствуют себя «отвергнутыми». Кто-то ищет собеседника, кому-то просто скучно».

«Все люди очень разные. Для некоторых главным фактором является исключительно секс, а кому-то нужна хорошая компания. Иногда клиент просто хочет, чтобы кто-то «погладил его эго». Часто к эскортницам обращаются бизнесмены во время деловых поездок, которые хотят хорошо провести время в обществе красивой девушки. Иногда клиент хочет побыть с женщиной значительно младше его, в поисках определенной «девичьей наивности» или собственной власти над ситуацией».

Белла признается, что ее мать — строгая женщина. Она знает о роде деятельности дочери, но уже смирилась с ним. А вот отец пока не в курсе, и Белле не хотелось бы, чтобы до него дошли слухи о том, чем она занимается.