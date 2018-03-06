Почему женщины враждебны к другим женщинам

Дело Вайнштейна, флешмобы #янебоюсьсказать и #этонеповодубить показали, что довольно часто женщинам-жертвам насилия не верят и осуждают их сами женщины. В чем причины жестокого отношения к себе подобным? Отвечает наш новый блогер — врач-психотерапевт Айна Громова.

У этого явления есть термин, и называется он «мизогиния», от греческих слов «ненависть» и «женщина». В целом это понятие обозначает неприязнь либо укоренившееся предубеждение в отношении женщин. Существуют четыре основных причины.

Первая — стереотипы о роли женщины в обществе и несоответствие их тем реалиям, в которых мы живем.

Стереотип, в котором обычно воспитывается девочка — «белая и пушистая» принцесса. Чтобы завоевать одобрение окружающих, ей нужно быть «хорошей». Открытое выражение своей агрессии не поощряется. Мальчики могут драться, могут кричать, и родители, как правило, на это смотрят сквозь пальцы. Девочкам же внушают, что такое поведение недопустимо. В результате их агрессия не имеет выхода, но при этом, естественно, накапливается.

Вырастая во взрослых женщин, вчерашние девочки по-прежнему не могут выплеснуть свою агрессию, понимая, что необходимо держать марку. Но зависть друг к другу и конкурентная борьба постепенно формируют состояние внутренней неудовлетворенности.

И здесь мы плавно подходим ко второй причине — у взрослых есть конкурентная среда. В обществе есть четкий стереотип, какой должна быть женщина. Она должна четко соответствовать определенным возрастным, репродуктивным, физиологическим требованиям. Разнообразие характеров, типов личности, желаний, возможностей пытаются свести к понятию «нормальная» женщина.

Почти каждая женщина старается быть самой лучшей среди нормальных.

Несмотря на то, что все мы разные!

Разумеется, возникает борьба за свою точку зрения как единственно верную. Поэтому полные женщины ненавидят фитоняшек. Стройные осуждают полных. Матери, которые рожали сами, презрительно высказываются о тех, кто прошел через кесарево. Дамы с разными финансовыми возможностями противостоят друг другу. Женщины разделяются на жесткие противоборствующие лагеря.

У мужчин все по-другому, потому что свою агрессию они умеют с детства выплескивать. Им не так важно быть хорошими и добрыми. Для парня ярлык плохого мальчика гораздо привлекательнее, чем ярлык ботаника. Сила, лидерство, настойчивость в достижении цели культивируется среди мужчин. Мало кто задумывается, что амбиции — это не прерогатива только одного пола.

Третья причина — огромное количество нереализованных амбиций у женщин. Чем их больше, тем больше неудовлетворенность от жизни. Тем больше у такой женщины будет внутри напряжения, а значит, агрессии и ненависти. Постоянно сравнивая себя с другими женщинами, она сливает на них весь этот негатив, потому что женщина может конкурировать только с женщиной.

Чем больше женщина реализована, чем она довольнее собой и своей жизнью, тем меньше она ненавидит других.

Четвертая причина — желание любого человека быть экспертом, получая повышенное внимание к своей персоне.

Признания хотят абсолютно все, но мужчины, как правило, реализуют это желание в трудовой деятельности. У женщин не всегда это получается. Будучи абсолютно рядовым, никому не заметным сотрудником с небольшой зарплатой, женщина стремится стать экспертом в общественной жизни, знатоком трендов. Именно так можно объяснить популярность огромного количества блогов о материнстве, детях.

Мужчина, освоивший какие-то практические навыки, не стремится доказывать это широкой аудитории. Поэтому именно женщины любят давать множество советов, как выйти замуж, как родить детей, чем их кормить, что носить, почему муж изменяет. При этом зачастую те, кто выступает в роли эксперта, в своей жизни глубоко несчастны. Советуя другим, они не могут воспользоваться этими советами сами.

Счастливый человек не испытывает такого количества негативных эмоций, поэтому он не рвется никому ничего доказывать, не отстаивает с пеной у рта свои позиции. Он просто живет и достигает своих целей.