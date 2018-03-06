Ошибки, которые могут испортить ваш рабочий день

Если вы до сих пор не можете понять, почему ваш рабочий день не складывается так, как вы хотели, менее талантливые коллеги успевают угодить начальнику, пока вы входите в ритм, а к вечеру вы вообще чувствуете себя как выжатый лимон, то стоит проанализировать, что именно вы делаете не так.

Мы составили рейтинг самых распространенных ошибок, на которые следует обратить внимание. Так вы сможете повысить свою работоспособность и быстрее продвинуться по карьерной лестнице.

Систематическое опоздание

Первые 10-15 минут, проведенные за рабочим столом, определяют, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Психологи уверяют, что от того, как именно начнутся ваши трудовые будни, будет зависеть то, как быстро, качественно и результативно вы будете решать все важные вопросы.

Поэтому если вы постоянно опаздываете, а то и вовсе являетесь в офис к середине рабочего дня, то можете забыть о повышении или каких-либо иных привилегиях.

Кроме того, если вы будете постоянно попадаться на глаза вашему руководителю, который никогда не опаздывает, то вы просто выставите себя в невыгодном свете и натолкнете его на мысль о том, а зачем, собственно, ему нужен такой непунктуальный сотрудник. Негативный настрой

Чтобы день прошел продуктивно, необходимо все свои негативные мысли оставить дома и сосредоточиться исключительно на рабочих моментах.

Ведь личная драма мешает сконцентрироваться на действительно важных делах, да и прокручивая в голове не самую радостную для вас ситуацию вновь и вновь, вы просто выгорите эмоционально и можете довести себя до нервного срыва. Употребление большого количества кофе

Безусловно, многие из нас не мыслят свое утро без чашечки (а то и двух) ароматного кофе. Однако недавние исследования ученых доказали, что кофе лучше употреблять после 9.30 и в ограниченном количестве.

Ученые связывают это с уровнем кортизола (так называемым гормоном стресса), регулирующего в том числе и уровень нашей энергии. Поэтому если вы начинаете свой рабочий день в 8 или 9 утра, то кофе-брейк лучше устроить ближе к обеду, тогда это действительно сможет дать вам дополнительную подзарядку. Отсутствие четкого плана задач

Если вы отправляетесь на работу и сами еще не представляете, чем именно вы сегодня будете заниматься, то это все говорит о вашей неорганизованности.

Для того, чтобы продуктивнее выполнять свои обязанности, необходимо накануне грамотно распределить свое рабочее время. Составьте четкий план — и тогда вы можете быть уверены, что не упустили из виду ничего важного. Игнорирование или бойкотирование коллег

Молчание и игнорирование своих коллег — тоже плохое начало дня. Во-первых, так вы покажете всем, что вы ставите себя намного выше других людей и не считаете нужным снисходить до общения с ними, а во-вторых, сидение с угрюмым лицом за своим рабочим местом еще никому не шло на пользу. Вас сочтут букой и вообще перестанут с вами общаться (а то и примутся в открытую выживать из коллектива). Оставление электронных писем без ответа

Понятно, что невозможно сразу же ответить на все электронные письма, особенно если к началу рабочего дня их уже скопилось более пятидесяти штук.

Однако эксперты обращают внимание на то, что оставлять сообщения без ответа (даже если вы собираетесь отказать собеседнику или перевести его на другого сотрудника) — это как минимум невежливо, а как максимум — говорит о вашем непрофессионализме.

Если вы не можете потратить первую половину дня на то, чтобы с головой погрузиться в тот спам, который пришел на рабочую почту, то воспользуйтесь функцией сканирования корреспонденции, которая поможет отделить мусор от действительно важной информации. Выполнение нескольких дел одновременно

Мультизадачность — это, конечно, хорошо, но лишь в том случае, если вы, как и Юлий Цезарь, действительно можете делать несколько дел одновременно не в ущерб остальным задачам и самой себе. Как показывает практика, пытаясь охватить как можно больше вопросов, мы сталкиваемся с тем, что качество выполненной работы оставляет желать лучшего.

Поэтому вместо того, чтобы поставить галочку напротив данной задачи и перейти к выполнению следующей, мы тратим еще какое-то время на переделку.

В итоге другие сотрудники с чувством выполненного долга отчитываются перед руководством о проделанной работе и спокойно отправляются на обед, а вам приходится жертвовать своим перерывом ради качества.