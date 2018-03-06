Как получать удовольствие от одиночества

Одиночество стало главным страхом многих женщин. Мы делаем все, чтобы скорее покончить с этим чувством: ходим на скучные свидания, торопимся замуж и создаем образ завидной невесты в Instagram. Но что, если вы упускаете один из самых важных и счастливых периодов в жизни?

Каждый раз, слыша слово «одиночество», мы представляем серую, дождливую погоду, чашку недопитого кофе, тусклые и поникшие глаза… Но почему?

Откуда взялся стереотип, что одиночество — это приговор? Мы решили опровергнуть расхожую теорию и рассказать, что на самом деле таится в мире одиночества или, правильнее сказать, в мире безграничной свободы.

Как правило, самодостаточным, разносторонним личностям никогда не бывает скучно и грустно наедине с собой. С этим ненавистным чувством чаще всего сталкиваются люди, которые долгое время находились рядом с кем-то. Например, женщина, разведясь с мужем после десяти лет брака, имеет все шансы растеряться, оставшись одна в огромном мире. Она привыкла строить планы на будущее или просто на завтрашний день, принимая в расчет мнение супруга, привыкла заботиться о ком-то кроме себя и, в конце концов, привыкла ставить крест на своих собственных мечтах.

Помните знаменитый фильм «Ешь. Молись. Люби» с Джулией Робертс ? Там есть момент, когда героиня кричит подруге: «Начиная со школы, я все время то встречалась с парнями, то расставалась. У меня не было и двухнедельной передышки, чтобы хоть немного подумать о себе». Вот она, мысль, которая является гвоздем этого материала. Запомните, самый главный человек в твоей жизни — это вы сами!

Надеюсь, мы тебя убедили, что одиночество — это не что-то ужасное, а, наоборот, шанс отбросить все привычное и отправиться на поиски самой себя.

Начать стоит с осмысления, что тебя ждет новый и увлекательный период в жизни, который позволит по-настоящему понять себя, заняться саморазвитием, найти много новых увлечений или стать лучше в уже имеющихся, путешествовать и просто наслаждаться жизнью.

Прошли те времена, когда все пытаются разглядеть в женщине явные и скрытые дефекты, если она не вышла замуж и не нарожала детей до 25 лет. «На коне» сейчас тот, кто имеет свое мнение и возможность делать что ему хочется.

Конечно, в период, когда «все подружки по парам», тяжело не задумываться о том, что ты выделяешься и с тобой что-то не так. Но посмотри на ситуацию с другой стороны: что в первую очередь дают отношения между мужчиной и женщиной? Опустим сейчас эйфорию конфетно-букетного периода и представим, что этот этап вы благополучно миновали. А значит, сейчас ты заложница вечных рамок, компромиссов и уступок.

Вроде бы вы по-прежнему личность со своим мнением, но это мнение делится на два. А вот как раз в период, когда вы свободны от семейной рутины и бесконечных бытовых проблем, можно совершать необдуманные, спонтанные, рисковые и просто поступки.

Если сегодня у вас появилось желание уехать к подруге в другой город, вы просто берете и делаете это. А если завтра вздумается лично увидеть озеро Байкал — никаких проблем, ведь вы свободны как ветер. Хочется разбросать вещи по дому — да будет так, или, если вы педант и чистюля, то разложив посуду по полочкам, не нужно переживать о том, что она окажется не на своих местах. Разве такой образ жизни может привести к унылой депрессии? Отнюдь.

К тому же быть одиноким, не значит стать отшельником и закрыться дома за семью замками — у каждого есть рядом друзья и близкие. Поэтому вы всегда найдете компанию, с кем посмотреть любимый фильм, сходить на выставку, погулять в парке или закатить веселую вечеринку.

Как бы абсурдно ни звучало, но в момент одиночества друзей и знакомых у нас намного больше, чем когда мы связываем себя отношениями. Начните ценить себя, чаще балуйте, знакомьтесь с людьми, ищите новые эмоции и впечатления. Тогда и наступит момент, когда вы не будете нуждаться ни в одном эмоциональном костыле, чтобы чувствовать себя счастливой.