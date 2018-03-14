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Какая профессия подходит вам по знаку зодиака
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Какая профессия подходит вам по знаку зодиака 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Мы не любим долгие и муторные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Читай, какие профессии подходят всем знакам зодиака.

Козерог

Козероги зациклены на себе и своем успехе, так что им подходят профессии, которые дадут им возможность стоять у руля и полностью руководить процессом, — это политики, режиссеры, писатели, врачи и продюсеры.

Водолей

Особый дар Водолеев — раздавать дельные советы направо и налево и сочувствовать людям. Им лучше всего подходят профессии психологов, фотографов, социологов, детских врачей и писателей.

Рыбы

Неконфликтные Рыбы безумно креативны, но часто профессию за них выбирают родители, а они потом от этого страдают. Советуем присмотреться к работе художника, музыканта и финансиста (они еще и деньги неплохо считают).

Овен

Овны — лидеры. Все должно быть по их плану и четко структурировано. Им подходят профессии менеджеров, адвокатов и военных.

Телец

Тельцы — магнит для денег, так что им лучше всего выбирать банковскую сферу (например, работу финансиста) или частное предпринимательство.

Близнецы

У Близнецов с детства невероятно развит талант к балабольству — заговорят любого. Идеальный вариант для них — директор по продажам, адвокат или писатель (с фантазией тоже все отлично).

Рак

Раки уверены, что все всегда должно приносить пользу обществу. А еще у них обостренное чувство справедливости. Так что им подходят профессии политика, адвоката, правозащитника или врача.

Лев

Считает, что раз он прекрасен (а они все так считают), то и мир вокруг должен «догонять». Поэтому им подходят творческие профессии — визажист, стилист, парикмахер, актер и даже комик.

Дева

Не любят брать на себя ответственность, поэтому предпочитают руководить как бы исподтишка. Счастливо работают следователями, врачами (но не хирургами), корректорами и менеджерами.

Весы

Весы — мастера договариваться. Всегда найдут выход из сложной ситуации и сгладят острые углы. Их профессии — дипломаты, менеджеры по работе с клиентами, фотографы.

Скорпион

Обожает говорить с людьми и вытаскивать из них все тайны, чтобы потом использовать в личных целях. Успеха добиваются в профессиях следователя, прокурора, журналиста.

Стрелец

Стрельцы души не чают в животных и детях, так что выбор для них очевиден — ветеринары, педиатры, кинологи. Но, помимо этого, они жить не могут без адреналина, поэтому альтернатива — политический журналист или путешественник.
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