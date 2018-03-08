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Тест: как вам провести праздники
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Тест: как вам провести праздники 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Война невест"
Длинные выходные в начале весны — это прекрасно! Наконец-то есть время заняться собой, сделать все то, на что обычно не хватает времени, просто отдохнуть в конце концов.
Но порой случается такк, что, возлагая на эти "удлиненные" выходные большие надежды, вы строите грандиозные планы, как провести праздники. но… Тем обиднее, когда эти планы рушатся по независящим от вас причинам.
Как сделать так, чтобы выходные оказались по-настоящему идеальными? Во-первых, не огорчаться в любом случае, даже если что-то пошло не так. А во-вторых, — быть подготовленной и точно знать, чего вам хочется: безудержного веселья, тихого вечера перед телевизором или романтики.
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