Кэтколлинг: что это

Кэтколлинг (от англ. catcalling — производное от «кис-кис», которым обычно зовут кошек) — это вид уличных домогательств, которому подвергаются женщины от незнакомых мужчин. Как правило, комментарии, присвистывания или смешки, которые слышит женщина, имеют четкий сексуальный подтекст.

Таким образом, кэтколлинг грубо нарушает личные границы женщины и посягает на её телесную автономию, так как с его помощью мужчины присваивают себе право оценки женской внешности, сексуальности и её человеческой ценности в принципе (так как в картине мира кэтколлеров у женщины чисто объектная, обслуживающая функция).