Ещё
Кэтколлинг: что это
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэтколлинг: что это 

Умная 6 марта 2018
Фото: Умная
Кэтколлинг (от англ. catcalling — производное от «кис-кис», которым обычно зовут кошек) — это вид уличных домогательств, которому подвергаются женщины от незнакомых мужчин. Как правило, комментарии, присвистывания или смешки, которые слышит женщина, имеют четкий сексуальный подтекст.
Таким образом, кэтколлинг грубо нарушает личные границы женщины и посягает на её телесную автономию, так как с его помощью мужчины присваивают себе право оценки женской внешности, сексуальности и её человеческой ценности в принципе (так как в картине мира кэтколлеров у женщины чисто объектная, обслуживающая функция).
Умная: последние новости
Этикет в современных реалиях: так ли он необходим? Образ отца: влияет ли он на выбор мужчины жещиной Знакомство с родителями: что важно знать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность29
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение