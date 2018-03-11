Какой противный: гадкие черты знаков зодиака

Все знаки зодиака словно зайчики и котики: все такие мягкие, пушистые и с грустными глазками. Но даже котики время от времени пытаются съесть руку хозяина и обновить его новые туфли. В нашем гороскопе — отрицательные черты характера знаков зодиака.

Овен

Овен уже при рождении устроилась на должность пупа Земли, правда на полставки. Свои должностные обязанности — разгуливать в красивым платьишках, манипулировать чувствами других, раздавать всюду указы и обижаться на лентяев, которые ее не слушаются — выполняет добросовестно. «А чего прятать эгоцентризм, если он выпирает?», — думает Овен, и вновь раздает всем советы, а кто не слушает, того на кол. Ай, какая молодец, скоро точно пойдет на повышение и станет центром Вселенной.

Телец

Всегда срывает диеты, напивается до летающих слонов, каждый день обещает себе начать бегать по утрам, но кроватка такая мягкая — Телец проигрывает своим слабостям каждый бой. Принимает поражение храбро: с нескрываемой радостью и улыбкой. Если кто-то лезет помогать Тельцу в его неравносильной схватке, сам и получает — нос совать, в общем-то, никто не просил.

Близнецы

Внутри Близнецов целый театр, и если пару минут назад Близнец с вами мило кокетничала, то уже через секунду она без лишних слов может показать вам язык, взять в руки уличного голубя и пойти его выгуливать. А в это время в голове Близнеца друг друга перебивают пять, а то и десять совершенно разных ребят. Поэтому радуйтесь, что мисс-Близнецы удалилась, ведь она могла сделать страшное — включить свой стандартный режим маниакального информатора.

Рак

Паранойя Рака никогда не дремлет, поэтому членистоногая год за годом укрепляет свой хитиновый панцирь. Тонкие чувства эмоциональной барышни может задеть каждый, а там слезы, сопли и апокалипсис не за горами. Поэтому, дабы избежать психологической травмы, Рак всегда настроена на предательство друзей, интриги коллег, ссоры с близкими, восстание мертвецов, нашествие зомби, инопланетное вторжение.

Лев

Однажды Львица пустила слух, что она на свете всех милее, всех румяней и белее. Все вдруг и разом поверили, даже не проверив. А Львице это и на лапку: авторитет под сомнение никто не ставит, несмотря на всклокоченную шерсть и неподточенные когти, все ей восхищаются, комплиментами осыпают — кормят раздутое Эго со всем сторон, а ей для этого только и нужно, что придумывать истории о своей добродетели и героизме.

Дева

Дева всегда и все критикует с улыбкой до ушей, но не потому, что она злобная стерва, у нее просто действительно хорошее настроение. Но если Дева встала не с той ноги, то плохо будет абсолютно всем. Она уже с самого утра начнет пророчить экологически катастрофы, новые неизлечимые болезни и ближайший конец света. К обеду все близкие начнут бегать по своим рабочим делам, хотя на дворе выходной, отмечать субботу чем-нибудь крепким и подсыпать в кофе Деве снотворные.

Весы

В бешеной погоне за прыткой гармонией и желанием понравиться всем, Весы то и дело забывают о себе. И хвост этой самой гармонии уже давно скрылся за горизонтом, и в отражении не лучшая картина — оба журавля в небе. А люди вообще неблагодарные паршивцы. Только Весы начинают прихорашиваться, планы на будущее строить, жизнь налаживать, как гармония вновь машет им из-за угла. Индивидуальный круг ада Весов — это их жизнь. Грустненько, однако.

Скорпион

Мстительности Скорпионов позавидует, пожалуй, даже Эль Мариачи — парень с гитарой и кучей пушек из ленты «Отчаянные». И если герой Антонио Бандераса в смертельной схватке может на минутку забыть причину своей мести, то Скорпион будет помнить даже после амнезии. К тому же дамочка-Скорпион повернута на ревности. Она не то, что к столбу, она сама к себе избранника ревновать будет. Поэтому подумайте десять раз, прежде чем дорогу Скорпионам перейти. Даже на цыпочках, даже случайно –пощады не будет.

Стрелец

Авантюристка Стрелец найдет приключений на свою попу даже в самом скучном месте, и, если неделя не задалась — уровень безумных событий снизился хотя бы на десять процентов — Стрелец начинает ходить и ныть абсолютно всем о бренности бытия. Один день жалоб на жизнь от Стрельца еще можно выдержать, но на второй день даже железные нервы начнут плавиться.

Козерог

Если Стрелец одержим авантюрами, то Козерог на игле у работы. Он рад трудиться и за себя, и за коллегу, и за АОН того парня, а еще, конечно, на выходных нужно отчеты сделать. Отправить в отпуск Козерога просто нереально: она вцепится подпиленными ногтями в стол, обмотает ноги телефонным проводом, в зубы возьмет первый попавшийся пакет документов. Конец света начнется тогда, когда Козерога таки насильно затолкают в самолет и отправят на Бали: слезы ручьем, постоянные истерики, постели не мягкие, еда невкусная, вода не жидкая и долгие монологи о том, что жизнь — это боль.

Водолей

Водолей единственная и неповторимая эксперт во всем. Она обожает давать советы, при этом, собственно, не понимая, о чем вообще она говорит. Главное — высказать свое оценочное суждение, порекомендовать что-то, ну а дальше сами разберутся.

Рыбы

Время от времени умиротворенные Рыбки становятся такими тихими и спокойными, что непонятно депрессия у них или очередной дзен. Если в нормальном состоянии Рыбы хотя бы машут плавниками, то в этот период они просто плывут по течению. Дадим совет: в такой день лучше держать при себе палку и каждые пять часов тыкать Рыбу, дабы убедиться, что она просто отдыхает.