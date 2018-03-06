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Мать подарила сыну торт-"мозги" и заставила есть
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Мать подарила сыну торт-"мозги" и заставила есть 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: aqphotography.com.au
Австралийка решила подарить на день рождения сыну необычный торт.
Эми Луис из австралийского города Брисбен организовала на день рождения старшего сына тематической праздник. И это была зомби-вечеринка.
Кульминацией дня стала фотосессия в стиле зомби-апокалипсиса.
Специально для этого предусмотрительная мама заказала торт в виде мозгов, который отдала сыну в буквальном смысле на растерзание сыну.
aqphotography.com.au
Фотографии получились очень кровавыми, но, судя по всему, недовольных не было. Этот праздник точно запомнится надолго!
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