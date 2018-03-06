Мать подарила сыну торт-"мозги" и заставила есть

Австралийка решила подарить на день рождения сыну необычный торт.

Эми Луис из австралийского города Брисбен организовала на день рождения старшего сына тематической праздник. И это была зомби-вечеринка.

Кульминацией дня стала фотосессия в стиле зомби-апокалипсиса.

Специально для этого предусмотрительная мама заказала торт в виде мозгов, который отдала сыну в буквальном смысле на растерзание сыну.

aqphotography.com.au

Фотографии получились очень кровавыми, но, судя по всему, недовольных не было. Этот праздник точно запомнится надолго!