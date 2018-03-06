Ещё
Доказано: женщины-боссы тиранят других женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказано: женщины-боссы тиранят других женщин 

МедикФорум 6 марта 2018
Фото: МедикФорум
Journal of Applied Psychology опубликовал данные нового психологического исследования, которые подтверждают существование так называемого «синдрома пчеломатки». Об этом явлении говорят, когда женщины, добившиеся руководящих постов, начинают притеснять женщин, находящихся в служебном подчинении.
Авторы данной работы, сотрудники Университета штата Аризона, пришли к выводу о том, что на рабочем месте женщины больше страдают от нападок других женщин, чем от давления со стороны коллег или руководителей из числа мужчин. «Женщины на работе гораздо более жестки друг с другом, чем к сотрудникам-мужчинам, или чем сотрудники мужского пола относятся к коллегам-женщинам», — заявили психологи.
В рамках своего проекта исследователи провели три опроса среди мужчин и женщин, работавших в офисах полный рабочий день. Участники рассказывали о случаях невежливого поведения, с которыми сталкивались на работе за последний месяц, — например, об оскорбительных или унизительных замечаниях в их адрес, проявлении высокомерия или нарочитом игнорировании и так далее.
Анализ полученных данных показал, что женщины в основном страдают от грубого поведения своих коллег женского пола. Наиболее сильно, по словам ученых, притеснялись те женщины, чье поведение выходило за рамки гендерных стереотипов, — то есть, уверенные в своих способностях, решительные и волевые.
«Мы говорим о «синдроме пчеломатки», когда женщины, добившиеся руководящих постов, не дают другим сотрудницам продвинуться по службе, давят на них, отпускают грубые замечания. В основе этого поведения могут быть эволюционные причины: находясь в мужском окружении, женщины воспринимают друг друга как соперниц», — отметили специалисты.
МедикФорум: последние новости
Отчаявшиеся найти себе мужчин женщины потянулись за ЭКО Что такое хронопитание? Виктория Боня ощутимо поправилась
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность29
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение