Доказано: женщины-боссы тиранят других женщин

Journal of Applied Psychology опубликовал данные нового психологического исследования, которые подтверждают существование так называемого «синдрома пчеломатки». Об этом явлении говорят, когда женщины, добившиеся руководящих постов, начинают притеснять женщин, находящихся в служебном подчинении.

Авторы данной работы, сотрудники Университета штата Аризона, пришли к выводу о том, что на рабочем месте женщины больше страдают от нападок других женщин, чем от давления со стороны коллег или руководителей из числа мужчин. «Женщины на работе гораздо более жестки друг с другом, чем к сотрудникам-мужчинам, или чем сотрудники мужского пола относятся к коллегам-женщинам», — заявили психологи.

В рамках своего проекта исследователи провели три опроса среди мужчин и женщин, работавших в офисах полный рабочий день. Участники рассказывали о случаях невежливого поведения, с которыми сталкивались на работе за последний месяц, — например, об оскорбительных или унизительных замечаниях в их адрес, проявлении высокомерия или нарочитом игнорировании и так далее.

Анализ полученных данных показал, что женщины в основном страдают от грубого поведения своих коллег женского пола. Наиболее сильно, по словам ученых, притеснялись те женщины, чье поведение выходило за рамки гендерных стереотипов, — то есть, уверенные в своих способностях, решительные и волевые.

«Мы говорим о «синдроме пчеломатки», когда женщины, добившиеся руководящих постов, не дают другим сотрудницам продвинуться по службе, давят на них, отпускают грубые замечания. В основе этого поведения могут быть эволюционные причины: находясь в мужском окружении, женщины воспринимают друг друга как соперниц», — отметили специалисты.