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Стала известна зарплата мечты российских женщин
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Стала известна зарплата мечты российских женщин 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Российские женщины согласны зарабатывать на треть меньше мужчин, а самой популярной сферой деятельности у них стали бухгалтерия и финансы: девять из десяти резюме на позиции в этой категории — женские, говорится в исследовании «Avito Работа». Об этом со ссылкой на проведенное порталом исследование пишут РИА Новости.
В январе — феврале текущего года средняя зарплата, которую готовы получать соискательницы, составила 21,7 тысяч рублей. Это на 36,8 процента меньше той суммы, за которую готовы трудиться мужчины.
Намного ниже зарплатные ожидания у женщин в разделе «менеджмент» (на две трети), в разделах «административная работа» и «госслужба» — на половину.
В образовании и науке женщины готовы получать в среднем 11,94 тысячи рублей, в сфере продаж — 21,9 тысяч, в банках — почти 25 тысяч.
Самый большой разрыв в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами наблюдается в Красноярске (мужчины хотят получать в среднем на 54 процента больше), Тюмени (50 процентов) и Екатеринбурге (49,3 процента).
В конце января портал «Avito Работа» подсчитал, что в России работающие студенты зарабатывают в среднем 29,3 тысячи рублей.
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