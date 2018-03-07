Что думают иностранцы о празднике 8 марта

Накануне 8 Марта в адрес мужчин чаще звучат предостережения относиться к празднику с осторожностью. Депутат Госдумы Александр Шерин уже предложил ограничить поздравления женщин с 8 Марта из-за угрозы обвинения в харассменте. По его мнению, это может стать поводом для обвинений в домогательствах.

Однако можно ли связывать 8 Марта и харассмент? Как воспринимают этот праздник экспаты? Вот что рассказал преподаватель английского языка, живущий в Москве, Томас Мердок:

«Думаю, что это вообще вопрос отношения. Можно говорить: а зачем праздник для мужчин?» Или: а зачем праздник для женщин? Каждый волен иметь свое мнение на этот счет. Можно праздновать или не праздновать. Это не значит, что один пол лучше другого или что я уважаю женщин больше, чем мужчин, и наоборот. Просто можно признать факт того, что различия есть, и порадоваться этому. По-моему, специальный женский день — это нормально. Да, в Америке, и не только, сейчас много скандалов по поводу домогательств, но для меня это никак не связанные вещи. Для меня 8 Марта — про уважение, про то, чтобы порадоваться, тому, что на этой планете есть женщины. Лично меня это радует. Я рад своей маме, своим трем сестрам и всем женщинам, которых знал за свою жизнь. Я вообще думаю, что с женщинами мир существенно лучше, чем без них. Будь он наполнен одними мужчинами, что бы я тогда делал?»

А вот что думает о традиции отмечать Международный женский день Бри Мари, американка, живущая в Москве:

«Дома я никогда не отмечала этот праздник. Для меня это немножко странно, как День Защитника Отечества, который отмечают парни, которые это отечество не защищали. Но, в конце концов, если кто-то подарит мне конфеты и цветы, я с удовольствием их приму. К тому же, это еще один повод выпить».

А вот какое мнение высказал о праздновании 8 Марта бизнесмен из Англии Ник Риз:

«Я предпочитаю Дню Святого Валентина именно 8 Марта. Этот праздник не так коммерциализирован. Мне нравятся его традиции. Правда, лучше, чтобы он был чуть попозже. Всего несколько недель спустя после 14 февраля — многовато. Правда, в Англии 90% всех людей даже не в курсе, что существует Международный женский день. У нас есть День Матери, но он не является выходным, потому что почти всегда выпадает на воскресенье».