Как общаться с его мамой согласно ее знаку зодиака

Хорошие отношения с мамой вашего мужчины часто становятся залогом гармонии в отношениях с ним самим. Так что, слушайте звезды: иногда они дело говорят!

Овен

Овны — дамы требовательные, но у них есть одна полезная черта: если им не нравится, что вы делаете, вы об этом обязательно узнаете, причем, очень быстро. При этом, если ваши цели и интересы совпадают, она станет вашей помощницей номер один. Главное произвести на нее правильное впечатление! Телец

Она обожает свой дом и генерирует уют с порой устрашающим упорством. Если вы тоже увлекаетесь дизайном интерьеров и не против провести пару часов на кухне, то вы обязательно поладите. Только не забудьте признать, что ее котлеты все-таки самые вкусные. Это не обсуждается, во всяком случае, в ее доме. Близнецы

Если мама вашего мужчины — Близнецы, то вам, считайте, повезло. Обычно это очень легкие и веселые женщины, которые вне зависимости от возраста чувствуют себя вечно молодыми, бодрыми и веселыми. Любую ситуацию мама-Близнец пытается обернуть в шутку, и иногда вас это раздражает. Зато если вам нужно организовать детский праздник, вы знаете, кому это поручить. Рак

Раки, пожалуй, самые преданные и любящие родители, которые иногда окружают своих детей гиперопекой. Ее сын — центр вселенной, и вам нужно будет постараться, чтобы попасть в круг доверия. А еще мама-Рак — человек настроения. Приходя к ней в гости, вы никогда заранее не знаете, как она вас примет: отстраненно и холодно или как самого дорогого на Земле человека. Бороться с этим бесполезно, но можно попытаться привыкнуть. Лев

В случае с мамой-Львом вселенная вращается вокруг нее самой. Она всегда идеально выглядит, дает советы (преимущественно дельные) и иногда бывает жесткой. Это она не со зла, а потому что хочет, чтобы рядом с ее сыном была идеальная женщина. Ну, может, не такая идеальная, как она сама, но все же… Дева

Эта женщина всегда права, и спорить с ней совершенно бесполезно — так себе и запишите. Но уж если она одобряет ваше поведение, можете собой гордиться: похвалу Девы нужно еще заслужить! Весы

В ее компании вам обычно легко и спокойно, потому что она не «мутит воду». У нее острое чувство справедливости, и она никогда не встанет на сторону того, кто неправ (даже если этот кто-то — ее родной сын). Так что, можете смело рассчитывать на ее поддержку, но только если вы сами играете по правилам. Скорпион

Мы не завидуем той, кто обидит сына этой женщины! Лучше сразу найти в ее лице союзницу, потому что такого врага никому не пожелаешь. Будьте осторожны с ней и помните: в хвосте у скорпиона яд. Стрелец

Она компанейская, легкая на подъем и совсем не токсичная. Часто с мамой-Стрельцом можно подружиться, создав идеальный союз. В начале отношений вы можете смело просить ее совета во всех вопросах, которые касаются вашего мужчины. Она будет рада помочь, и ничего ему не расскажет! Козерог

Да, она контрол-фрик. И альфа-самка. Забудьте о том, чтобы стать лидером в семье: это место уже занято. Будьте готовы часто слышать от нее фразу «а я тебе говорила»: Козероги — ужасные всезнайки. Но если вы ей понравитесь, она ни за что не пожелает вам плохого: ее преданность не знает границ. Водолей

Эту возвышенную особу, которая часто летает в облаках, легко обидеть: Водолеи такие ранимые! Старайтесь ее чаще хвалить и радовать, тогда она примет вас как родную. И будьте снисходительны к ее рассеянности: она может сосредоточиться, но не всегда хочет. Рыбы

Она может быть тем еще словесным фехтовальщиком, но в душе она нежная и любящая. Если она привяжется к вам, то это всерьез и надолго. Не подведите ее! Лучшая «рыбья» черта — абсолютная неспособность к обидам: даже если вы поссоритесь, через 10 минут она уже все забудет. Это удобно, но не злоупотребляйте.