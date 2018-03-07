Люди, которые говорят о себе, испытывают стресс

Принято считать, что те, кто слишком часто упоминает о себе во время разговора, зациклены на своей персоне и не интересуются жизнью других людей. Однако, согласно новому исследованию, так называемые «я-беседы» могут сигнализировать об эмоциональном расстройстве и стрессе: сотрудник кафедры психологии Аризонского университета Элисон Тэкмэн (Allison Tackman) нашел этому несколько подтверждений.

«Наши предшественники уже выявили связь между якобы нарциссизмом и депрессией, — говорит Тэкмэн, — однако в их экспериментах участвовало мало людей, и речь шла исключительно о депрессивных состояниях. Мы же изучили этот вопрос более подробно и пришли к выводу, что разговоры о себе указывают на то, что человек в принципе склонен к беспокойству и чаще, чем остальные, испытывает негативные эмоции». Он и его коллеги считают, что постоянный стресс куда опаснее, чем депрессия, так как люди привыкли его игнорировать и могут чувствовать себя несчастными долгие годы.

Выводы аризонских специалистов основаны на большом наборе данных: они изучили карточки 4700 человек из шести лабораторий в двух странах — США и Германии, которые содержали информацию о психическом здоровье людей, а также о том, как часто они упоминают о себе во время письменной и устной речи. Затем ученые выяснили, какое количество упоминаний местоимений «я», «мой», «мне» является «нездоровым» из расчета, что в среднем один человек произносит 16000 слов в день. Оказалось, что те, кто говорил о себе около 1400 раз в день, не испытывали никаких психологических трудностей, а те, кто «якал» более 2000 раз, были эмоционально нестабильны.

Кроме того, они проанализировали влияние гендерных особенностей и коммуникационного контекста на взаимосвязь между использованием «я» и стрессом, и обнаружили, что пол в этом случае не играет важной роли, а вот ситуация общения имеет значение. «Если, к примеру, люди говорят наедине друг с другом, и один из них постоянно рассказывает только о том, что интересно ему и делает это от первого лица, значит, этот человек сейчас не в лучшем расположении духа, — говорит Тэкмэн. — А если атмосфера более нейтральная, и кто-то просто описывает какие-то события, то употребление "я" ни на что не указывает».

Более того, важно и то, какой конкретно тип местоимений используется в диалоге. Личные местоимения «я» и «мне» имеют более ярко выраженную окраску и говорят о проблемах, а вот притяжательное местоимение «мой» как бы смещает центр внимания с человека на объект, про который идет речь, и, соответственно, не является признаком негативной эмоциональности. Исследователи также сравнили частоту употребления таких лингвистических маркеров стресса, как «грусть», «несчастье», «неприязнь» с местоимениями, и пришли к выводу, что в сложных ситуациях они используются одинаково регулярно.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Journal of Personality and Social Psychology, считают, что этому есть простое объяснение. «Все мы время от времени испытываем трудности, — пишет Тэкмэн. — В такие моменты мы полностью сфокусированы на себе и своих неприятностях, причем настолько сильно, что слово "я" и производные начинают замещать все остальные. Вспомните только, как часто вы произносите фразы типа "горе мне", "у меня проблемы" или"у меня ничего не получается"».