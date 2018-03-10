Ищем идеал по внешности: советы Василисы Володиной

Что сулит случайное знакомство — страстный роман или одни разочарования? Ах, если бы можно было с первого взгляда на мужчину определить, как сложатся дальше отношения! Оказывается, с астрологией и это возможно.

Сегодня мы расскажем нашим читательницам, как по внешнему виду найти свой идеал среди представителей сильного пола. Итак, если Вы родились под знаком… Овна

Ваш идеальный мужчина исключительно хорош собой: утонченное и пропорциональное сложение, подчеркнутая линия талии и плеч, прекрасный цвет лица (телевизионно-классического), на котором часто загорается солнышко-улыбка. На щеках обаятельные ямочки — даже гнев не испортит эту «рафинированную» красоту. И уж если он и не писанный красавец, все равно производит впечатление изящного джентльмена. Движения и походка плавные, но динамичные. Особой худобой он не страдает, но пропорциональность форм сохраняется в любом возрасте.

Пусть Вас не смущает некоторая «кукольность» его внешности и толпа поклонниц — он способен любить не только себя.

Вам досталась самая трудная задача — искать свой идеал придется не по внешности, а внутренним чутьем. Он обязательно притягивает взгляды окружающих, хотя особой красотой не отмечен. И фигура, и черты лица могут быть вполне заурядными, но… есть в его внешности что-то пронзительное, не дающее спокойно пройти мимо — с его приходом обстановка ощутимо накаляется, даже если ваш идеальный избранник просто молчит. Если он к тому же брюнет с прямыми волосами, среднего роста и смотрит исподлобья — можете быть уверены, что перед Вами герой всей жизни. Желательно, чтобы в фигуре героя выделялись бедра, как главная часть тела.

«Знаки судьбы 2018». Пусть Вас не смущает, что подруги называют его неприятным человеком. Лишние конкурентки на пути к счастью не нужны! Узнать, насколько в этом году вы склонны попадать в ситуации конкуренции и конфликта расскажет экспресс-расчет

Ориентироваться следует на высоких мужчин плотного сложения, выбирая из них самых «представительных». Если видите человека, напоминающего большого начальника — это Ваш случай. Особенно если у него крупные черты лица, звучный голос и кожа с несколько красноватым оттенком. А также пепельные чуть вьющиеся волосы, карие глаза, высокий лоб и высоко поставленный уши (кстати, это признак недюжинного интеллекта). Желательны, но не обязательны большие руки и размер ноги.

«Война и мир». Пусть Вас не смущает, что некоторая грубоватость и казарменный юмор — с ним никогда не бывает скучно. Не допустить их поможет астрологический календарь

Первое впечатление, которое производит Ваш идеал — непробиваемая, холодная скала. На нем словно написано «оставь надежду, всяк сюда входящий!». Но отступать не стоит, особенного когда встретите худощавую «скалу» высокого роста с узкой грудной клеткой и плечами, а также длинной тонкой шеей. Ну а если при разговоре лицо словно «заморожено», а двигаются только губы — это точно ОН! Цвет лица у «него» должен быть с небольшой желтизной, приветствуется заостренный подбородок, густые темные волосы и гордый орлиный нос. В общем несколько «кавказский» тип внешности.

«Повелитель времени». Пусть Вас не смущают ранние морщины, они не отражают его истинный возраст. Проложить путь к сердцу такого мужчины легче логическими шагами, используйте календарь

Внешнее сходство — М. Козаков, Н. Цискаридзе, М. Боярский. Льва

Ищите мужчину, внешность которого неоднозначна и непредсказуема. Сначала рассмотрите всех, кто любит эпатировать друзей немыслимой одеждой. Из них мысленно отберите тех, кто отличается длинными конечностями, заостренным подбородком, удлиненным носом. Дополняться все это должно серыми глазами, светлой кожей и темными волосами — ваш идеал представляет собой сплошные контрасты (хотя увидеть настоящий цвет его волос, возможно и не удастся). Зато нервные, порывистые движения не скроешь.

загадочных карт Таро. Пусть Вас не смущает очень маленький или очень высокий рост — это не последняя странность, которую он преподносит. Изучать его характер лучше всего с помощью

Внешнее сходство — Шура, А. Укупник, Олег Янковский. Девы

Вам предстоит отыскать почти неуловимую личность. Черты его как бы смазаны, плохо запоминаются — можно сказать, что он типичен, но не совсем. Среди других представителей сильного пола его выделяет глубокий, загадочно-«отсутствующий» взгляд. Глаза большие, выпуклые, словно подернутые слезой, беззащитные. Другие приметы разыскиваемого — бледная прозрачная кожа, мягкие пухлые губы (причем верхняя больше нижней), светлые волосы. Он может отрастить их до плеч и носить зачесанными на лицо, чтобы было легче скрывать свои чувства. А вот его склонность к полноте скрыть сложно.

«Астрологическим beauty-календарем». Пусть Вас не смущает то, что он почти не смотрит в глаза — зато нежен и заботлив. И очень нуждается в ухоженной красавице рядом, стать которой легче с

Даже не мечтайте о робких романтических юношах или субтильных личностях в стиле «унисекс». Ваш идеал — само мужество, уж он-то не затеряется в толпе! Он может быть худощавым (даже поджарым) или наоборот весьма плотным — килограммы не важны. Но Тело (с большой буквы) всегда очень мускулистое и никогда не бывает округлым, не заплывает жирком.

Рост средний, он часто коренаст и обязательно плечист. Черты лица четко очерчены, будто над ними потрудился скульптор-резчик. Нос крупный, с горбинкой («орлиный»). Покатый лоб и четко выделяющиеся надбровные дуги. Взгляд в упор или немного исподлобья (будто хочет «боднуть» невидимым рогом). Подбородок «весовского идеала» очень мужественный, но тяжеловат. Волосы имеют рыжеватый оттенок, иногда он едва заметен — но даже в темных волосах нет-нет да блеснет бронза… Походка быстрая и напористая, как будто он вечно скачет в атаку.

«Война и мир» тут не обойтись. Пусть Вас не смущает то, что он буквально «сверлит» взглядом — значит вы ему тоже понравились. Выдержать ровные отношения без конфликтов с таким доминантным мужчиной не просто, без астрологического календарятут не обойтись.

Внешнее сходство — Гарри Каспаров. Скорпиона

Оптимальная мишень для Ваших едких острот и одновременно плечо, на которое можно опереться, выглядит так: рост невысокий, фигура кряжистая, «широкая кость». Идеальный партнер для «Леди Скорпион» должен отличаться внушительностью и крепко стоять на земле (не только в переносном, но и в самом прямом смысле). При этом он не угловатый, формы тела сглаженные, округлые. Один из главных сигналов, что перед вами «тот самый» подадут артистические чувственные губы в сочетании с крестьянским носом «картошкой». Хорошо, если они будут дополнены круглым лицом, выпуклыми глазами «с поволокой» и длинными ресницами. Походка и все движения вашего «земного идеала» должны быть неторопливыми, спокойными, нерезкими, томными. Если он что-то решил, переубедить его не удастся никогда.

«Знаки судьбы» изучает внимательно. Пусть Вас не смущают — коротковатая шея и замедленная реакция на все происходящее. Зато ни одного опрометчивого шага! Он хорошо знает «что по чем», и блюдет свою выгоду,изучает внимательно.

Искать в толпе свой идеал вам нужно прежде всего по росту — а он явно выше среднего. Если уж ростом не вышел, должен быть хотя бы гибким и худощавым. А вот с чертами лица дело обстоит сложнее — обязательно требуется их хорошая очерченность, как бы заостренность, высокий прямой лоб. Свои глаза (серые или голубые) он часто щурит, словно приглядываясь. Тонкий нос немного выступает вперед, его кончик может быть слегка раздвоен. Еще несколько примет — тонкие губы, некрупные зубы, узкий подбородок. Но самая главная отличительная черта «стрельцовского идеала» — постоянное движение. Если в ожидании автобуса, он ходит по остановке туда-сюда, словно тигр в клетке — не упустите свой шанс. Готовьтесь к тому, что во время разговора идеал будет отчаянно жестикулировать, не зная куда деть свои руки, и переминаться с ноги на ногу. Зато прогуливаться с ним одно удовольствие — его летящая походка сама собой «подстроится» под любой темп.

«Куда пойти учиться, где искать работу?» актуальна для него в любом возрасте. Пусть Вас не смущает, что он молодо, иногда вызывающе молодо выглядит. В конце-концов это комплимент Вам! Готовьтесь также к тому, что он долго выбирает занятие себе по душе, и консультацияактуальна для него в любом возрасте.

Козерога Внешнее сходство — «Шурик» («Операция Ы»), Олег Даль , Ведущий передачи «Сам себе режиссер».

Ваш идеал чувствителен и раним, молчалив и «незаметен». Он среднего роста (или чуть ниже) и выглядит немного полнее, чем есть на самом деле. Лицо круглой формы, пухленькое — словно «детское». Лоб небольшой, подбородок тоже (по правде говоря, может наблюдаться второй). У него всегда грустный взгляд (глаза с опущенными уголками), пушистые ресницы, густые брови, нос курносый или картошкой со слегка вытянутым кончиком. Губы не имеют четкой выраженной формы. В слегка вьющихся волосах заметны пряди разных цветов. Есть и особая примета, по которой его можно безошибочно опознать — маленькие кисти рук и полноватые пальцы. Размер ноги тоже небольшой.

«Гороскоп способностей ребенка» вы будете заказывать точно не один раз. Пусть Вас не смущает то, что он нерешителен и застенчив с виду. Познакомиться первым не отважится никогда, но после знакомства скромником не будет. Инстинкт продолжения рода — его основная движущая сила, ивы будете заказывать точно не один раз.

Водолея Внешнее сходство — Ринго Старр, Евгений Леонов , Аристарх Ливанов.

«Любовный астропрогноз на 2018 год». За счет осанки он даже выглядит выше, чем есть на самом деле, хотя баскетбольным ростом не блещет. Грудь обязательно колесом (даже когда сидит) — именно она и есть главная часть его тела, рельефного и мускулистого. При развитой грудной клетке ноги довольно стройные, лодыжки изящные (если удастся разглядеть). Голова большая и круглая, черты лица тоже выдающиеся: большие широко поставленные глаза, крупный нос, широкий рот с тонкими губами. Волосы объемные и пушистые — настоящая буйная грива, но сформированная в стрижку. Своего идеального избранника Вы легко узнаете по статной осанке и гордо поднято голове. Такую царственную особу невозможно не заметить! А вот сможете ли Вы добиться его расположения, расскажетЗа счет осанки он даже выглядит выше, чем есть на самом деле, хотя баскетбольным ростом не блещет. Грудь обязательно колесом (даже когда сидит) — именно она и есть главная часть его тела, рельефного и мускулистого. При развитой грудной клетке ноги довольно стройные, лодыжки изящные (если удастся разглядеть). Голова большая и круглая, черты лица тоже выдающиеся: большие широко поставленные глаза, крупный нос, широкий рот с тонкими губами. Волосы объемные и пушистые — настоящая буйная грива, но сформированная в стрижку.

Пусть Вас не смущает, что шевелюра не слишком густа. Настоящий идеал даже перспектива лысины не портит!

Учитывая влюбчивость и некоторую неразборчивость, Вам будет особенно полезно точное описание идеального возлюбленного: он строен и худощав, даже сухопар. И тело, и черты лица рельефные, будто вычерченные. Рост выше среднего, фигура может быть не совсем пропорциональная — за счет длинных рук и ног. Лицо и нос удлиненные, кончик носа может иметь маленькое утолщение-«капельку». Глаза небольшие, поставленные довольно близко и глубоко. Губы узкие (или поджатые), из-за чего выражение лица всегда сурово-озабоченное — ведь он готов броситься вам на помощь. Цвет волос может быть любым, но обязателен пепельный отлив.

Пусть Вас не смущает, маленькая асимметрия, «неправильность» в лице или теле. Согласитесь, что по ней найти свой идеал намного легче.