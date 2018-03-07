Успех женщины связан с повышением статуса семьи

Приём на работу молодых мам проконтролируют в парламенте Для большинства женщин главная задача в жизни — создать крепкую семью. Вместе с тем у женщин растёт стремление быть максимально востребованной в профессии, в общественной и политической жизни страны. И государство должно предоставить женщине такую возможность. Об этом в преддверии праздника 8 Марта говорили эксперты в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Достаточно ли у нас в стране условий для самореализации россиянок и в семье, и на работе? Как считает председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева, такие условия как минимум очень неравномерно распределены по регионам.

«У нас много молодых мам, которые сегодня ориентируются на построение карьеры. Количество депутатов всех уровней до 30 лет — не больше 15 процентов от общего числа. Если выделить из них женщин, то их ещё меньше»,

— заметила она.

Мария Воропаева считает, что женщине сложнее пробиться на высокую должность или построить политическую карьеру. И это несмотря на то, что по закону мужчины и женщины у нас равны в правах.

«Среди молодых парламентариев много мам, которые эту проблему знают изнутри. Мы работаем над ней — в частности, изучаем возможность внесения изменений в закон о занятости в РФ. Обсуждать вопрос предметно с комитетами Госдумы мы планируем начать в течение ближайшего месяца», Острый вопрос — устройство на работу мамы с маленькими детьми и даже бездетных молодых женщин, которые состоят в браке. В интервью «Парламентской газете» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что пора положить конец фактическому отказу женщинам с маленькими детьми при приёме на работу. «Формально это запрещено, но на деле нередко имеет место. Не исключаю, что следует предпринять шаги по совершенствованию как соответствующей правовой базы, так и работы правоохранительных органов на этом направлении», — выразила мнение спикер палаты регионов.

— сообщила Мария Воропаева. Миф о «кухонном рабстве»

Несмотря на все карьерные пожелания, для женщины крайне важно стать матерью. В России нет препятствий к тому, чтобы представительница прекрасного пола, родив ребёнка, не реализовала себя на политическом или каком-то ином поприще. Так считает известная телеведущая и лидер движения «Женщины за жизнь!», мама четверых детей Наталья Москвитина:

«Всему своё время. Уверена, что мы, слава богу, вышли из ложной парадигмы мышления о якобы «кухонном рабстве» женщин в России — его нет».

Государство приложило много усилий к тому, чтобы миф о «кухонном рабстве» опровергнуть. Например, почти во всех регионах исчезли очереди в детсады за счёт увеличения финансирования строительства новых садиков. А вот в чём мы отстаём, так это в предоставлении гибкого рабочего графика. Валентина Матвиенко уверена, что здесь помогут цифровые технологии.

А Наталья Москвитина считает, что поднимать статус семьи — прежде всего многодетной семьи, которую она назвала «настоящей элитой страны», — надо, повышая социальную защиту женщин. Одно из её предложений — установить выплаты для тех матерей, которые воспитывают более четверых детей, аналогичные зарплате. Пусть это сначала будут небольшие пособия — такая мера точно повысит доверие матерей к власти.

Вместе с тем, несмотря на все меры по поддержанию рождаемости, включая недавний «демографический пакет» Президента России, сегодня возрастающей поддержке семьи со стороны государства не хватает системности. Один из руководителей Межрегионального движения семейных клубов трезвости Дмитрий Девяткин, отец семерых детей, считает, что система появится вместе с единым законом о многодетных. О том, что такой закон необходим, в феврале говорила и Валентина Матвиенко. А одна из первых мер — засчитывать воспитание детей в многодетных семьях в трудовой стаж мамы.

«Здесь год идёт за два: нагрузка на многодетных матерей великая, многодетные родители трудятся не покладая рук. И такой шаг со стороны властей, безусловно, даст опору российским семьям»,

— считает он.

Также эксперты предлагают установить семейные бесплатные парковки перед супермаркетами — по аналогии с парковками для водителей-инвалидов. Это помогло бы мамам, которые сегодня зачастую с детьми и сумками вынуждены идти до входа в магазин и обратно к машине не одну сотню метров. Ловушка для успешной женщины

Между тем разговор о реализации женщин в современном обществе — это разговор не только о новых возможностях, но и новых рисках. Когда женщина в России начинает брать на себя большую ответственность, то зачастую мужчина воспринимает это не как сигнал к конкуренции: порой он охотно отказывается от привычной для нашего менталитета роли главы семьи и передаёт право «тянуть лямку» жене, дочери, матери.

Как считают эксперты, женщины выходят на первые роли отчасти от слабости мужчин, от того, что они, мужчины, часто не в состоянии или не хотят брать на себя ответственность.

«Мы в наших семейных клубах трезвости постоянно наблюдаем эту мини-модель в развитии: когда муж, отец попадает в зависимость от алкоголя и теряет способность управлять семьёй, содержать её, тогда у руля становится хрупкая женщина. Но со временем она привыкает нести этот тяжёлый груз и даже входит во вкус. И если муж чудом выбрался из зависимости, она уже не готова меняться ролями, «делиться властью», — рассказал Дмитрий Девяткин. — Сколько раз приходилось видеть эту парадоксальную картину, когда приходит жена и говорит: верните мне мужа! — он не пьёт, но стал не соглашаться со мной, принимает решения, спорит, даже берётся командовать…».

Сами представительницы прекрасного пола подтверждают, что во многом сами загнали себя в ловушку.

«Женщины иногда слишком сильно стремятся к лидерству. А один из тех шагов, которые могут возвратить ответственность мужчинам, касается острой проблемы абортов: мы предлагаем, когда женщина, к сожалению, принимает такое решение, то как минимум чтобы была зафиксирована позиция мужчины и его отношение к тому, что может произойти. Чтобы ответственность за аборт была обоюдной»,

— считает Наталья Москвитина.

С тем, что женщина порой излишне стремится реализовать своё право на лидерство, согласна и Мария Воропаева. А «прививкой» против перекосов здесь может стать, по её мнению, формирование образа сильного мужчины. «Нам, женщинам, надо сегодня предоставлять больше возможностей мужчинам быть мужчинами», — говорит она.