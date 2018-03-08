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5 привычек неудачниц
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5 привычек неудачниц 

WomanHit.ru 8 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Черты характера, которые мешают достичь успеха

Опаздывать

Если вы регулярно везде опаздываете, то это свидетельствует не только о том, что вы плохой сотрудник, с плохим уровнем самоконтроля. А может быть, вам не хватает острых ощущений?

Быть неприметной

Неуверенные в себе люди стараются затеряться в толпе, бояться выделиться из серой массы. А значит, ваши положительные качества и достижения также остаются невидимыми.

Медлить

Если вы привыкли откладывать работу, тянуть выполнение задания до последней минуты, то, конечно, это может навредить вашей карьере. Это говорит о нерешительности и отсутствии воли.

Врать

Если человек много работает, претворяет в жизнь разнообразные проекты, то ему нет необходимости лгать или обманывать, чтобы добраться до вершины успеха. За враньем люди стараются скрыть свои промахи.

Разрывать связи

Если у вас нормальные отношения с людьми, то нет причин «сжигать мосты за собой», лишних контактов не бывает. Разрыв прежних контактов говорит лишь о неумении общаться, нежелании прислушиваться к чужому мнению. А может быть, бывшие знакомые просто знают вас не с лучшей стороны?
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