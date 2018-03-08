5 привычек неудачниц

Черты характера, которые мешают достичь успеха

Опаздывать

Если вы регулярно везде опаздываете, то это свидетельствует не только о том, что вы плохой сотрудник, с плохим уровнем самоконтроля. А может быть, вам не хватает острых ощущений? Быть неприметной

Неуверенные в себе люди стараются затеряться в толпе, бояться выделиться из серой массы. А значит, ваши положительные качества и достижения также остаются невидимыми. Медлить

Если вы привыкли откладывать работу, тянуть выполнение задания до последней минуты, то, конечно, это может навредить вашей карьере. Это говорит о нерешительности и отсутствии воли. Врать

Если человек много работает, претворяет в жизнь разнообразные проекты, то ему нет необходимости лгать или обманывать, чтобы добраться до вершины успеха. За враньем люди стараются скрыть свои промахи. Разрывать связи

Если у вас нормальные отношения с людьми, то нет причин «сжигать мосты за собой», лишних контактов не бывает. Разрыв прежних контактов говорит лишь о неумении общаться, нежелании прислушиваться к чужому мнению. А может быть, бывшие знакомые просто знают вас не с лучшей стороны?