Как дружат женщины в зависимости от знака зодиака

Кто сказал, что женщины не умеют дружить? Ну разумеется, это придумали мужчины, которые только себя и считают способными на «настоящую дружбу»! Просто отношения с женщиной, даже самые платонические, всегда похожи на лабиринт и полны психологических сложностей. Вот в них-то мы и решили разобраться вместе с Василисой Володиной

Овен

«Повелитель времени». Подруга-овен, стараясь для Вашего блага, может прикладывать гораздо больше усилий, чем вы сами, и даже больше, чем это вообще нужно. Овниха максималистка, она не умеет останавливаться на полпути, и действует напролом — так, что на роль тонкого дипломата для улаживания ссоры ей не подойдет. Значит у вас всегда есть, к кому обратиться за помощью. «Овниха» умеет дружить беззаветно и, стоит только попросить, с готовностью бросается помогать друзьям и подругам во всех начинаниях — от ремонта на кухне до организации собственного бизнеса. Это просто «терминатор в юбке», которому все время кажется, что только он один (одна) способна «спасти мир» –— сделать все именно так как надо. Лучше нее с вопросом планирования справится только календарьПодруга-овен, стараясь для Вашего блага, может прикладывать гораздо больше усилий, чем вы сами, и даже больше, чем это вообще нужно. Овниха максималистка, она не умеет останавливаться на полпути, и действует напролом — так, что на роль тонкого дипломата для улаживания ссоры ей не подойдет.

Совет: если Вы ждете моральной поддержки, скажите ей об этом прямо. Иначе на ваш вопрос «Я правда неважно выгляжу?», вместо долгожданно-утешительного «Что ты! Наоборот прекрасно», услышите честное описание своей внешности — Овны не умеют лгать.

Телец

"Куда пойти учиться? Где искать работу?". Она — дама приятная «во всех отношениях», которая может составить веселую компанию на светской тусовке, даст рецепт брусничного пирога и достанет телефон хорошего дантиста. Единственное, чего Тельчиха не может и не хочет — делить с друзьями свою собственность. Просьбы одолжить кофточку для свидания или пятьсот рублей до зарплаты не лучший способ поддержать вашу дружбу. В силу природной вежливости она не сможет вам отказать, хотя подобная фамильярность в ее глазах переходит все границы, а со второго «прецедента» теплота в голосе сменится холодком. Но если не будете посягать на «самое сокровенное» — ее деньги, ее гардероб и ее мужчину — Ваша дружба может продлиться всю жизнь. Если же необходимость занимать деньги возникает у Вас слишком часто, может быть стоить сменить работу или даже сферу деятельности? Обратите внимание на консультацию

Совет: «Телочка» не склонна к ипохондрии, но когда ее настроение портится — это надолго, и не думайте, что сможете его чем-нибудь исправить. Лучше сделать вид, что на пару недель уезжаете в командировку.

Близнецы

"Война и мир". Она оптимистична, легка на подъем и любопытна. По сути идеальный вариант попутчицы на время отпуска: сможет делить с Вами общий номер, составит компанию на время экскурсий, а все остальное время будет пропадать невесть где, заведя три курортных романа и дав возможность отдохнуть от ее же вечной болтовни. И общения, и одиночества такая подруга обеспечивает в необходимом количестве. Однако если вам захочется сохранить дружбу Близнеца больше, чем на две отпускные недели — придется все время пополнять запас сплетен и слухов, а также научиться «мыть косточки» знакомым. Ну и, чтобы слухи не поползли уже о Вас, не допускать конфликтов, активно пользуясь календарем

Совет: Набирая телефонный номер подруги-Близнеца, помните, что разговор не закончится быстро и потребует примерно в 5 раз больше времени, чем предполагалось вначале.

Рак

"Гороскоп способностей ребенка" для ее чада или астрологическую бизнес-консультацию для ее мужа. Она заслуживает звания «настоящий друг», хотя абсолютной альтруисткой ее не назовешь. Нежность, эмоциональность и ранимость соседствуют в душе подруги-Рака с практицизмом и умением считать деньги. Не сомневайтесь, она всегда подскажет, где можно купить шикарную вещь за полцены, а в трудные времена накормит и обогреет в буквальном смысле этого слова, но так, чтобы самой не сильно потратиться. Правда ее материнская забота обращена на друзей до той поры, пока не появится собственное потомство и муж. Семейная жизнь поглощает «рачка» так сильно, что на дружбу времени уже и не остается. А если она и умудрится выбраться «в свет» без семейства, то способна вести беседы только о здоровье любимых отпрысков или достижениях мужа. Поддержите ее любимую тему для разговоров, подаритедля ее чада илидля ее мужа.

Совет: будьте милосердны и никогда не обижайте свою «водную» подругу. Она не выносит даже безобидные шутки и каждое неосторожное высказывание больно ранит ее.

Лев

личной консультацией астролога, чтобы узнать как будет полезнее провести этот год Вам лично. Вы можете собой гордиться — она не выбирает в друзья и подруги заурядные личности, предпочитая общаться с яркими персонами. В компании Львица становится центром, вокруг которого все вращаются и задает тон. Обычно она придумывает, как хотела бы провести время, и милостиво разрешает другим организовать ее досуг — зачастую весьма недешевый. Удивительно, но «другие» не ропщут, а соглашаются с ее выбором и он всегда оказывается удачным. Если же под рукой такого «мотиватора» не оказалось, обратитесь за, чтобы узнать как будет полезнее провести этот год Вам лично.

Совет: Расчетливость этой царственной особе совсем не чужда. Вы и не заметите, как «по дружбе» будете связаны обещанием подшить ей простыни или замолвить словечко перед начальником.

Дева

астрологическими прогнозами. Рожденная под покровительством земной стихии, она незлобива, но очень требовательна к себе и близким людям. Ее девиз — «Все должно быть как надо». А потому, любя Вас всей душой, Дева не может удержаться от бесконечных поучений, советов и критических замечаний. Ничего личного — Дева точно также «грызет» себя, мучаясь от собственного несовершенства. К тому же ее критичность можно использовать в «мирных целях» — например, покупать вместе вещи — она заметит мельчайший брак на новом пиджаке и скажет, идет ли он Вам и соответствует ли цена качеству. Ходить на шопинг без нее, лучше вооружившись

Совет: если по темпераменту Вы не относитесь к флегматикам, старайтесь проводить в компании Девы только свободное время. Работать с ней вместе сложно — она чересчур дотошна и медлительна.

Весы

консультацию астролога на тему личной жизни. Отношения ваши будут красивы и приятны — она предельно корректна и вежлива, старается обойти все острые углы и никогда ни с кем не спорит! При этом «дочь Венеры» не мыслит своей жизни без подружек-приятелей и всегда с радостью составляет компанию для посещения культмассовых мероприятий. Однако она не стремится перевести приятельские отношения в русло задушевной дружбы — это ей просто не нужно, была бы любовь и перспектива замужества! Она будет очень благодарна, если вы натолкнете ее на мысль посетить

Совет: Никогда не спрашивайте подругу, рожденную под знаком Весов, какой выбор сделать, для нее это неразрешимая и мучительная задача — неважно, идет ли речь о сорте шоколадных конфет или выборе места для празднования Нового года.

Скорпион

«Знаков судьбы 2018». Это самая ревнивая подруга на свете, которая абсолютно уверена, что если ОНА дружит с вами, то вы принадлежите ей безраздельно. Претендуя на все Ваше свободное время, она приезжает в гости, когда захочет, может настойчиво звонить и выспрашивать подробности последнего интимного свидания и планы на предстоящее, контролировать ваши траты и увлечения. Иногда ее рвение напоминает даже нечто большее, чем дружба…Но если у Вас нежданно случится проблема — она столь же безраздельно отдаст Вам свои силы, время и примчится хоть на край света. Заранее проинформировать ее, где понадобится поддержка, Вы можете с помощью

Совет: Как можно дольше не знакомьте подругу-“скорпионшу” с любимым человеком. Она обязательно скажет, что у вас плохой вкус, или найдет способ отбить вашу «пассию» (и то, и другое из ревности).

Стрелец

Она так независима, что не всегда понятно, зачем ей подруги. Она вряд ли станет ждать Вас после работы — слишком много важных дел, или посвящать во все свои планы — в этом просто нет необходимости. Дружит «Стрельчиха» обычно с теми, кто может чему-то ее научить, а потому часто выбирает друзей из своей профессиональной среды. Заводя с ней знакомство, готовьтесь к тому, что она не будет часто звонить Вам или каждые выходные затевать совместную тусовку — зато каждая встреча будет похожа на фейерверк эмоций и запомнится надолго.

проконсультировавшись с астрологом. Совет: Не спешите верить всему, что говорит подруга-Стрелец. Она часто торопит события и выдает желаемое за действительное. А на совместные поездки или бизнес идеи с ней можно решаться, только

Козерог

индивидуальную консультацию у астролога. Хотя иногда и посматривает немного свысока на своих менее серьезных подружек. Можно смело сказать, что эта дружба на всю жизнь. Сдержанная при посторонних, в «своей» компании подруга-Козерог умеет и любит расслабиться. Круг близких друзей для нее — один из столпов жизненной стабильности, и она никогда не станет подпиливать этот столп. Поэтому «козерожка» заботлива, щедра на знаки внимания и подарки. Не удивляйтесь, если получите от нее что-то очень дорогое — например,Хотя иногда и посматривает немного свысока на своих менее серьезных подружек.

Совет: Проявляйте инициативу — иногда ее просто клещами не вытащишь из дома. А уж по собственному почину она вряд ли затеет что-либо.

Водолей

обратиться к профессионалам, они помогут. Вам никогда не будет с ней скучно — а интересных людей, событий и происшествий, которые она словно притягивает к себе, хватит «с головой». Один — на один «водолеиха» дружит редко, предпочитая большие шумные компании интимным «посиделкам». Она всегда в курсе последних веяний моды, читала популярного автора и уже приобрела ту самую техническую новинку. И если вы не обременены черной завистью, остается только восхищенно учиться у нее. Правда особой нежностью водолейская дружба не отличается, как и взаимовыручкой — она демонстрирует такую независимость, что попросить ее помощи иногда просто … неудобно. Тут лучшеони помогут.

Совет: У всех «водолеечек» начисто отсутствует чувство времени — жить по часам они принципиально отказываются. Назначив встречу подруге-Водолею, можете смело приходить на час позже — так вам меньше придется ее ждать.

Рыбы

«Война и мир». А если вы будете не слишком прочувствованно сострадать подруге-Рыбе, она найдет себе другую «жилетку», лишив Вас взаимной возможности время от времени «пустить слезу». Это милое и очень душевное создание. В любой ситуации Рыбка умеет создать вокруг себя теплую, почти интимную обстановку, а потому с первого взгляда вызывает доверие и желание пооткровенничать с ней. Правда выслушав ваши сердечные тайны (с большим пониманием и сочувствием), она поспешит сама излить душу. Обратная же сторона «рыбьей» дружбы — регулярные звонки в полвторого ночи с одним и тем же сообщением: «какой же он подлец». Сюжет ее драмы может годами оставаться прежним, за исключением имен «подлецов» — они-то будут меняться как стеклышки в калейдоскопе. Предвидеть ее душевные «утечки» поможет астрологический календарьА если вы будете не слишком прочувствованно сострадать подруге-Рыбе, она найдет себе другую «жилетку», лишив Вас взаимной возможности время от времени «пустить слезу».

Совет: Не слишком на нее рассчитывайте — обязательностью подруга-Рыба не отличается. А память у нее так просто «девичья» — не моргнув глазом, уедет в неизвестном направлении, хотя еще вчера обещала посидеть с Вашим ребенком, и легко забудет отдать одолженный чемодан.