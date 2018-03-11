Зачем мужу заначка и где ее искать

ОВЕН Нет-нет, мы женщины совершенно не против мужских заначек! Как приятно думать, что любимый откладывает потихоньку деньги тебе на подарок: колечко, сережки или букет цветов… А если на то, чтобы в очередной раз пропадать с друзьями по злачным местам? или давать этим самым друзьям в долг без всякой надежды вернуть его? Или копит "подкожные" на подарок не тебе, а какой-нибудь… (подумать страшно!). Нет, лучше взять все в свои руки! В общем Василиса Володина рассказывает, кто из мужчин, зачем и куда прячет заначки.

«Повелитель времени». ТЕЛЕЦ Разумеется, у него есть заначка, и, разумеется, только потому, что "каждый нормальный мужик должен ее иметь". По крайней мере сам Овен в этом уверен. Он, правда, как только потребуется, достанет ее "из широких штанин" и с удовольствием потратит на нужды жены и детей — опять же "как настоящий мужик". Но возможно поиски приблизят счастливый миг? Если ваш муж — автовладелец, даже не сомневайтесь, что заначка припрятана в гараже. Если у него есть личное оружие, ищите именно рядом с ним, но в дуло пистолета, не заглядывайте — себе дороже. Посмотрите за батареями отопления и в ящике с инструментами на балконе. Только приготовьтесь, что отстаивать найденное насильно Овен будет яростно. Откровение «Я нашла у тебя наши деньги…» лучше планировать по календарю

«Знаки судьбы 2018». БЛИЗНЕЦЫ Не родился еще тот мужчина-Телец, который не копил бы "подкожные" от супруги. Если поискать, у него обнаружится весьма значительная сумма! Прежде всего загляните под ковер (например, под предлогом мытья полов), под плинтус (с целью профилактического осмотра) или поищите шатающиеся половицы. Особенно изощряться Телец не станет, поэтому наверняка его клад обнаружится в первые же 10-15 минут. Если первые поиски успехом не увенчались, отправляйтесь в кладовку или осмотрите бельевые шкафы заодно с карманами верхней одежды. Наконец, заначка может храниться неподалеку от того места, где лежат и все остальные деньги вашей семьи. Наконец, ремонт квартиры — прекрасный способ обнажить все тайны Тельца. Ну а стоит ли затевать его или выйдет дороже, покажут

«Индивидуальный астрологический прогноз на 1 год», чтобы тратил осмысленно. Но если подозрения не дают вам жить спокойно, загляните в классические места: таковым является задняя панель телевизора или в более современном варианте DVD-плейера, караоке-центра, спутниковой антенны, системный блок компьютера. РАК Подозревать мужа-Близнеца в укрывательстве дензнаков почти смешно — все заработанное он тратит немедленно. И размер заначки вы безошибочно можете определить по стоимости ерунды, появившейся в квартире за последнее время (светящейся отвертки, шестигранного кубика Рубика или третьего за полгода радиоприемника). Лучше даже сразу заказать ему, чтобы тратил осмысленно. Но если подозрения не дают вам жить спокойно, загляните в классические места: таковым является задняя панель телевизора или в более современном варианте DVD-плейера, караоке-центра, спутниковой антенны, системный блок компьютера.

«Война и Мир». ЛЕВ Безгрешными (в смысле заначек) мужчин-Раков не назовешь, причем они копят и утаивают совершенно "без задней мысли" — к разгулу, друзьям и любовницам рачьи заначки не имеют отношения. Это скорее инстинктивное желание обезопасить себя на черный день. Для начала поищите в потаенных уголках кухни или ванной комнаты — деньги наверняка лежат, аккуратно перетянутые резинкой в пустой баночке из под специй или в коробке с семейным серебром, которым вы никогда не пользуетесь. Проверьте те же помещения только не в квартире, а на любимой даче. Если поиски не увенчались успехом, спросите свекровь — может он "совершенно случайно" отдал ей эту сумму на хранение? Если Ваши отношения со свекровью далеки от идеальных, выбрать подходящее время для разговора Вам поможет календарь

«Любовный прогноз». ДЕВА Лев редко копит деньги втайне от своей законной половины. Он полностью уверен, что все финансы семьи безраздельно принадлежат ему — кто же еще сумеет ими верно распорядиться? Даже на букет к празднику он смело берет деньги из общего котла, не сильно заботясь о том, что осталось на повседневные расходы — шиковать, так шиковать! Но если у него появится тайная любовь, не сомневайтесь, заведется и отдельный бюджет на ухаживания. Разгневанной супруге стоит искать среди его любимых безделушек — на полочке с туалетной водой, в шкатулке, где лежат запонки. Посмотрите также нет ли потайного кармашка для денег в любимой мягкой игрушке вашего взрослого "ребенка". А чтобы узнать заранее, каких «сюрпризов» в любовной сфере ожидать в этом году, закажите

«Знаки Судьбы». ВЕСЫ У него обязательно имеется заначка, но очень небольшая и исключительно для того, чтобы порадовать супругу или друга небольшим подарком. Приятно! Но вот найти упрятанное Девой почти невозможно, лучше вообще отказаться от поисков. Если же у вас масса свободного времени и недостаток финансов, готовьтесь к тому, что придется перерыть все ящики и ящички, которые только есть в домашней мебели. Особенное внимание обратите на его рабочий стол, портфель или деловые бумаги, которые слишком давно лежат нетронутыми. Эти титанические усилия наверняка будут бессмысленны (скорее всего, заначка хранится на работе или в машине), но можете напоследок еще заглянуть туда, где обитают домашние животные. Чтобы не пришлось перерывать всю квартиру в последний момент, оценивайте как будут обстоять Ваши дела в сфере финансов с помощью экспресс-расчета

«Любовный прогноз» на текущий год, чтобы быть во всеоружии. СКОРПИОН Он никогда не утаивает деньги от любимой женщины, так что если ему "внезапно понизили зарплату", есть вероятность того, что ваш романтик увлекся кем-то другим. Переживать бесполезно, попытайтесь компенсировать моральный ущерб материально. "Исчезнувшая" часть зарплаты может лежать неподалеку от супружеского ложа, например, под матрасом, или в платяном шкафу среди постельного белья. Не забудьте посмотреть в карманах его пиджаков, в фотоальбомах, за картинами или в декоративной вазе, куда вы никогда не наливаете воды. И обязательно закажитена текущий год, чтобы быть во всеоружии.

индивидуальную консультацию Василисы Володиной. СТРЕЛЕЦ Те, кому досталась в мужья эта нетривиальная личность, прекрасно понимают, что заначки у него есть. Слишком сильно он жаждет отделить чужое от своего и не отдать никому ни свое, ни чужое. По крайней мере, часть зарплаты благоверный припрятал, причем в том, месте куда полезть вам явно будет страшно — вспомните, стращал ли он вас недавно тем, что видел огромную крысу, таракана или отряд зеленых человечков в темном углу квартиры. Туда и отправляйтесь! Продолжать поиски следует в ванной (за канализационной трубой), рядом с мусорным ведром или мусоропроводом, а также в тарой мебели и предметах, предназначенных "на выброс". А чтобы лучше разобраться в тайнах его души, посетите

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консультацию у астролога». РЫБЫ Он, как всегда, полон неожиданностей: может предложить девушке после первого же свидания завести "общий бюджет", а может и от законной жены утаивать приличные суммы — тем более, что размер его зарплаты не поддается никакому контролю. При этому он способен находить просто фантастические решения для заначек — например, положить деньги на видном месте, приклеить на них стикер "Жене на шубу" и … годами пользоваться этой суммой на свое усмотрение. Чтобы найти заначку потребуется не менее изворотливый ум! Прекрасная маленькая месть — оставить вместо его «клада» свою записку, например, «взяла на».