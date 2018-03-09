Асексуальность: из-за чего она формируется

В последнее время можно довольно часто услышать такой термин, как «асексуальность». Но что это, знают далеко не все, а правильно воспринимать асексуальность могут лишь единицы. В этой статье мы постараемся помочь вам понять, что же это означает и почему это не болезнь, а всего лишь одна из ориентаций — по аналогии с гетеросексуальностью.

Без влечения

Асексуальность — самоопределение людей, которые не испытывают сексуального влечения или испытывают его крайне слабо. Ее можно считать как отсутствием ориентации, так и одним из ее видов наряду с гетеросексуальностью, гомосексуальностью, бисексуальностью и т. д. Асексуальность не подразумевает какого-либо положительного или негативного отношения к сексу. Согласно исследованию, проведенному Альфредом Кинси, пионером в области исследования сексуальности человека, асексуалы характеризуются низким уровнем сексуального возбуждения, а также полового влечения, нежели низким уровнем сексуального поведения или высокой степенью сексуальной подавленности. Согласно исследованиям, проведенным английскими учеными в 2004 году, примерно 1% из всех опрошенных заявили, что они никогда не чувствовали сексуального влечения к кому-либо.

Мифы и домыслы об асексуальности

К счастью, это не так. Асексуальность является частью личности человека и одним из базисов его поведения в обществе, следовательно, никакая это не болезнь, лечить ее не нужно. Все люди, предлагающие чудесное «излечение» от асексуальности и других ориентаций, — всего лишь шарлатаны, а их методы лечения включают в себя побои, изнасилование и прочие насильственные действия.

Все асексуалы — чайлдфри. Нет и еще раз нет! Асексуал может быть чайлдфри, но не всякий чайлдфри — асексуал. Многие асексуалы практикуют половые акты с целью зачатия или же выбирают иные методы оплодотворения яйцеклеток, к примеру, ЭКО. Также многие из них усыновляют детей. Асексуалы могут иметь детей, а чайлдфри занимаются сексом, но не с целью зачатия, а с целью удовлетворения сексуального желания.

Асексуальность возникает в связи с неудачным сексуальным опытом. И это тоже неправда. Часто в адрес асексуалов можно услышать: «Да у нее или него просто мужчины или девушки нормального не было». Таким образом люди обесценивают само понятие «асексуальности», подразумевая, что в результате сексуального влечения, которого асексуалы не испытывают вовсе или испытывают крайне редко, у них был неудачный сексуальный опыт. Асексуальность не излечится и не уйдет, если вы испытаете удовлетворение от полового акта, поскольку асексуальность не болезнь и ее наличие не зависит от того, какой у вас был опыт в прошлом.

Да она или он просто выделываются. Часто бытует мнение, что термином «асексуальность» прикрывают нежелание заниматься сексом по иным причинам. Даже несмотря на то что такие случаи, несомненно, возможны, в большинстве своем данное мнение возникло из-за того, что часто асексуалы практикуют половой акт ради удовлетворения партнера. В отличие от антисексуалов они не испытывают выраженного негативного отношения к сексу как таковому — у них просто нет потребности в нем и сексуального желания.

Стоит всегда помнить, что ориентация не должна влиять на то, как вы воспринимаете человека, на ваше с ним общение и взаимодействие. Не позволяйте стереотипам брать верх надо вашим разумом. Еще раз повторимся, что асексуальность не болезнь, а широко распространенное явление. Асексуальные люди просто имеют свой тип ориентации.