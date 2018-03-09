Не бойтесь знакомства с родителями: личный опыт

Ни для кого не секрет, что зачастую мамы (а также сестры, братья, бабушки и папы) наших парней оказываются далеко не подарками, но это комплект, который автоматически прилагается к человеку, которого ты полюбил.

В жизни каждого из нас наступает такое время, когда пора познакомиться с семьей своего возлюбленного. Причем, как правило, к данному моменту ты уже являешься сформировавшейся личностью со своими жизненными принципами, а также у тебя, что немаловажно, тоже имеется свой набор родственников. Если честно, мне трудно представить человека, которому легко давалось бы такого рода знакомство. Вот и у меня неприятных ситуаций хватает.

«Мой сын красавец, а ты — нет»

Первый серьезный опыт знакомства с родителями моего МЧ (молодого человека — прим. ред.) я получила, когда мне было около 18 лет. Мой парень сразу предупредил, что у него необычная семья: после его рождения отец и мать тщетно пытались жить вместе, но в итоге расстались и теперь живут со своими партнерами (папа с парнем, мама с девушкой). И вот пришел день Х, когда мне пришлось встретиться с мамой моего парня. Поприветствовала она меня так: «Привет, очень рада знакомству. А почему ты такая полненькая? Проблемы со здоровьем? Сидишь на гормонах? Будешь чай?» Занавес. Я — полненькая девочка (на самом деле это не так), стою в коридоре и думаю о том, как не провалиться сквозь землю. Я не могу припомнить, чтобы мы после этой прелюдии говорили более 5 секунд, но первая встреча была незабываемой.

Чему меня научил этот случай? Когда вы знакомитесь с родителями, не ждите ровным счетом ничего и будьте готовы столкнуться со зверем любого рода, с любой экзотикой.

«Она обдерет его до нитки»

Знакомство с родителями уже другого МЧ (мне было около 20-ти) прошло вполне нормальным. Мама с папой мило шутили, похвалили мой музыкальный вкус и распрощались со мной. А потом дома объяснили моему парню, почему мы должны расстаться. А он, конечно, по причине своей сильной влюбленности (или по глупости) рассказал это мне. Поводом к их недовольству послужило следующее: на мне были слишком дорогие вещи (на самом деле нет), и он не сможет меня содержать в будущем (тут вообще без комментариев). Делая вид, что я этого не знаю, я продолжала улыбаться им при всякой встрече. Однажды мы случайно пересеклись в кафе, и за чашечкой кофе его мама сказала мне «Я сегодня купила себе джинсы в H&M. Конечно, я то не могу позволить себе покупать вещи в таких магазинах, что и ты». Это уже было накануне нашего расставания, поэтому я особо и не расстроилась. Лишним с моей стороны было сказать своему парню о том, что его мама не имеет право считать мои деньги. Со словами «А ты не имеешь права осуждать мою маму» парень скрылся (навсегда). Какие выводы я сделала? Ни при каких обстоятельствах нельзя плохо говорить о маме своего МЧ. Потому что это МАМА, это женщина, которая родила «для тебя» твоего ненаглядного.

«Я посмотрела все про тебя на фейсбуке»

И вот ты понимаешь, что нашел человека, с которым собираешься прожить всю свою жизнь (наверняка), ты впадаешь в состояние эйфории, которая тут же исчезает после фразы: «Я хочу познакомить тебя с мамой». Будучи уже опытной (ха-ха) дамой в делах знакомств, я приняла этот вызов, не моргнув глазом. И тут-то все и началось. Меня подкосила одна деталь — обрывок телефонного разговора, в котором было такое предложение: «Только пускай она не красит губы черным при встрече с бабушкой». Неожиданно я осознала, что мама моего МЧ уже посмотрела все мои фото в Интернете и СДЕЛАЛА ВЫВОДЫ. Сказать, что меня трясло перед встречей — ничего не сказать. Во-первых, меня обидело «Скажи ей про черную помаду». Во-вторых, я совершенно не хотела показывать свои фотографии с вечеринок никаким мамам. Встреча прошла на удивление гладко.

«Мы были не разлей вода, пока не пришла ты»

Чего я не учла? Что иногда бывают не только мамы, но еще и сестры. При первом нашем знакомстве с сестрой моего мужа (а тогда еще бойфренда), она всячески пыталась продемонстрировать, какие классные у нее отношения с братом. А потом уехала домой и там за общим столом вынесла вердикт: «Алёна холодная». Получив такой ярлык, я безуспешно пыталась исправить ситуацию. Смеялась над шутками, ходила в гости, дарила билеты в театр ее детям. Отношения с сестрой все же портились, и каждое разногласие с братом она заканчивала обвинениями в мой адрес. Пока у него не лопнуло терпение и он не поставил ультиматум: либо сестра приносит свои извинения, либо они больше не общаются. Я была рада защите, но тут из тени вышла мама. В довольно грубой форме она дала понять, что он плохо обращается с сестрой и что извиняться она не собирается.

Как изменилось мое мнение после данного выпада? Я поняла, что сама готова встать на защиту своего парня, потому что я люблю его и нет никаких препятствий, чтобы помочь человеку, страдающему от недопонимания с родственниками. Моя история закончилась тем, что я сама позвонила сестре и поговорила с ней. Нет, лучшими подружками мы не стали. Но впутывать меня в свои дрязги она перестала.

Сейчас мы состоим в нормальных отношениях (на уровне обмена любезностями) и не пытаемся делать вид, что мы одна семья. Не спорю, в моей жизни были всякие мамы, и странные тоже («Спасибо за то, что любишь моего сына. Он такой сложный»). Хорошо, что сейчас их в моей жизни нет.

Вот несколько советов, которые, надеюсь, пригодятся вам в будущем:

1. ​ Не старайтесь не быть собой с семьей своего МЧ.

2. ​ Не живите иллюзиями, что вы станете одной семьей, если даже все будет выглядеть суперидеально.

3. ​ Живите своей жизнью и никогда не позволяйте манипулировать вами.

4. ​ Всегда говорите только правду (сглаживайте, но старайтесь не врать). Именно тогда вам не смогут бросить в лицо какие-нибудь ложные обвинения.

5. ​ Не пытайтесь сильно критиковать семью своего МЧ. Тут все просто — ее не выбирают. Как бы вы отнеслись к критике своей мамы?

6. ​ Прислушивайтесь друг к другу и защищайте друг друга — именно это крепкий фундамент отношений.

7. ​ И, конечно, ничего не бойтесь.