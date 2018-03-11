Как стать свободной и делать то, что хочется

Вспомните, как часто вам приходилось слышать все эти «ты должна», «ты обязана», «ты не можешь сделать иначе» и как расстраивались из-за невозможности поступать именно так, как хотелось бы вам. И если вы действительно мечтаете жить полной жизнью, не выбирая между всеми этими «надо» и «хочу», тогда проанализируйте, какие обязанности вас особенно тяготят и можно ли от них отказаться.

К сожалению, современное общество требует от нас беспрекословного подчинения и навязывает те или иные «надо», не считаясь с нашими собственными идеями и мечтами. Однако стоит напомнить, что мы можем отдавать отчет собственным действиям и отсекать те «надо», которые не представляют никакой ценности. Представляем несколько простых советов, которые помогут вам сохранить главное и отказаться от второстепенного. Прежде чем сделать так, как вы хотите, узнайте, как надо

Давно известно, что «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Поэтому прежде чем вытворять нечто эдакое, что взбрело вам в голову в данный момент, изучите все эти «надо» и свои реакции на те или иные запреты, а также подумайте, что произойдет, если вы откажетесь от того или иного табу. Причинит ли это неудобство другим людям? Если нет, тогда вы можете смело экспериментировать — и так, постепенно анализируя каждый навязанный запрет, понять, какие правила вы готовы принять, а с чем вы не хотите мириться ни за что. Да, это длительный процесс, но пока вы не столкнетесь со всеми этими установками и не поймете, что нужно именно вам, вы так и будете бессознательно загонять себя в рамки и опасаться своих самых главных страхов. Психологи поясняют, что перестать жить по принципу «надо» трудно, но когда вы научитесь, то почувствуете, что действительно открыли для себя свободу. Для любых перемен нужны силы

Не думайте, что все произойдет само собой. Психологи уверяют: чтобы решиться на перемены (даже самые незначительные), нужны сила воли и терпение. Уже один тот факт, что вы осознали необходимость перемен, может стать залогом того, что все сложится наилучшим образом для вас. Самый болезненный и мучительный процесс — принятие решения, но это действительно необходимо для внутреннего роста. И самое ужасное, что может сделать человек, — перестать действовать и плыть по течению. В таком случае его жизнь вообще перестает иметь смысл, да и такое существование со временем начинает тяготить. Поэтому если вы долго не могли на что-то решиться, то сейчас самое время сделать первый шаг и начать действовать. Идите вперед, не останавливайтесь на достигнутом

Жизнь — это движение в прямом и переносном смысле. Как только вы достигли определенной цели, не стоит останавливаться и опускать руки. Напротив, ставьте себе новые задачи, а по мере их выполнения вы будете получать дополнительные знания и навыки. Именно благодаря этому вы сможете почувствовать себя намного свободнее и счастливее.