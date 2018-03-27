Как поддержать близких, когда им непросто

Как правильно переживать за близких, оказывая им максимально нужную поддержку? Ответ однозначный — показывать ничего не надо. Мы не в кино. Нужно заботиться. Или — если не знаете, что делать, — лучше отступить и не мешать. Как же заботиться? Не досаждать звонками

Если дорогой для вас человек попал в непростую ситуацию, не досаждайте ему звонками и не просите постоянно держать вас в курсе дел. Даже если вы переживаете и хотите узнать подробности, подумайте о том, легко ли ему сейчас с вами разговаривать? В трудных хлопотах не до телефона, нет. А тут вы со своими звонками… Категорически нельзя досаждать персоналу больницы, обрывая стационарный телефон. И запретите всем родственникам это делать. Или пусть кто-нибудь один позвонит, если уж совсем долго нет вестей. Поддерживать письменно

Если хотите что-то узнать, пишите. Смс-ки, сообщения в чатах, в соцсетях. Ваши сообщения дойдут до адресата, когда у него появится на них время. Не настаивайте на ответе. И не надо истеричных: «Почему не отвечаешь?» Что писать? Можно узнать в общих чертах положение дел, но расспрашивать подробно не стоит. Признайтесь, вас же мучает любопытство? А вот адресату опять придется все прокручивать в голове. И отвечать вам. А если таких сообщений много? Так и до депрессии недалеко… Захочет — сам расскажет. Предложить помощь

Больше конкретики. Если вы действительно хотите помочь, спросите, что нужно, и принесите-сделайте-оплатите. И будет вам человек благодарен до глубины души. Если нести нечего, предложите необходимые координаты врачей и других специалистов, скажите, что можете договориться с тем-то и тем-то.

Не предлагайте общими фразами: «Если что нужно, обращайся». Человек, возможно, и не напишет, и не позвонит, потому что многим просить трудно и стыдно. Предложите погулять с собакой, полить цветы, покормить рыбок, забрать заказ из интернет-магазина. Если близкий отказывается, оставьте свои обиды. Признайте за ним право отказаться. Не стоит вести ненужную переписку в стиле «Почему тебе моей поддержки не надо?». Предлагайте только ту помощь, которую реально можете оказать. Если обещали забрать в больнице, но не можете, найдите того, кто это может сделать. Или заплатите за такси.

Деньги. Если хотите помочь финансами, не стоит спрашивать, нужны ли они. Близкий, скорее всего, ответит «нет». Спросите: «Как передать деньги?», «На какой счет перечислить?» Не нагнетать обстановку

Если вам нужна психологическая помощь, не надо ее ждать от человека, который сам находится в такой же ситуации. Не нужно постоянно причитать: «Что же делать, что же делать?» — вместо того, чтобы предложить конкретные действия. Также неразумно подливать масла в огонь фразами: «Ужас!», «Кошмар!», «Почему же тебе так не везет?» Это битье по больному. Не дергать детей

Многие «сочувствующие» используют детей в качестве дополнительного источника информации. Прошу вас, не трогайте их. Дети испытывают стресс неменьшей интенсивности. А многие из них могут находиться в шоке. Если увидите ребенка на улице, не надо кидаться к нему со словами: «А правда твоя мама в больнице?» Лучше поздоровайтесь, обнимите, купите ему что-нибудь. Если вы входите в группу доверенных лиц в семье, посидите с детьми, помогите им сделать уроки, приготовьте ужин, приберите в квартире. Что делать, если все советы вылетели из головы, а помочь хочется?

Просто побудьте вместе. Помолчите. Вместе. Подержите дорогого вам человека за руку. Если он плачет, не мешайте это делать, тихонько похлопывайте по спине — это успокаивает. Приготовьте что-нибудь вкусное или сходите в магазин.

Если вы далеко или нет возможности прямо сейчас встретиться с близким, напишите ему: «Я — с тобой. Звони в любое время».