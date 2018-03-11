Знакомства на улице: почему мы так не делаем

У ваших родителей (или у кого-то из старших родственников) наверняка есть история про то, как они встретили свою большую любовь на всю жизнь на улице. Обычно все развивалось так: мужчина подходил к женщине и делал ей комплимент — а дальше все как в тумане, свадьба, дети, внуки. Но сейчас знакомиться на улице не принято и у многих возникает зависть к тем, кто застал светлые времена. Почему к вам больше не подходят знакомиться?

Дело не в вас. Нет, серьезно — знакомства со случайными людьми просто перестали быть нормой. Да, вас может окликнуть какой-то парень, но чаще всего это будет выглядеть достаточно грубо и походить на кэтколлинг. Почему так? Потому что знакомства на улице, это, по сути, объективация. Инициатор знакомства ничего о вас не знает, то есть, воспринимает исключительно на основе физической составляющей. Но для 2017 года опираться в выборе партнера исключительного на его внешность — не самая уместная идея.

Раньше поводом для начала разговора с незнакомым человеком могла послужить обложка книги — но теперь мы редко читаем с бумаги, а лезть в чужой телефон, чтобы найти оправдание для первого шага просто грубо. Современные люди более закрыты в реальной жизни — неожиданная фраза от незнакомца сразу же заставляет напрячься (особенно если дело происходит вечером).

В этом нет ничего неестественного или неправильного: с глобализацией особенно ярко проявляется необходимость в строгих личных границах — иначе каждый из нас был бы открыт слишком большому количеству людей каждый день. А феминизм помог мужчинам понять, что не каждая женщина хочет слушать комплименты от чужого человека, а оценки на основе внешности — это обесценивание остальных качеств. Что делать, если я все-таки хочу познакомиться со своим прекрасным принцем?

Во-первых, перестать ждать этого принца и начать что-то делать. Каждая женщина — сильная и самостоятельная. С такими условиями нет необходимости соблюдать правила «мужчина должен подойти первым». Если вы видите, что кто-то смотрит ваш любимый сериал в метро — попробуйте заговорить с ним (только без спойлеров). Только помните, что вы не обязаны ему нравиться — так же, как и любой другой человек не обязан нравиться вам. Если что, воспримите отказ с достоинством — это не конец света.

Во-вторых, знакомьтесь с людьми там, где вы можете узнать больше об их интересах, а не о внешности. Любите комиксы? Отлично, в любом крупном городе проходят фестивали и лекции по теме. Без ума от Израиля? Идите на курс иврита — заодно выучите отличный язык. Главное помните, что знакомство — не самоцель. Вы вполне можете прожить без партнера. Но если вы будете делать поиск мужчины единственной целью жизни, главным интересом и хобби, то с вами не будут знакомиться уже из-за ограниченности и «однобокости».

В-третьих, не стесняйтесь онлайн-сервисов для знакомств. Мы уже рассказывали, как легко и приятно знакомиться в интернете. Главное — здесь можно встретить не только красивых людей, но и искать того, кто подходит вам по интересам и убеждениям. А это куда важнее для успешных отношений, не важно, дружеских или любовных. Только не стесняйтесь написать первой!