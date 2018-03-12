Девушка с амнезией ежедневно узнает, что ее бросили

Девушка из Казани после тяжелой операции стала страдать от амнезии, и в ее памяти осталась только счастливая жизнь до болезни. В ней был любящий супруг и мечты на будущее, но теперь ей каждый день приходится слышать страшную правду, что супруг ее бросил, как только она потеряла память.

История болезни Вероники берет свое начало в 2015 году, когда она обратилась в скорую с острой болью в области живота, из-за чего гражданку прооперировали в срочном порядке. Однако операция не была успешной и пациентке с каждым днем становилось все хуже, а медики никак не могли установить правильный диагноз. Вскоре девушка оказалась прикована к постели, ей назначали несколько операций, которые только усугубили проблему. Прежде чем врачи выяснили, в чем трудность, Веронике ставили ложные диагнозы, поэтому ее мать винит врачей в сложившейся ситуации.

За весь период лечения Вероника успела пережить кому и даже клиническую смерть, вследствие чего у жительницы Казани серьезно пострадал мозг. Сейчас девушке 29 лет и она снова учится ходить, не может хранить в памяти даже то, что случилось вчера, и получила 1 группу инвалидности. Россиянка страдает от порфирии, а также ей приходится периодически узнавать, что ее возлюбленный ее бросил. В памяти у нее остались счастливые моменты совместной жизни и свадьбы, но она полностью забыла отношение супруга к ней после болезни.

anews

Мать девушки отмечает, что рада была бы не вспоминать о ее браке, но Вероника постоянно спрашивает о нем и верит, что муж придет за ней. В действительности мужчина навещал ее всего дважды, а в 2017 подал на развод. Вероника верит, что ей удастся вылечиться и старается изо всех сил, надеясь, что вскоре сможет снова встретиться с любимым человеком.

История Вероники облетела сеть и пользователи разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает мужчину, и тех, кто на стороне пациентки. Некоторые отмечают, что сложно стать сиделкой даже для возлюбленного, похоронив свои мечты, а другие называют эту историю примером современных браков-пустышек.