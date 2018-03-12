5 случаев, когда дружба с мужчиной возможна

Многие из нас выросли с четким убеждением, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Попробуем, наконец, развеять этот миф и доказать, что главное в дружбе — это ее наличие, а не принадлежность к определенному полу.

«Дружба крепкая не сломается», — поется в известной всем детской песенке. А что же такое дружба? Есть общепризнанное мнение, что дружба — это эмоциональная связь между людьми, основанная на доверии. Другом мы называем человека, который может поддержать нас в трудную минуту и не оставит наедине со своими бедами. Доверие, общие интересы и уважение — вот те критерии, которые помогут распознать истинную дружбу. Если все это присутствует в ваших отношениях, то становится абсолютно неважно, с кем ты дружишь — с мужчиной или женщиной. Другой вопрос в том, что не все способны на дpужecкиe cвязи мeжду paзнoпoлыми людьми. Скорее вceгo, дружба между мужчиной и женщиной возможна только в oпpeдeлeнныx обстоятельствах. Давай разберемся, в каких именно, вместе с нашим экспертом.

1-й случай: «развод и девичья фамилия»

Если после развода у супругов по прошествии времени не осталось никаких душевных травм, то эти отношения вполне могут перерасти в дружбу. У таких людей остаются общие интересы, приятели, а иногда и общие дети. Но дружить с бывшими супругами не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого придется соблюдать несколько важных условий. Во-первых, не испытывать друг к другу никаких обид (что сложно сделать, если инициатором разрыва отношений стали не вы оба, а кто-то один). Если причиной развода стала измена или предательство, вряд ли ты захочешь сохранить дружбу с этим человеком. Во-вторых, ты должна быть уверена, что если у твоего бывшего супруга появится новая любовь, то ты совершенно спокойно воспримешь этот факт. Умение радоваться за другого — залог крепкой и долгой дружбы.

2-й случай: «вы — бывшие»

Вы дружили несколько лет, а потом вам показалось, что вы влюблены друг в друга. Но первая (а в общем-то, и вторая) близость прошла неудачно. И вроде бы в первые дни казалось, что дружба закончилась. Но ваше общение стало настолько ценным для вас обоих, что через какое-то время ты уже с улыбкой вспоминаешь о не самой лучшей попытке сближения. После таких «романтических порывов» к интимным отношениям друзья, как правило, не возвращаются. Потому что хорошую дружбу плохим сексом не испортишь.

3-й случай: «привет из детства»

Говорят, что в любви должна быть тайна. Ваши родители поженили вас еще в роддоме, а ты помнишь, как он ел песок и носил зеленые колготки. Какая уж тут загадка! Остается один вариант — дружить. Вы узнаете все секреты друг друга из первых уст и всегда помогаете советом, когда у кого-то из вас возникают проблемы со второй половинкой. Вы чувствуете связь друг с другом, регулярно встречаетесь и обожаете детей друг друга как своих. Такой вариант дружбы — самый крепкий. Вы не идеализируете друг друга, вами прожиты не только минуты победы, но и часы позора. Ну и, согласитесь, тяжело испытывать сексуальное влечение к человеку, который в семь лет пробовал мерзкую гусеницу на вкус…

4-й случай: «он играет в другой лиге»

Вы могли бы быть прекрасной парой, если бы не одно «но». Твой друг — гей. Зато ты должна быть уверена: даже после самого алкогольного корпоратива ты не окажешься с этим другом в одной постели. А даже если и окажешься, то единственное, что вы будете делать в кровати совместно, — это крепко спать. Чем же хороша такая дружба? Всем известно, что лучший отдых для женщины — это посплетничать о мужчинах за чашечкой чая. Друг-гей не только составит тебе компанию, но и подкинет парочку пикантных новостей. Ну а еще такой друг всегда поможет при выборе наряда: в первую очередь оценит с точки зрения сексуальности будущую покупку.

5-й случай: «вы — семья»

Да-да, ты не ослышалась. Кто такой муж-друг? Это тот человек, с которым ты можешь не только бурно целоваться, разыгрывая из себя страстную тигрицу, но и быть естественной и даже где-то смешной. Страсть в какой-то момент может сойти на нет, но если у вас в отношениях присутствует уважение и дружба, то такой брак вряд ли распадется при возникновении первых неурядиц. Дружба трезвее страсти, романтики и любви. Так что дружба между мужчиной и женщиной давно уже не является исключением из правил. Главное — вовремя понять, что тебе, кроме дружбы, от этого человека ничего не нужно.