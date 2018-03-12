Куда обращаться при домашнем насилии

Москвички, которые стали жертвами домашнего насилия, могут найти защиту в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Специалисты учреждения готовы оказать помощь в любое время дня и ночи.

Нередко женщинам, сбежавшим от мужа-тирана, который то и дело распускает руки, некуда идти. В таком случае они могут на время поселиться в стационаре специализированного Кризисного центра.

— Мы принимаем женщин в возрасте до 70 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, — уточнила директор центра Наталья Завьялова . — К сожалению, насилие против них совершают не только мужья, но и взрослые дети.

В среднем женщины находятся в центре от двух до четырех месяцев. С ними работают психологи и юристы: помогают прийти в себя, привести в порядок документы, определиться с будущим и, при необходимости, устроиться на работу. Специалисты также работают с детьми и по возможности с мужьями обратившихся к ним за помощью клиенток.

Сообщить о своих проблемах можно и по телефону доверия (499) 977-20-10.