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Куда обращаться при домашнем насилии
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Куда обращаться при домашнем насилии 

Вечерняя Москва 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Москвички, которые стали жертвами домашнего насилия, могут найти защиту в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Специалисты учреждения готовы оказать помощь в любое время дня и ночи.
Нередко женщинам, сбежавшим от мужа-тирана, который то и дело распускает руки, некуда идти. В таком случае они могут на время поселиться в стационаре специализированного Кризисного центра.
— Мы принимаем женщин в возрасте до 70 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, — уточнила директор центра Наталья Завьялова. — К сожалению, насилие против них совершают не только мужья, но и взрослые дети.
В среднем женщины находятся в центре от двух до четырех месяцев. С ними работают психологи и юристы: помогают прийти в себя, привести в порядок документы, определиться с будущим и, при необходимости, устроиться на работу. Специалисты также работают с детьми и по возможности с мужьями обратившихся к ним за помощью клиенток.
Сообщить о своих проблемах можно и по телефону доверия (499) 977-20-10.
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