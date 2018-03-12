Как разделить имущество после развода

Мария Корчунова, практикующий юрист, владелец юридической компании

Считайте меня заядлым скептиком, но жениться и разводиться нужно с холодной головой — это, наверное, главный совет, который я могу дать как практикующий юрист. Любовь любовью, но лучше не забывать о том, что жизнь — штука сложная, с неожиданными поворотами и виражами. Сегодня вы влюблены и не видите, что любимый человек, к примеру, настоящий брачный аферист, а когда опомнитесь, может быть уже поздно.

Понятия «развод» — крайней меры в случае, когда семейная жизнь не складывается, — в действующем законодательстве нет, во всех официальных документах данная процедура называется «прекращение брака» и регулируется 4-й главой Семейного кодекса РФ. Если в период брака супруги не приобрели имущество, не взяли совместных кредитов, то и делить нечего. Но как только что-то из вышеуказанных пунктов появляется и один из супругов хочет справедливости, начинается самый интересный с точки зрения психологии процесс, который показывает настоящее лицо человека, еще совсем недавно родного и близкого. Что относится к совместно нажитому имуществу

прежде всего, это доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, получаемой пенсии, пособия;

а также совместно приобретенные движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено;

общие долги, которые возникли в интересах семьи.

К совместно нажитому имуществу не относится и разделу не подлежит

— имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

— имущество, полученное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

— вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств супругов;

— исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата;

— вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей;

— вещи, приобретенные исключительно для несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие).

Как распределяются доли супругов при разделе совместно нажитого имущества

— если имеется брачный договор или соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, то в порядке, установленном в вышеперечисленных документах;

— в случае отсутствия брачного договора и соглашения имущество делится в равных долях.

Есть случаи, когда суд может отступить от равенства долей, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Когда можно делить совместно нажитое имущество:

— находясь в браке;

— на стадии оформления развода;

— после расторжения брака, но в данном случае стоит помнить о сроке исковой давности, который составляет 3 года с даты расторжения брака.

Если, находясь в браке, супруги поделили не все общее имущество, то в период оформления развода и после расторжения брака один из супругов вправе требовать поделить неразделенное имущество.

Способы раздела имущества:

— один из самых простых и безболезненных способов — заключение брачного договора, в котором стороны четко определяют имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор можно заключить до регистрации отношений, а также в любой момент, пока вы состоите в браке. И не забыть заверить нотариальным удостоверением;

— следование соглашению о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака; данное соглашение составляется в период брака или после его прекращения, подлежит обязательному удостоверению у нотариуса;

— в судебном порядке — это, на мой взгляд, самый дорогостоящий и долгий путь. Исходя из практики, судьи затягивают бракоразводный процесс с целью урегулирования спора мирным путем и заключения мирового соглашения.

Я постаралась изложить основные положения, регулирующие такой сложный для обоих супругов этап, как развод и раздел имущества.

На самом деле единственное, что хочется донести до вас, уважаемые читатели, — не доводите дело до суда, используйте все навыки коммуникации для разрешения вопросов мирным путем, обращайтесь в суды только в крайних случаях, когда уже совсем не можете договориться. Любите друг друга, перед заключением брака сто раз взвесьте все за и против, а только потом бросайтесь в омут с головой.