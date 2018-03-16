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Что важно знать о знакомстве с родителями
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Что важно знать о знакомстве с родителями 

Умная 16 марта 2018
Фото: Умная
Если отношения между мужчиной и женщиной переходят в серьезную плоскость, то рано или поздно встает вопрос о знакомстве избранника с родителями. Задача эта не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Почему мы не спешим знакомить парня с родителями

Как правило, с друзьями женщины ее кавалер знакомится довольно быстро, так как они проводят время в компаниях, ходят в гости. Но в случае с родителями все может быть иначе.
Иногда, конечно, случается так, что знакомство с родителями происходит довольно быстро — просто так получилось — однако в большинстве случаев девушка не спешит приводить парня домой в присутствии близких.
Одна из причин — в том, что она пока не уверена в стабильности отношений. Даже если все хорошо на стадии ухаживаний, то неизвестно, что будет дальше, когда закончится «конфетно-букетный период».
Если молодой человек будет представлен родителям, то его неизбежно воспримут как потенциального жениха. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не всегда женщина или девушка вообще хочет распространяться родителям о своей личной жизни. Это может вызвать массу неудобных для нее расспросов, к которым она не готова: «А сделал ли он уже тебе предложение?», «Вы занимаетесь сексом?», «Сколько он зарабатывает?»
Наконец, всегда существует вероятность того, что ухажер попросту не понравится вашим родным. Могут не прийтись по душе его внешность, манеры, социальный или финансовый статус. Если родители решат, что он не пара для вас, переубедить их будет очень сложно.
Бывает и так, что при встрече возникает взаимная антипатия, или же «жениху» не нравятся ваши родители. Нередко девушка сама боится знакомить своего возлюбленного с родителями, так как они из разных социальных слоев, имеют разный менталитет, и вероятность взаимного неприятия и непонимания достаточно высока.

Когда знакомить

Не имеет смысла называть какие-то сроки. Это может быть и месяц, и три месяца, и год. Психологи советуют это делать, если отношения уже зашли достаточно далеко. Причем дело касается вовсе не интимных отношений — сейчас у многих пар они бывают на первом свидании, после которого партнеры разбегаются и больше никогда не встречаются. Если вас связывает только это, то вообще нет смысла кого-то с кем-то знакомить.
Должны быть соблюдены следующие условия: вы уже достаточно долго общаетесь, чтобы узнать друг друга получше; вам кажется, что у этого человека серьезные намерения относительно вас; вы не испытываете в отношении этого мужчины настороженности и негативных эмоций и хотите быть с ним.
В то же время не бросайтесь в крайности. Не стоит устраивать знакомство перед самой свадьбой или после похода в ЗАГС. Самый крайний срок — когда вам сделали брачное предложение и вы готовы его принять.

Как подготовиться к знакомству с родителями

Заранее расскажите и молодому человеку, и родителям побольше друг о друге. Это поможет избежать нескромных вопросов и разочарований. Хорошо бы заранее показать и фотографии. Часто, когда мы получаем много информации о ком-то, нам кажется, что мы уже знакомы с этим человеком, и нам легче потом поддерживать с ним контакт.
Лучше изначально представить кавалера как своего друга, а не жениха или бойфренда: слово «друг» звучит слишком расплывчато и ни к чему не обязывает. Это может спасти от неловкой ситуации.
Если ваш избранник все-таки не пришелся ко двору, не отмахивайтесь от мнения родных, хотя бы выслушайте его. Порой любовь слепа, и мы не обращаем внимания на очевидные и очень важные вещи.
Не нужно заставлять мужчину знакомиться с вашими родителями насильно, если он сам этого не хочет. Он может быть не готов к этому. К сожалению, иногда это означает, что он не готов и к серьезным отношениям. Если мужчина упорно отказывается от знакомства с вашими близкими, значит, все не так уж безоблачно.
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