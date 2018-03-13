Плюсы и минусы дружбы с начальником

Многие уверены, что рабочие и личные отношения смешивать не стоит. Так можно сберечь свои нервы в случае очередных разборок или борьбы за власть. Однако есть такие люди, которых подобные доводы не устраивают, и они спешат завести дружбу прямо на рабочем месте. И не с кем-нибудь, а с самим начальником! Рассказываем обо всех плюсах и минусах подобного тандема.

Плюсы

Вы будете всегда первой узнавать информацию

Чем ближе к боссу, тем больше новостей вы будете узнавать в числе первых. А также вам заранее станет известно обо всех нововведениях или изменениях, которые будут происходить в компании. А вот как уже распорядиться этими знаниями, решать только вам!

У вас могут быть дополнительные бонусы

Речь не только о премиях, которые можно будет получать ежемесячно вне зависимости от того, выполнили ли вы свой план или немного не дотянули. Также можно будет договориться о прохождении различных курсов по повышению квалификации, бесплатного изучения иностранного языка и других приятных моментах, которые помогут вам развиваться и совершенствовать свои навыки.

Вы сможете пользоваться некоторыми привилегиями

И дело даже не в дополнительных бонусах, о которых мы писали раньше, а о тех поблажках, которыми вы сможете пользоваться. Например, выбить себе удобное рабочее место или, скажем, тот график работы, который бы вас устраивал больше. А если совсем повезет, то можно даже договориться о свободном графике или о том, чтобы вы чаще бывали в отпуске. Да, и так тоже бывает!

Дружба с успешным человеком мотивирует

Многие признаются, что как только они начали общаться с людьми, которые достигли больших высот, то практически сразу же захотели изменить свою жизнь. Некоторые уверенно начинали подниматься по карьерной лестнице, другие открыли свое, пусть небольшое, дело, а третьи вообще отправились покорять мировые компании, чтобы проверить собственные силы и удовлетворить свои амбиции. Так что дерзайте — и кто знает, может, совсем скоро вы тоже круто измените свою жизнь.

Минусы

Вы не можете говорить все, что думаете

Разумеется, вам придется тщательно обдумывать все то, что вы захотите рассказать своему начальнику. Это с друзьями можно болтать на любые темы и не бояться, что все это используют против вас. А вот с боссом придется держать ухо востро и ни за что не обсуждать своих коллег! И ни в коем случае не опускайтесь до сплетен и интриг. Просто запомните, что это недопустимо.

Вы можете стать заложником этой дружбы

Придется быть готовой к тому, что дополнительные задания или не самая приятная работа также могут свалиться на ваши плечи. А все потому, что «кому ваш шеф может еще доверять, кроме вас»? Поэтому когда ваши коллеги разойдутся по домам, вам придется еще корпеть над очередным отчетом или креативить над презентацией. Все ради того, чтобы оправдать доверие вашего начальника.

Вам придется выполнять личные поручения

Увы, но дружба с начальником может превратить вас в рабыню, когда придется выполнять все личные просьбы. Вы ведь не сможете отказать человеку, который начнет свой разговор с фразы: «Не в службу, а в дружбу….» Конечно, вы оставите все свои дела и броситесь выполнять просьбу. А как же иначе, ведь вы же друзья!

Можно настроить коллектив против себя

Многие коллеги начнут вам завидовать или даже откровенно начнут делать мелкие пакости. Поэтому если вы не хотите стать объектом всеобщей ненависти (редко, но такое случается в коллективах, особенно женских), то постарайтесь вести себя скромнее и не демонстрировать на каждом шагу, что вы у шефа в любимчиках.

Нужно в любой ситуации оставаться профессионалом

Насколько бы крепкой ни получилась ваша дружба, вам придется в любой ситуации держать лицо. Разумеется, вы можете выпить с начальником пару коктейлей и даже обсудить некоторые моменты своей жизни вне работы, но вот большего вы позволить себе не сможете. Никаких сексуальных похождений, совместных посещений ночных клубов или других тематических мероприятий. Мало ли что там может случиться, а вам потом еще работать с этим человеком!