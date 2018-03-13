Стоит ли работать вместе с родственниками

В детстве мы мечтали, как вырастем и соберем вокруг себя всех родственников, будем жить дружно и работать вместе. Но став взрослыми, поняли, что удовольствие день за днем видеть до боли знакомые лица, причем как дома, так и на работе, довольно сомнительное.

Семейные узы, конечно, самые прочные и нерушимые, но даже по родным и близким порой надо соскучиться, чтобы избежать ненужных ссор и выяснения отношений на пустом месте. И что делать тем, перед кем стоит выбор: устраиваться ли на работу по приглашению родственника или отказаться от предложения и нанимать ли в качестве сотрудника своей фирмы близкого человека или не смешивать семейные и рабочие отношения?

Помимо ощущения надежного тыла вас ждут несколько подводных камней, о которых следует узнать заранее.

На первый взгляд, предложение близкого родственника поработать в компании, где он занимает руководящий пост, кажется довольно заманчивым: теперь-то вы уж точно будете, как у Христа за пазухой, можно расслабиться, поскольку этот человек для вас, прежде всего, «тетя Света» или «дядя Коля», а не «большой босс».

Плюс ко всему доверие, легкость в общении, возможность построить настоящую семейную бизнес-империю, которая способна выстоять против самых сильных экономических кризисов.

Но сказать, что такое мнение является ошибочным, — ничего не сказать. Помимо ощущения надежного тыла, вас ждут несколько подводных камней, о которых следует узнать заранее, до того, как захочется уволиться, а поставить в известность близкого человека смелости не хватит. Высокие требования

Нередко родственники-руководители предъявляют к родственникам-подчиненным более высокие требования, чем к кому бы то ни было.

Начальство не хочет, чтобы нового сотрудника фирмы воспринимали исключительно как протеже, и порой перегибает палку, показывая окружающим, что племянница или дочка не «особенная», а такая, как все. Стоит ли говорить, что при таком раскладе существенно портятся отношения между родными людьми, появляются невысказанные обиды, а также искажается представление о субординации.

Что делать: если в роли требовательного начальника оказались вы, то лучше выберите тактику некоторого дистанцирования, нежели унижения и оскорбления. Ну, а если это вы — сотрудник, которого несправедливо изводит начальство, то наберитесь терпения: придирки закончатся ровно тогда, когда вы освоитесь в коллективе. В стане врага

Отношения «начальник-подчиненный» довольно неоднозначны, и, когда сотрудники видят, что появился человек, который может как-то повлиять на начальство, они не упускают случая воспользоваться этой возможностью. Стоит ли говорить, что коллеги, узнав о степени вашего родства с непосредственным руководителем, станут то и дело просить прикрыть их, будут регулярно расспрашивать о тех или иных планах босса, кто-то даже попросит замолвить за него словечко. Кстати, начальник-родственник также не постесняется «заслать» вас в «стан врага» с целью узнать, что же на самом деле творится в коллективе, когда он закрывает за собой дверь.

Что делать: с коллегами стоит быть приветливой, а с начальником — вежливой и держать дистанцию. Покажите и той, и другой стороне, что вы пришли сюда работать, а не шпионить. В противном случае есть риск так сильно испортить отношения в коллективе и с близком человеком, что единственным возможным вариантом развития событий будет увольнение. Самый сладкий кусок

Не всем коллегам понравится, что вы дочь, сестра или племянница их шефа. Некоторые совершенно не верят в честность таких рабочих отношений и буквально во всем видят блат. Случается, что коллектив, не стесняясь, устраивает «разборки» новому коллеге, обвиняя его в том, что начальник дает ему самые легкие задания, незаслуженно повышает зарплату, разрешает раньше уходить с работы и т. д.

Что делать: оказавшись в щепитильном положении подчиненного, которого приняли на работу благодаря связям, покажите, что не придаете ровно никакого значения тому факту, что ваш начальник — родственник. Называйте его по имени-отчеству, многозначительные улыбки и разговоры о семейных обедах оставьте за порогом офиса. Ну, а если, босс — это вы, то относитесь к новому сотруднику ровно так же, как и ко всем. И тем более не надо ласково гладить его по плечу, представляя коллективу. По-родственному

У тех, кого приняли на работу добрые родственники, нередко появляется соблазн воспользоваться этой добротой. Сначала — просьба отпустить пораньше, а потом — тонкий намек на «толстые обстоятельства»: мол, ты же знаешь, какая у меня ситуация, помоги по-родственному — повысь зарплату. Не каждому руководителю понравится такая наглость, да и бухгалтерия фирмы явно не рассчитывает, что придется ни с того ни с сего доплачивать избранным сотрудникам. На этом фоне могут появиться срьезные проблемы в отношениях «начальник — подчиненный».

Что делать: тому, кого приняли на работу, — не наглеть. Все-таки это не красиво и не честно по отношению к другим работникам. А боссу — сразу дать понять, что новый сотрудник не имеет никаких привилегий, а премия и отгулы — это не то, что дается за родственные связи, это нужно заслужить.