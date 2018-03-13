Метры войны: ради жилья люди идут на преступления

Скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк-Романовской наделал много шума. В центре истории, как обычно, — дележ имущества. Предприимчивая дама якобы лишила всеми любимого артиста одной или даже нескольких квартир. К счастью, пока конфликт бескровный. Но бывает и по-другому: из-за жилья калечат, убивают и даже уничтожают собственно квадратные метры — лишь бы не достались бывшему или бывшей.

Все понятно — недвижимость в России, хоть в Анадыре, хоть в Москве, стоит дорого, поэтому разводящимся, конечно, есть за что бороться. Но психологи считают, что нематериальная составляющая имущественных конфликтов гораздо сильнее, чем банальная денежная. И если ее нивелировать, суровых разборок можно избежать.

Гори синем пламенем

В конце 2017-го в Иркутской области осудили жителя Братска, который совершил убийство жены с особой жестокостью. Как установило следствие, 40-летний мужчина поссорился с супругой по поводу того, сколько и кому принадлежит квадратных метров в квартире, которой они владели на правах совместной собственности. Россиянин облил женщину бензином и поджег, она скончалась в больнице. Свою вину подсудимый не признал, но получил 17 лет колонии строгого режима

Неделю спустя за аналогичное преступление к девяти годам лишения свободы приговорили жителя Омска. Гражданин, встретив во дворе дома бывшую супругу, достал из своей сумки кухонный нож, которым нанес ей не менее четырех ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте. По словам мужчины, бывшая жена не разрешала ему проживать в общей квартире и на протяжении длительного времени не продавала ее. Из-за этого бывший муж фактически стал бездомным. Свою вину омич полностью признал.

По данным Росстата, в 2016 году в России было зарегистрировано более 608 тысяч разводов (данные за 2017-й пока не опубликованы). В предыдущую пятилетку ежегодно распадалось больше семей: в 2011-м — около 669 тысяч, в 2012-м — 644 тысячи, в 2013-м — почти 668 тысяч, в 2014-м — более 687 тысяч, в 2015-м — 611 с лишим тысяч. Большинство (57 процентов) распавшихся в 2016 году пар не имели детей.

Ранее 60-летний житель Ростовской области, будучи недовольным разделом имущества с бывшей супругой, приобрел бензин, облил им квартиру жены и поджег помещение. Начался пожар, в доме взорвался газ. В результате погибли два человека — четырехлетний мальчик и его 31-летняя мама, которые проживали в соседней квартире. Кроме того, супруг погибшей, а также двое других детей попали в больницу.

Точной статистики о количестве убийств из-за недвижимого имущества, совершенных бывшими или настоящими супругами, нет. Счет может идти на тысячи и даже десятки тысяч — с тех пор, как квартиры и дома разрешили приватизировать и, следовательно, продавать, передавать по наследству и так далее, общие метры перестали быть просто метрами и превратились в ценный актив. С ним большинство россиян, очевидно, не готовы легко расставаться.

Не съем, так понадкусываю

В большинстве случаев квартирные войны между супругами проходят относительно тихо — в суде или в частном порядке. Вне стен храмов Фемиды борьба порой доходит до маразма, приобретая черты комедии.

Так, жительница Североморска в начале 2018-го отомстила мужу, забрав при выселении из квартиры входную дверь. Согласно решению суда, супруга должна была передать в собственность бывшему часть совместно нажитой домашней утвари и в определенный срок освободить занимаемое жилое помещение. Когда срок выселения подошел, женщина позвонила приставу и сообщила, что освободила квартиру. Прибывшие на место судебный пристав и экс-супруг дамы обнаружили, что женщина подошла к исполнению решения суда предельно серьезно. На месте входной двери в квартиру висел ковер. Наказывать женщину не стали: пристав разъяснил мужчине, что формально действия жены абсолютно нормальны.

Несколькими днями ранее в отношении жителя Чувашии возбудили дело за безобразия в квартире бывшей жены. Мужчина четыре раза незаконно проникал в помещение и уничтожал либо повреждал имущество экс-супруги. В частности, он сломал дверной замок, залив в замочную скважину клей, изрезал потолочные плиты и панели, диван, матрасы, сломал дверные ручки, поджег четыре куртки, разбил четыре окна и телевизор. В какой-то момент женщина устала терпеть выходки прежде любимого человека и обратилась в полицию.

В Омске обиженный бывший поступил проще: разнес квартиру молотком для мяса, сломав стеклянный кухонный стол, стену из гипсокартона и ножки журнального столика.

У разведенных российских борцов за недвижимость есть коллеги за рубежом, в том числе в чопорной Англии. Летом 2016-го местное графство Камбрия потрясла история 49-летнего бывшего пилота, который утратил права на ферму в ходе бракоразводного процесса. Чтобы не отдавать сельский дом, мужчина заперся внутри, возвел по периметру забор из колючей проволоки и долго отбивался от судебных приставов, бросая в них камни. В итоге его все-таки выселили — несмотря на то, что адвокат заявила о психической нестабильности англичанина.

Как дети

Специалисты по межличностным отношениям отмечают, что основным источником конфликта при разводе и дележе имущества становится, на самом деле, нематериальная сторона вопроса.

«У любого конфликта всегда есть две стороны: явная и скрытая, — поясняет профессиональный конфликтолог Марина Фомина. — Явная — это как раз материальные ресурсы или какие-то проявленные действия и объекты. Скрытая — она гораздо больше. Это как подводная часть айсберга, которая не видна постороннему глазу. В скрытой части и заложена обида, обманутые ожидания, разочарование, желание отомстить обидчику и целый комплекс чувств и эмоций, которые руководят человеком. Получается, что адекватно эти чувства человек выразить не умеет, но они просятся наружу. И человек, в попытке это проявить, действует так, чтобы наказать и отомстить. Это уже не просто развод — это война, которая продолжается в головах у людей, разрушая их психическое здоровье. Чем ярче это проявляется на материальном уровне, тем о более серьезных внутренних переживаниях это сигнализирует».

Дерущиеся за имущество бывшие злятся и просто впадают в детство, говорит врач-психиатр Андрей Ефремов: «Если кто-то плохой, разве справедливо отдавать ему миллионы? Возникает злость, и ничего другого, никакой другой мотивации в таком поведении нет. Злость первично возникает в раннем детстве, а значит, когда человек злится, он впадает в состояние ребенка — отключается логика, действия происходят импульсивно, без обдумывания. Человеческое достоинство при этом часто исчезает».

По мнению психолога Евгения Идзиковского, бывшие супруги сражаются вовсе не потому, что им нужна конкретная дверь, фоторамка или соусница, — они просто хотят выиграть эмоциональную войну. «В жизни бывали случаи, когда супруги пилили машину пополам. Естественно, это всего лишь желание насолить некогда любимому человеку», — указывает эксперт.

Есть, впрочем, тип людей, которым действительно жаль именно материального — квартиры, дома, общей сковородки. Это педанты. «Если человек с детства был дотошным и придавал значение любым мелочам, то при разделе имущества будет делить каждый винтик и каждую лампочку, — поясняет Арина Кремлева, психолог оздоровительного центра „Радужный источник“. — Для таких мир материален, им кажется, что их оценивают не как личности — значение имеет только то, что им удалось нажить: квартиру, машину, дачу и прочее». Если супруга или супруг в процессе развода пытается помешать педанту поделить имущество по им же разработанной схеме, то есть риск, что такой человек начнет тайно приходить и забирать все нажитое — любыми способами, утверждает специалист.

Избежать войны за квартиру и другие материальные ценности можно, подчеркивают эксперты, перечисляя сразу несколько способов.

По мнению аналитиков-конфликтологов Александра и Ирины Юрановых, прежде всего нужно принять тот факт, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, этот этап завершен, начинается новый. Юрановы отмечают, что делить деньги легче, чем делить имущество, поэтому лучше все продать, а вырученную сумму распределить по договоренности.

«Может быть, женщине мужчина даст больше денег, если дети остаются вместе с матерью. Но это будет решение мужчины», — говорят они.

Андрей Ефремов рекомендует пройти у врача-психотерапевта курс по нахождению событий в детстве, которые впервые включили злость. После такой процедуры, по словам специалиста, человек по-прежнему реагирует злостью на несправедливость, но способен не впадать при этом в состояние злобного ребенка.

Психолог, конфликтолог Олег Иванов полагает, что в имущественной войне не лишним будет третий.

«Во время семейного конфликта люди перестают трезво и адекватно оценивать своего партнера, — говорит Иванов. — Самое лучшее в этой ситуации — найти посредника, который поможет решить проблему. Если нет такого нейтрального знакомого человека, можно и нужно прибегнуть к помощи профессионального медиатора. Третьей независимой стороне оба участника могут полностью доверять, поскольку цель медиатора — помочь повернуть конфликт в конструктивное русло, а не встать на защиту кого-либо из них».

Наконец, Евгений Идзиковский советует взглянуть на всю ситуацию глазами «повзрослевшего» себя — то есть представить самого себя через месяц, через полгода, через пять лет и подумать, как нужно поступить сейчас, чтобы не было мучительно больно в будущем. Может не так и нужна она вообще, эта квартира?