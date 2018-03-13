«Родители просто пожадничали»

Молодожены о том, почему не стоит жить у родителей

Чтобы создать полноценную семью, нужно иметь жилье. Чтобы иметь жилье, нужно работать, а не создавать семью. Это замкнутый круг. Помочь разорвать его могут родители молодых, но не все проходят испытание поддержкой близких людей. Причем не на высоте порой оказываются и «утопающие», и те, кто их спасает.

Елена и Сергей живут в Москве, их родственно-квартирные разборки давно остались в прошлом, но обида на родных осталась. Свою историю они рассказали «Дому».

«Когда мы с Сережей поженились, все друзья нам завидовали, — вспоминает Лена. — Ведь мы еще студенты, своего ничего нет, даже стипендий. Познакомились в институте, два года встречались, потом Сергей сделал предложение. И кстати, свадьба не была вынужденной, я не ждала ребенка, никакой срочности не было. Мы просто полюбили друг друга и хотели быть вместе. Родители — и мои, и мужа — пошли нам навстречу, а это вообще-то редко бывает. Они пообещали фактически взять нас на содержание до конца учебы, пока не начнем уже сами зарабатывать нормально. Кормить нас надо было еще три года, но они решили, что не будут "ломать детям судьбу"».

В общем, старшее поколение продемонстрировало любовь к детям, самоотверженность и благородство. При этом родители Лены втайне были довольны, что «дочка в девках не засиделась», а у родителей Сергея была надежда на то, что жена поможет ему стать серьезней и ответственней. В институте он учился так себе, постоянно хвосты, могли и отчислить. А девочка — отличница, и в семье рассчитывали, что непутевого сына тоже сможет подтянуть.

Самое главное, что вопрос с жильем для молодых решился довольно просто. Родители Сергея купили ему «однушку», когда тот еще учился в школе. Но собственность была оформлена на отца. Пока Сережа жил с родителями, ее сдавали. Ну само собой, когда сын собрался жениться, с арендаторами попрощались, и квартиру освободили для молодой семьи.

«То есть нам создали все условия, как я уже говорила. Ни у кого из наших друзей такой поддержки не было, а нам вот повезло (так мы тогда считали), — вспоминает Лена. — Свадьбу сыграли тоже, естественно, на деньги родителей, они поделили расходы пополам, пригласили всех родственников, мы позвали однокурсников. Потом началась самостоятельная жизнь. Ну как самостоятельная? Мои родители, действительно, в наши дела не вмешивались, давали деньги на продукты и все. Я немного подрабатывала репетиторством, они знали, что этого мало. А вот свекровь взяла над нами шефство и всячески опекала».

Мама Сергея не работала, времени свободного у нее было достаточно, и она решила посвятить его «детям». Носила им готовую еду, иногда приходила, когда Сергея и Лены не было дома, и наводила порядок. В общем, присматривала за молодежью. Невестку это совершенно не радовало, первые месяцы супружеской жизни она вспоминает совсем не так, как хотелось бы:

«Если честно, ее посещения меня напрягали. Понятно, что она готовит лучше меня, и приятно, когда в квартире чисто. Но свободы не было, чувствовали себя под надзором — в любой момент могла мама прийти с проверкой: что там у нас делается, не голодает ли сынок. В общем, я терпела, потому что была уверена, что она это из добрых побуждений делала, помочь хотела».

Первый конфликт случился, когда молодые супруги пригласили друзей в гости. Хорошо повеселились, некоторые остались ночевать. Утром все разбежались, особенно убирать было некогда. И как назло, свекровь в этот день явилась с очередным визитом. Ей увиденное категорически не понравилось, что она и высказала.

«Нечего квартиру в хлев превращать, — заявила мама Сергея. — До вас сколько квартиранты жили, и такого безобразия ни разу не было».

Молодежь решила конфликт не усугублять, друзей приглашать по минимуму и без ночевок. Лена стала больше уделять внимания уборке. Посуду немытой не оставляли. Готовить молодая жена тоже старалась регулярно. Еще ей очень захотелось добавить квартире уюта и переделать кое-что на свой вкус, так как и ремонт, и интерьер были уже не первой свежести. В комнате стояла типовая «стеночка», тумба под телевизор, пол застлан разноцветным ковром. В кухне — уже изрядно «убитый» жильцами гарнитур, выцветшие обои. Лена для начала свернула и убрала подальше ковер. Потом решила немного обновить кухню.

Денег на это много не требуется, решила потратить свои репетиторские. Купила недорогие и стильные занавески, обои, и за выходные они с Сергеем провернули небольшой косметический ремонт. Сидели вечером и радовались — кухню не узнать. Смотрелось все по-другому — светло, свежо. Но родителей Сергея перемены почему-то возмутили.

«Нам заявили, что квартира принадлежит не нам, а им, и нечего в ней хозяйничать. Свекровь поставила ультиматум: больше никаких ремонтов, ковер вернуть туда, где лежал. Все должно оставаться в том же виде, в каком досталось нам», — говорит Лена.

После этого настроение родителей Сергей, а особенно его мамы, испортилось, а отношение к «детям» изменилось. Видимо, недовольство копилось уж давно, а самовольный ремонт послужил катализатором. Свекровь отчитала невестку, та обиделась, муж встал на сторону жены. После этого обиделась уже свекровь. Раньше она звонила чуть ли не каждый день, а тут замолчала. И визиты свои прекратила.

Прошло примерно полмесяца. И тут мама Сергея позвонила и огорошила новостью: «Мы продаем квартиру. Сейчас цены падают, а у нас есть покупатель, он ждать не будет. Так что через две недели вы должны освободить жилплощадь».

Для молодых супругов это был, конечно, шок. Такого никто не ожидал. Особенно Сергей, которому родители с детства твердили, что квартиру приобрели для него.

«Ну что тут скажешь, — вздыхает Лена. — Конечно, все это было очень неприятно. Нам пришлось переехать к моим родителям, жили какое-то время у них. На последних курсах Сергей начал подрабатывать, а я помогала ему с учебой, писала курсовые. Мы, наконец, смогли снять жилье и переехать. Сейчас уже окончили институт, работаем, обеспечиваем себя. Вот теперь мы уже нормальная самостоятельная семья».

Естественно, Лена считает поступок родителей мужа предательством: сначала пообещали всяческую помощь и поддержку, а потом выставили за дверь. Причем мотивы ей не совсем понятны. Испугались за свое имущество? Решили поставить на место невестку, которая повела себя слишком решительно и по-хозяйски? Лена до сих пор переживает:

«Не знаю, что с ними случилось. Думаю, тут и материнская ревность, и чувство собственности. Пожадничали. Ладно, что теперь поделаешь. Я с ними теперь практически не вижусь, муж общается, но по минимуму. Зато мы с Сергеем стали еще ближе. А ведь могли бы и развестись. У меня-то уж точно был повод хлопнуть дверью и вернуться к папе с мамой. Но мы с мужем любим друг друга».

Теперь умудренные опытом Лена и Сергей советуют всем друзьям: пока нет собственного жилья и доходов — никаких свадеб. А то родительская любовь — она, оказывается, тоже бывает разной.