Британка с детства мечтает быть инвалидом

Здоровая женщина из Британии рассказала, что с юных лет желала оказаться прикованной к инвалидному креслу, и своим признанием она всколыхнула общественность.

Сейчас 61-летняя Хлоя Дженнингс-Уайт проживает в США, где отважилась воплотить свою мечту в реальность. Женщина ведет активный образ жизни, любит устраивать прогулки, кататься на лыжах и активно проводить досуг, но в то же время ее мечтой остается инвалидное кресло.

Дженнингс-Уайт хочет оказаться парализованной или серьезно изувеченной, а преобладающее число ее знакомых такое нестандартное желание считают оскорбляющим чувства граждан с инвалидностью.

На самом деле у Хлои имеется диагностированное психрасстройство, которое известно в медицине как синдром нарушения восприятия целостности своего тела. Данный недуг приводит к тому, что индивид ощущает, словно ему не требуется некоторая часть его тела, и иногда пациенты стараются достичь своей мечты крайними мерами.

Хлоя вспоминает, что в 9-летнем возрасте почувствовала сильное желание сломать себе позвоночник и умышленно съехала с достаточно высокого препятствия вниз на велосипеде, чтобы получить значительные увечья. Однако она в итоге перелетела прямиком через руль и смогла избежать серьезных повреждений.

Anews

В более взрослые годы Хлоя поступила в Кембриджский университет и получила работу в Стэнфорде, в ходе чего ее психическое расстройство вышло из-под контроля. Женщину мучили мысли о причинении вреда своему телу, она мечтала о сильных увечьях, которые приведут к параличу или необходимости перемещаться в инвалидной коляске. В это период она стала крепить свои ноги к доскам, что не позволяло ей нормально двигаться.

Переехав в США, Хлоя отважилась на еще более решительные меры и сумела договориться с врачом, работающим подпольно, о том, чтобы перерезать ей бедренный и седалищный нервы. Женщину остановила только сумма в $25 тысяч за такую операцию.

В 2008 ее расстройство стало официально подтвержденным недугом и психологи разрешили ей перемещаться в инвалидной коляске, чтобы пациентка не свела счеты с жизнью. Родственники поддержали ее решение и заказали в сети инвалидное кресло, сидя в котором британка чувствует себя счастливой.