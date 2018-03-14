Что делать женщине, когда домогается шеф

Что делать наивной женщине, когда домогается шеф

Ситуация рядовая, но в жизни каждого человека все может случиться впервые. И в жизни женщины тоже. Шеф делает намеки разной степени прозрачности, коллеги-мужчины смотрят не в глаза, а существенно ниже, охранники провожают затуманенным взором, пока не скроешься с глаз. Возможно, эта история поможет вам выжить и всех победить.

Все началось на первом собеседовании, когда я только пришла устраиваться в компанию на должность ассистента секретаря с перспективой роста до специалиста по документообороту и слишком широко улыбалась.

"Да нет же, я серьезная, просто веселая!" — объяснение устроило руководителя, и он почти мгновенно решил меня принять. Могла ли я, вчерашняя студентка, знать, что так не бывает? Конечно, нет! И окрыленная мгновенным успехом, я приступила к своим обязанностям.

Замечу сразу, что секретарем, которому требовался ассистент, работала этакая мадам Грицацуева — знойная женщина, мечта поэта. Внушительные габариты не позволяли ей быстро перемещаться по офису, поэтому встречать-провожать гостей, предлагать чай-кофе и сопровождать шефа на переговорах различной степени важности быстро стала я, а работа с документами досталась ей. Это должно было насторожить меня, но не насторожило.

Сначала мне все нравилось, шеф благоволил и много шутил. Затем стали проскакивать шутки за триста и даже за сто — запретных тем становилось все меньше, и вот уже я смеюсь над пошлыми анекдотами про начальников и молоденьких секретарш. Дальше — больше.

У меня появилась новая обязанность — сопровождать шефа на обед. Надо ли говорить, что за мои обеды платил он. Конечно, рассуждала я тогда, все справедливо, ведь у него зарплата же больше, не обращая внимания на то, что на меня сыпались бонусы и премии, часто превышающие месячный оклад.

Совместные обеды быстро вошли в практику, как и бесконечные комплименты моей редкой красоте и непостижимой сообразительности. Подвоха я не почувствовала, признаюсь даже, мне дико льстило внимание взрослого мужчины, я казалась себе такой роковой-прероковой и всемогущей.

Розовые очки не упали даже тогда, когда шеф предложил поужинать вместе в непринужденной обстановке. Я радостно согласилась. К счастью, это был ресторан, в центре города, я о чем-то увлеченно рассказывала, как вдруг он взял меня за руку и довольно будничным тоном пригласил к себе домой. И нет, не потому что у него дома прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века. Возможно, этот ответ меня устроил. А потому что у него, извините, «давно стоит», и «что тебе жалко, что ли».

Моя реакция до сих пор приводит меня в изумление, вместо того, чтобы возмутиться и немедленно уйти, я зачем-то начала спрашивать, как же так вышло, ведь я не давала повода. Как выяснилось, это и стало тем самым поводом. Ведь молодой и состоятельный руководитель нравился всем, даже мадам Грицацуева считала, что у нее есть все шансы, и сама лично выбирала ему лучший варенец и ряженку в городе. Ну и до кучи — жена пилит, дети хамят, партнеры по бизнесу подводят, клиенты не платят, и вот она я — буквально лучик света в его темном царстве рутины и безысходности.

Из ресторана уйти мне удалось, но с работой расставаться очень не хотелось. И я осталась. Но даже после таких откровений начальник решил пойти до конца и просто не давал мне прохода. Мог запросто остановить в коридоре, схватив за руку, невзначай коснуться груди или ягодиц. Это было отвратительно.

Я понимала, что нужно бросать эту работу, но сил на решительный шаг не хватало, казалось, вот заработаю еще на одну сумочку и уйду. И так каждый месяц! Сначала я перестала улыбаться, вряд ли кто-то мог усомниться в моей серьезности тогда. Затем перестала наряжаться на работу, ходила каждый день в одном и том же, стирая вещи только по выходным. О том, что наступила пятница, я догадывалась по тому, что коллеги все до единого задерживали дыхание, сталкиваясь со мной в коридорах или на офисной кухне. Тогда мне было даже смешно. А сейчас жутко.

В себя прийти помог случай, а точнее лучший друг, с которым давно не виделись. Он всего лишь сфотографировал меня на свой телефон и показал, какая была и какая стала. Это было зрелищно. Правда!

А вот, что рассказал психолог, волнующие вопросы которому удалось задать много позже. Знай я это тогда, возможно, вырулить из неприятной ситуации получилось бы гораздо быстрее и с меньшими потерями.

Во-первых, категорически нельзя, смущаться, краснеть, мямлить что-то невнятное в ответ на сомнительные комплименты. Нас специально провоцируют и наслаждаются реакцией. Что делать? Отвечать коротко и уверенно, чтобы не оставалось никаких сомнений, что нет — это точно нет, а не "да, но…" или "может быть, но пробуй еще…".

Во-вторых, не нужно объяснять, почему вы отказываетесь от предложения поужинать или провести вместе выходные. Чем больше информации мы даем, тем больше у оппонента рычагов влияния. Что здесь имеется в виду? Например, меня зовут в кино на вечерний сеанс, а я на это отвечаю, что мне нужно кота везти к врачу или купить маме шторы. От встречного предложения помочь с котом или с покупками будет сложнее отказаться, ведь предлагают уже помощь и решение проблем, а не досуг. Все это дает почву для дальнейшего неформального общения. А наша задача — остаться в профессиональном поле.

В-третьих, не пытаться понять намеки. Если коллега или начальник ведет себя подозрительно, но мотивы его до конца не ясны, не стесняемся уточнять, а что же он "конкретно" имеет в виду.

Бесконечной игре в "кошки-мышки" я предпочла самый радикальный вариант из всех возможных — найти новую работу и уйти победителем. Именно в таком порядке! Иначе во взгляде не будет той самой уверенности, которая уничтожит их всех.