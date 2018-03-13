Как не раздражаться по пустякам: личный опыт

Бывали ли у вас случаи, когда вы начали ругаться по незначительному поводу? Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова рассказывает, какие случаи остались в ее памяти навсегда и какое правило она для себя вывела.

Предновогодняя ночь 20 лет назад. Маленькой дружеской компанией мы собрались к подруге на дачу. Ехали долго, со смехом и шутками. Дом, правда, оказался без коммуникаций, зато с печкой. Удобства во дворе тоже не очень пугали.

Экзотика! Приключение! Привезли шампанского и тазик мяса, замаринованного в кефире.

И тут к хозяйке нагрянули друзья-соседи, и они всей гурьбой пошли жарить шашлыки, оставив приезжих разбирать сумки и готовить салат.

В общем, за радостной беседой шашлыки они благополучно спалили.

Когда я увидела обугленные сухие куски, то сначала не поняла. Это тот самый шашлык, о котором я мечтала целый день? Не может быть. Это, наверное, шутка, и сейчас веселые друзья принесут прекрасное ароматное мясо, дымящееся и подрумяненное. Но нет.

Разозлилась я ужасно. И начала бухтеть.

Да как так можно было, да неужели трудно было вовремя снять с огня, да я этот шашлык с такой любовью делала, а вы его в говно превратили, а еще смеетесь…

Да чтоб провалилось такая экзотика. В гробу я видала такие приключения, бубубу.

Да ладно тебе, Якимишна, — попытался образумить меня добрый мальчик Виталик, которого я тогда звала Олененок — за чудесные, всегда немного удивленные глаза и личико сердечком. Сегодня это легендарный диджей Козак, и он по-прежнему миротворец с доверчивым взглядом и добрым сердцем.

Но я насупилась всерьез.

Безответственные неумехи гордо положили на стол горелое безобразие и стали есть.

Все, кроме меня.

Слава богу, перед боем курантов я отошла (соизволила!) и в итоге весело отплясывала, орала песни, кувыркалась в снегу, а что там ела — было неважно.

Когда я вспоминаю эту историю, то испытываю жуткий стыд.

Последние 20 лет я стараюсь сама следить, чтобы шашлык не передержали. А спалят — невелика беда! Все в жизни бывает, грешно бухтеть из-за мелочей. И по-крупному не стоит.

Мне стыдно за все случаи, когда я бухтела, трындела, бурчала и ворчала дольше одной минуты.

Потому что минута слабости — это еще куда ни шло. (Хотя полминуты, конечно, лучше, а еще лучше вообще без слабостей, но так не бывает).

Надо только вовремя остановиться и сказать себе «бес попутал, а теперь стоп, больше не буду».

Иначе начинается моральная распущенность, а за ней и деградация.

Сильно сказано? Возможно. Но у каждой из нас есть знакомый или знакомый знакомых, способный отравить жизнь окружающим своими постоянными претензиями и «наездами» по пустячному, в сущности, поводу.

И чаще всего мы не можем их остановить, увы, потому что они уже закостенели.

Но мы можем остановиться сами!

Второй случай, при воспоминании о котором я готова шлепнуть себя по губам, произошел лет пять назад и уже в моем доме. Тогда подвыпивший гость разбил подряд два бокала из— под шампанского, когда-то подаренные мне любимейшей мадам Жозетт Аллуш.

После первого бокала я честно выдержала принцип «одной минуты».

Но после второго… Ну, не смогла.

А ведь вроде взрослая уже была женщина, самовоспитанием занималась и достигла определенных успехов…

Важное сообщение: если подвыпивший человек халатно относится к порче чужой собственности — это не значит, что он безнравственный и подлый негодяй. Он просто пьян. Наутро он протрезвеет и схватится за голову. Ну, или не схватится, но дело сделано и бокалов уже не вернуть, зато осталось чудесное ведерко для шампанского с гравировкой Biologique Recherche.

Конечно, я по-прежнему не идеальна. Я могу немного попыхтеть, если гости приедут на полчаса раньше, например. Но принцип «Одной Минуты» сидит в моей голове, как таблица умножения или как телефон родителей. То есть — навсегда