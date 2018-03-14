Признаки бедного детства, которые вас выдают

Вы удивитесь, но существует несколько признаков, по которым безошибочно можно угадать, что вы росли в нужде. Если вы не хотите, чтобы эти дурные привычки выдали вас с головой, то постарайтесь от них избавиться!

Выбирают дешевую еду

Те, кто не знал нужды в детстве, обычно ходят по супермаркету с большой тележкой и бросают в нее все, что им нравится. Арбуз или клубника зимой? Отлично! Заморский экзотический фрукт? Почему бы и нет! Ну а те, кому приходилось раньше терпеть лишения, теперь первым делом смотрят на срок годности и цену товара. И прикидывают, точно ли им нужен этот продукт или можно обойтись чем-то другим? Экономят на себе

Дамы, которые выросли в бедности, даже добившись положения в обществе и определенного материального достатка, все равно стараются экономить на себе. Они практически не посещают салоны красоты, а если и заходят туда, то лишь за самыми стандартными процедурами (и никаких достижений эстетической косметологии и новомодных спа-процедур!). Такие женщины привыкли все планировать и очень редко балуют себя каким-нибудь сюрпризом в виде баснословно дорогой сумочки или роскошных туфель, которые стоят как отечественный автомобиль. Покупают много подарков другим

Но при этом такие люди, которые росли в небогатых семьях и игрушки видели лишь по праздникам, со временем начинают скупать все подряд уже своим детям или родственникам, пытаясь компенсировать тот факт, что они в детстве чувствовали себя обделенными. В итоге это приводит к тому, что их наследники становятся избалованными и неприспособленными к самостоятельной жизни. Спускают на ветер свободные деньги

Как только у таких людей появляются свободные деньги, они тут же спешат их потратить, не задумываясь, например, о том, что этими средствами можно было бы воспользоваться более продуманно. И зачастую из-за того, что деньги так легко уходят и ими не умеют грамотно распоряжаться, многие люди, сумевшие однажды добиться успеха, проматывают свое состояние и вновь оказываются у черты бедности. Считают каждую копейку и покупают вещи на распродаже

Ежедневный перерасчет денег — еще одна привычка тех, кто рос в бедности. Они постоянно сверяются с той суммой, которая у них есть, думают, сколько они могут потратить в этом месяце, прикидывают, стоит ли им покупать очередную вещь или лучше отложить — и так до бесконечности. Да и товары они зачастую скупают на распродаже или в уцененном отделе. Зачем переплачивать, если можно найти что-то похожее с большой скидкой. Приобретают новомодные гаджеты

И не потому, что им они действительно нужны, а просто для того, чтобы быть в тренде и показать окружающим, что они могут себе это позволить. И как только очередная техника устаревает, они тут же спешат ее заменить более усовершенствованными моделями. Хотя можно было бы потратить деньги на свое развитие и самосовершенствование. Не имеют «подушку безопасности»

Если что-то вдруг случится, то у этих людей даже не найдется лишних средств, а все потому, что они просто не умеют формировать «подушку безопасности», стараясь компенсировать свое небогатое детство. Им кажется, что то, на что они тратят все деньги, очень важно для них, и если раньше они себе не могли многое позволить, то теперь компенсируют это с лихвой. К сожалению, большинство подобных импульсивных покупок оказываются ненужными, поэтому они просто лежат без дела, захламляя квартиру и создавая беспорядок. Не умеют отдыхать

Человек, который в детстве был лишен буквально всего, всеми силами старается выбраться из нищеты и понимает, что если много работать, то можно изменить жизнь к лучшему. Поэтому они с самого начала нагружают себя всевозможными заданиями, игнорируя отдых и простые радости жизни. Даже став богатыми и знаменитыми, они не считают нужным прерывать свою трудовую деятельность ради удовлетворения каких-либо собственных потребностей.