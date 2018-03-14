Как найти свое место в жизни

Многие люди оказываются в тупике и осознают это поздно. Задача выбраться из него может стать настоящим вызовом. Чтобы что-то поменять в собственной жизни, придется пренебречь мнением близких, научиться принимать серьезные решения и стать открытым человеком ко всему новому.

Как найти себя в жизни? Каждый понимает этот вопрос по-своему: для кого-то место в жизни — это статус и уровень достатка, для кого-то — творчество и карьерный рост. Но в конечном итоге все сводится к одному: нельзя стать по-настоящему счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом.

Бывает так, что в вопросах самоопределения люди прислушиваются к кому угодно, кроме себя самих: к друзьям, родителям, учителям или руководителям. Они слепо следуют тем ожиданиям, которые предъявляет общество. И порой эта абстрактная идея соответствия требованиям становится личной трагедией человека.

Однажды вы просыпаетесь, вам тридцать, за окном идет дождь, и вы четко осознаете, насколько ненавидите свою жизнь. С грустью и тоской об упущенном времени смотрите в потолок и начинаете искать ответ.

Словно перематывая пленку в голове, изо всех сил стараетесь нащупать, где свернули не там, где была допущена тотальная ошибка… Но это уже не важно, важно другое: достаточно ли вы смелы, чтобы отбросить все привычное и уютное, чтобы отправиться в путь за истиной, искать правду в себе и окружающем мире?

Если вы искренне сможете считать подсказкой все, что произойдет в пути. Если примете как учителя каждого, кто вам встретится, и главное, если будете готовы принять и простить непростую правду о себе, вот тогда вы и отыщете саму себя.

Мы это к тому, что секрет успешных поисков кроется в том, чтобы научиться слышать в первую очередь себя, учиться понимать свои желания, стараться раскрывать таланты и пристрастия. Нет такого понятия «поздно»!

У вас всегда есть шанс изменить свою жизнь, если вы очень этого хотите. Все зависит только от вас, и никакие обстоятельства не способны удержать человека, который горит идеей или мечтой. Хорошо, если вы не только осознали свое положение, но и имеете четкое понимание того, куда стремиться.

Например, в юности вы всерьез увлекались танцами, но родители настояли на серьезной профессии, и вы стали юристом. Теперь на занятие, которое делает вас счастливой, есть время пару раз в год: после празднования Нового года и на третий выходной майских праздников. Тогда вы сможете, по крайней мере, начать откладывать деньги и разрабатывать план открытия школы танцев.

Или, уволившись с работы, поселиться в танцевальной студии и активно повышать навыки, чтобы потом стать профессиональным хореографом и преподавать.

Но что если человек не только находится не на своем месте, но также и не знает, в чем заключается дело всей его жизни?

Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут определить свое призвание:

Оглянись назад

Всем нам говорили, что музыка не накормит, а художники бедны, и мы стали со временем забывать, что же мы должны делать на самом деле. Вспомните, чем вы больше всего любили заниматься в детстве. Это и станет настоящей подсказкой.

Определите, какие занятия доставляют удовольствие

Это несложно. В момент, когда человек занимается любимым делом, время летит незаметно, в процессе вас сопровождает ощущение наполненности и удовлетворенности, может, даже эйфории. Чтобы найти истинное призвание, необходимо не просто выбрать профессию, в которой можно исполнять определенную социальную роль.

Поиск призвания и реализация в профессии — это не два идентичных между собой процесса. Чтобы найти свое предназначение, человеку нужно понять, чего бы он желал от своей жизни, а не какую социальную маску ему необходимо надеть.

Осмотритесь вокруг

Самое простое, что можно сделать, — обратиться во внешний мир. Начните экспериментировать, придумайте новые увлечения, займитесь тем, о чем давно мечтали. Ответ рано или поздно придет.

Бывает так, что из тупика помогают выйти даже не кардинальные изменения, а всего лишь новые хобби, которые скрасят вашу жизнь.

Не рассуждайте поверхностно

Подумайте, какое у вас заветное желание и почему оно именно такое. Обязательно докопайтесь до сути, это поможет углубиться в вопрос или, другими словами, понять, откуда растут ноги.

Бывает так, что девушка желает стать кинозвездой, а на самом деле спит и видит, как ее любят и боготворят родные. Если вы жаждете быть успешной, богатой, красивой и знаменитой — вами движет чувство своей значимости. Это маска и желание спрятать себя настоящую… То, к чему призвание не имеет никакого отношения.

Даже если вы достигнете небывалых высот, пустота и ощущение ненужности никуда не денутся. Запомните: поиск себя начинается с отказа от соперничества и сравнения себя с другими.