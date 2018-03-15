6 основных мифов о феминизме

О феминистках слышали все. Но далеко не каждый знает, кто же они такие и чего на самом деле хотят. Часто женщины и мужчины придерживаются феминистских взглядов, даже не подозревая об этом. Они открещиваются от принадлежности к данному движению, как от чего-то однозначно отрицательного. Однако в негативном отношении к феминизму виноваты мифы. Так давайте разберем главные из них. Миф 1: Феминистки ненавидят мужчин

Это, пожалуй, главное заблуждение, присущее противникам феминизма — хотя оно, безусловно, не беспочвенно. Дело в том, что мужчин ненавидят далеко не все феминистки, а только самые радикальные из них, коих абсолютное меньшинство: как идеология «радфем» появился только во вторую волну феминизма, пойдя в сторону, противоположную от целого ряда других течений феминизма. Больше того, многие либеральные (и не только) феминистки сами презирают радикалок, обвиняя их в сексизме, а с мужчинами поддерживают тесные связи, утверждая, что все люди равны вне зависимости от пола. По сути, это и есть главная идея феминизма: утверждение, что человека нужно судить по его личным качествам и склонностям, но никак не по тому, какими первичными половыми признаками он наделен. Миф 2: Все феминистки страшные

Миф 3: Феминистки выступают против семьи Этот миф относится скорее к категории «пугалок»: мол, феминистки — зло, странные существа, которые не хотят следить за собой, брить подмышки и заниматься спортом, так что лучше не становись феминисткой, а то перестанешь быть красивой и желанной. На самом же деле ничего подобного: пример многих знаменитых феминисток, таких как Скарлетт Йохансон , Бейонсе, Эмма Уотсон или Дженнифер Лоуренс , показывает обратное. Действительно, идеи бодипозитива бок о бок идут с идеями феминизма, однако их суть не в том, чтобы совершенно себя запускать и «заставлять» окружающих себя любить, а в том, чтобы гораздо спокойнее принимать свои недостатки и не тратить всю жизнь в погоне за недостижимым идеалом. Так что стремление быть красивой феминизмом совсем не осуждается, а только поддерживается; осуждается лишь желание соответствовать чуждым тебе идеалам с единственной целью — угодить окружающим.

И снова подтасовка! Сама по себе семья — вещь замечательная, но только если в ней царят любовь, взаимопомощь и мир, то есть все те вещи, ради которых семья обычно и создается. Больше того, вопреки распространенному мнению многие феминистки вовсе не считают, будто женщины не должны отдавать все свое время и силы семье — пожалуйста, если им это так хочется. Феминизм ратует лишь за то чтобы мужчины и женщины имели свободу выбора в вопросе заводить ли им семью или нет, отдавать ли предпочтение ей или карьере — а также против заведенных порядков, при которых мужчинам не подобает уделять семье много времени, а от женщин ждут, что они будут всем ради нее жертвовать, хотят они того или нет. Этот же миф, как и многие другие, активно тиражировался в пропагандистских плакатах начала XX века, «показывая» мужчинам, как ужасна будет их семейная жизнь при феминизме: мол, ваши жены будут вами жестко управлять, заберут все права и оставят лишь обязанности. При этом вместо равноправия и уважительных отношений в семье, о которых говорит феминизм, пропагандисты показывали мужчин, с грустным видом исполнявших те обязанности, которые традиционно ложились и ложатся на плечи женщин. Миф 4: Феминистки — обиженные женщины

Еще одна популярная «пугалка», призванная отвадить всех от феминизма. По сути, данный миф служит цели дискредитировать все идеи данного движения: какая разница, что говорят его представительницы, если все они изначально «ущербны» и несправедливы? Тем не менее, далеко не обязательно таить в себе обиду по отношению к кому-то конкретному, чтобы видеть несовершенство существующего порядка вещей и замечать несправедливость в самых разных сферах жизни. Так, сторонниками феминизма нередко становятся и мужчины, отмечающие дискриминацию своих подруг/сестер/матерей либо просто видящие необходимость в уничтожении излишних условностей, мешающих жить представителям всех полов. Ну а многие женщины-феминистки вопреки стереотипам имеют устроенную и счастливую личную жизнь. Миф 5: Мужчины-феминисты — подкаблучники

Миф 6: Феминизм не нужен в России — стране «победившего матриархата» Это, конечно же, тоже «пугалка», только предназначенная в первую очередь для самих мужчин: мол, что там тебе эти женщины и зачем тебе бороться за равноправие, если ты настоящий мужик? На самом же деле феминизм в его идеальной форме выгоден обоим полам. Так, во-первых, многим мужчинам интересно иметь дело не с безмолвными «объектами», стремящимися им угодить, а со свободными яркими личностями. Так, в ходе прошлогоднего исследования Левада-центра выяснилось, что чуть больше половины (51%) россиян-мужчин выступает за то, чтобы мужчины и женщины имели абсолютно равные права, а примерно две трети (66%) мужчин-респондентов одобряют участие женщин в политике. Ну а кроме того, освобождение от условностей касается не только женщин, но и самих мужчин, которые при существующем порядке вещей также нагружены огромным количеством стереотипических установок и комплексов, мешающих им жить счастливо и спокойно.

Действительно, в Советском Союзе, а затем и в России есть огромное число людей, выросших в неполных семьях, состоящих лишь из женщин, которым пришлось взять на себя двойную, даже тройную нагрузку по материальному обеспечению семьи, ведению хозяйства и воспитанию детей — а вместе с тем и всю власть в доме. В полных же семьях женщины также зачастую имеют определенную власть: они принимают все бытовые решения и ругают почем зря нерадивых мужей. Да и правительство страны и впрямь состоит не только из мужчин, но и из женщин (хотя их процент в парламенте, например, не превышает 14%). Однако если матриархатом это хоть с трудом, но все же можно назвать, то до феминизма нам при таком раскладе далеко. К сожалению, мы живем в царстве стереотипов и бесконечных уступок общественному мнению; мужчинам и женщинам постоянно говорится о том, как нужно себя вести, что делать и как выглядеть. Именно с этим всеобъемлющим контролем феминизм и призывает бороться — бороться за право быть тем, кем ты хочешь быть.