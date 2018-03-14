Что делать, если вам перестали отвечать

О новом популярном термине первыми в русскоязычном пространстве написали Wonderzine, и с тех пор эта тема стала поводом для десятка дискуссий в социальных сетях. Гостинг — практика прекращения отношений без каких-либо комментариев, когда человек просто перестает отвечать на сообщения и исчезает. Это жестокий способ, но довольно популярный. В опросе 2016 года, проведенного исследовательской фирмой YouGov, 11 процентов людей признались в том, что гостили кого-либо, а 80 процентов респондентов с сайта знакомств Plenty of Fish заявили, что гостили именно их.

С одной стороны, желание пропасть без объяснений понятно: никаких конфронтаций и траты времени на эмоции. Но это только кажется таковым, потому что исчезающий не видит последствия своего поступка — боль, травму, шок, расстройство и замешательство, — охватывающие человека, которого бросили и не сказали почему. Тем не менее, даже если нет возможности избежать такого, можно сделать гостинг чуть менее ужасным.

Дай себе время

Профессор исследований коммуникации в Калифорнийском Универстете Эббон Утли заявляет, что попытка забыть про гнев и разочарование не поможет тому, чтобы эти эмоции исчезли насовсем.

Прочувствуй это. Действительно прочувствуй. Потрать немного времени, чтобы посидеть со своим разочарованием.

Не переборщи: помни, что в какой-то момент тебе нужно будет перестать жалеть себя. Профессор рекомендует установить лимит своего расстройства — несколько дней или неделя, а затем, когда придет время, двигайся дальше.

Не ищи ответы

Легко впасть в цикл хождения по кругу: где я поступила не так? что я сказала не правильно? Правда в том, что ты понятия не имеешь, что происходит в голове у другого человека. Ты не знаешь, в ком проблема: в тебе или в нем. И в его жизни может произойти миллион разных вещей, которые абсолютно не связаны с тобой, но заставили его пропасть с радаров. Сопротивляйся желанию анализировать сториз и твиты, чтобы понять, почему тебя игнорируют. По всей вероятности, ты не найдешь того, что ищешь, но в процессе настроишь себя на большие страдания, обнаружив, что твой бывший друг или парень просто живет своей жизнью, как будто ничего не произошло. Отписывайся и удаляй из «избранного»! Подумай также о ваших общих друзьях, если беспокоишься о том, что этот человек может мелькать в твоей ленте с чужих аккаунтов.

Не жди извинений

Если тебе кажется, что станет легче, если человек перед тобой извинится, то знай: это не сработает. Ему без тебя хорошо, и твои требования только подтвердят, что он сделал правильный выбор — жизнь без тебя. Даже если ты получишь объяснение поступка, скорее всего это тебя не удовлетворит и только усугубит ситуацию. Ни одна девушка не хочет услышать, что она просто недостаточно привлекательна или есть кто-то, кто намного лучше.

Ищи плюсы

Только потому, что ваши отношения закончились или вдруг исчезли в никуда, не значит, что все плохо. Ты уже никогда не станешь такой же, как в этих отношения. И если пересмотреть это с точки зрения опыта, ты можешь двигаться дальше и быть новой лучшей версией себя.

Профессор Утли даже рекомендует поблагодарить гостера за предоставленную возможность пересмотреть свои отношения с людьми. Подумай, возможно ты давно игнорировала красные флаги? Или ты была таким человеком, которого хотел видеть твой партнер? Эти уроки определенно нужно выучить, и можно даже поклясться себе в том, что ты никогда не подвергнешь своих новых знакомых подобному отношению.